Suriye’de cihatçı grupları normalleştirmenin tehlikeleri

Adonis Qabbani *

Birleşmiş Milletler raporları, Suriye’de kan dökmeye alışkın binlerce savaşçının yeniden yerleştirilmesinin ülkeyi bir terör ihracat bölgesine dönüştürme riskine karşı uyarıyor.

Heyet Tahrir el-Şam’ın, Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Şam’da iktidara gelmesini izleyen gelişmeler, Suriye’de terörizm ve cihatçı ideoloji geçmişi olan aşırı grupların normalleştirilme çabalarından kaynaklanan yeni korkular doğuruyor.

Bu grupları terörist geçmişlerinden sorumlu tutmadan meşru egemenler olarak kabul etmek, diğer terör örgütlerinin de bölgede kendi iktidarlarını sağlamaya teşvik ederek, orta doğunun istikrarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor.

SEDNAYA’DAN AŞIRILIKÇILARIN MEŞRULAŞTIRILMALARINA

Suriye başkentinin yakınlarındaki Sednaya hapishanesi, HTŞ’nin iktidar yürüyüşünü meşrulaştıran bir medya sembolüne dönüştürüldü. Ahmed el-Şara (Muhammed Colani) gibi eski El-Kaide komutanlarının önderliğindeki grup, Sednaya’yı Sünnilerin zulmedildiği bir yapı olarak tarif ederek, belgelenmiş terörist geçmişlere sahip örgütlere meşruiyet sağlıyorlar. Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian, “Sednaya’yı Sünnilerin mezalimi olarak anlatarak aşırılıkçı ideolojileri ve şiddet eylemleri belgelerle kanıtlanmış gruplara ahlaki bir temel sağlanmaya çalışılıyor” diyor.

SİVİL DÖNÜŞÜMÜN İMKANSIZLIĞI

El-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra’dan evrilen Heyet Tahrir el-Şam’ın, ılımlı ve sivil bir hükümete dönüşme kabiliyeti son derece şüpheli. Siyasal uzman Abdulrezzak el-Mehdi, “cihat ve şiddetle büyüyen gruplar kolayca sivil siyasi güçlere dönüşemezler, ideoloji en derinlerinde aşırıcılıkla köklenmiştir” diyor. Mustaqbal Merkez’in yayınladığı bir rapor da bu görüşü destekleyerek, “HTŞ’nin dilindeki soyut değişimler (dinsel anlatının ılımlılaştırılması gibi) özsel bir dönüşüm değil, taktiksel bir adaptasyon.”

Terör faaliyetlerinde bulunan ve binlerce yabancı savaşçıyı örgütlemiş olan bu gruplar cihatçı prensiplerinden, ciddi bir risk olmadan vazgeçemezler. Birleşmiş Milletlerin yayınladığı bir rapora göre Suriye ve Irak’ta cihatçı örgütlere 16 bin yabancı savaşçı katıldı, bunların sivil bir hükümetle bütünleşebilmeleri imkânsız gözüküyor.

TERÖR AÇLIĞI

Heyet Tahrir el-Şam’ın liderlerini geçmiş suçlarından ötürü yargılamadan meşru yönetim olarak kabul etmek bölgedeki terörist gruplara tehlikeli bir mesaj yollar. Geçmişte 11 Eylül saldırısıyla bağlantılı olan Ahmed el-Şara şu an Suriye’deki fiilî hükümetin başında. Eğer dünya geçmişine rağmen liderliğini kabul ederse, neden diğer aşırılıkçı gruplar da benzer biçimlerde rejim yıkıp iktidarı ele geçirmeyi denemesinler?

Yazar Hassan Tahiri, “aşırılıkçı grupların normalleştirilmesi şiddeti iktidara giden yol olarak gören yeni nesil teröristleri cesaretlendirir” diyerek uyarıyor. Washington Enstitüsünde yayınlanan bir rapor, “el-Şara gibi liderleri suçlarından sorumlu tutmamak adaleti aşındırır, cezasızlığı güçlendirir ve bölgesel kaosa kapı aralar” diye ekliyor.

SPONSOR DEVLETLERİN ROLÜ

İslamcı örgütleri finanse eden Katar ve Heyet Tahrir el-Şam’ın resmî destekçisi Türkiye gibi bölgesel güçler, yeni cihatçı hükümetin desteklenmesinde önemli rol oynuyorlar. Bu grupları ve el-Şara gibi figürleri ılımlı söylemler ve göze hoş gelir bir imajla yeniden ambalajlandırıyorlar. 2025 Mart’ında bugün Suriye’yi yöneten aşırılıkçı güçler tarafından binlerce Alevinin yaşadıkları bölgelerde katledilmesi, HTŞ’nin söylemsel değişimine rağmen gerçek bir reformun imkânsızlığını ortaya çıkardı. BBC’nin yayınladığı haber, mevcut yönetime desteğin temelinde jeopolitik çıkarlar olduğunun altını çiziyor, mesele HTŞ’nin dönüşebileceğine yönelik samimi bir inanç değil Suriye’de ortaya çıkan siyasal boşluğu doldurabilmek.

Sorunlarla

Yüzleşebilmek

Heyet Tahrir el-Şam’ın yönetiminde Suriye, mezhepsel ve örgütsel ayrımlar başta olmak üzere çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Mustaqbal Merkez, “Irak’ta bin parçaya bölünen gerici gruplar, Suriye’de fitili ateşlenmiş bir bombaya dönüşebilir” diyor. Washington Enstitüsüne göre El-Şara’nın ulusal ordu kurma ya da ulusal diyalog başlatma çağrıları, halk kendisine meşruiyet sağlamadığı için ciddi eleştiri alıyor.

BÖLGESEL TEHDİT SENARYOSU

Heyet Tahrir el-Şam’ın normalleştirilmesinin sürdürülmesi cihatçı motivasyonları cesaretlendirip yaygınlaştırarak yıkıcı sonuçlara sebep olabilir. HTŞ’nin başarısı diğer grupları da şiddetle iktidara gelme yolunda heveslendirerek halihazırda istikrarsız durumdaki bölgeyi daha fazla tehlikeye atabilir. Dahası, grubun kana susamış militanlarını dizginlemekte başarısız olması Suriye içerisinde yeni iç savaşları tetikleyebilir. Birleşmiş Milletler ve BBC’nin yayınladığı raporlar, savaştan çıkmış binlerce savaşçının yeniden yerleştirilmelerinin, Suriye’yi terör ihracat bölgesine dönüştürebilme riskine vurgu yapıyorlar.

Özet olarak, Heyet Tahrir el-Şam gibi cihatçı grupları, terörist geçmişlerinden sorumlu tutmadan normalleştirmek, Ortadoğu’nun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Ahmed el-Şara’nın El-Kaide komutanından siyasi liderliğe dönüşümü, şiddetin iktidar yolunu açtığına yönelik tehlikeli bir mesaj veriyor, adaleti sarsarak, bölgesel karışıklığı tetikliyor.

* telesurenglish.net

Çeviren: Yunus Emre Ceren