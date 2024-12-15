Suriye’de eski ölse de yeni doğamadı

Yusuf Tuna Koç

Geçtiğimiz hafta İdlib’den Şam’a doğru harekete geçen HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplar, Esad ailesinin ülkeden gidişi ile hiçbir zorluk yaşamadan başkenti aldı. Esad’ın başbakanı dahil olmak üzere tüm bürokratları, HTŞ ile bir geçiş hükümeti için anlaşmaya hazır olduklarını söyledi. HTŞ, örgütün önde gelen liderlerinden Muhammed el Beşir’in geçiş sürecinin başbakanı olacağını söyledi.

El Nusra’dan kopan, ABD ve Türkiye’nin yıllardır terör listesinde bulunan HTŞ’nin Şam’a girişi ile birlikte batı ve Türkiye medyasının gözünde demokrasi kahramanlarına dönüştüler. Geçmişte IŞİD için savaşmış HTŞ lideri Golani, Zelenski’nin tulumlarını giyince kendisine devrimcilik payesi veren CNN’e batının duymak istediği her şeyi söyledi. Amerikan kameralarına insanların yaşamlarına saygı duyacağız diye seslenen HTŞ lideri, hemen birkaç gün sonra ise ülkede şerri hukuka geçileceğini duyurdu.

Şam’da tüm bunlar yaşanırken, İsrail de 1967’den beri fiilen işgal altında tuttuğu Golan tepelerinden Şam’ın 25 kilometre yakınına kadar ilerledi. Filistin’de soykırım sürerken özellikle demir kubbeyi hedef alan saldırılar için de stratejik öneme sahip bölgeyi ele geçiren İsrail ordusunun buradan çıkmak gibi bir niyeti olmadığı gibi, şimdi Şam’da oturan “demokrasi havarilerinin” de İsrail’in işgaline bir itirazı olmadı. Neticede, 7 Ekim’den sonra İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırım operasyonunu genişleterek Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ı ve lider kadrolarını hedef alması, Suriye’nin Filistin direnişine giden ikmal yollarını bombalaması ve İran’la doğrudan bir çatışma sürecine girmesi, Suriye’de yaşanan süreci hızlandırdı. Bugün Esad hükümetinin düşüşü ve İsrail’in ülkedeki varlığını artırması ile birlikte Filistin’deki direniş de en önemli destek hatlarından birini kaybederken, Golani de bu zaferi kendilerine altın tepside sunan İsrail’e karşı herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Türkiye’de ise AKP-MHP iktidarı Esad’ın düşüşünü hem bir bayram hem de kendilerine atfettikleri bir zafer olarak kutluyorlar. MİT başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi camisinde namaz kılıp Golani ve el Beşir ile görüşmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın şeriat açıklamaları yapan HTŞ ile ilgili olarak “Dışarıdan ‘örgüt’ diye nitelendirip bir köşeye atacağınız bir şey değil. Bunlar, İdlib’de yürüttükleri faaliyetlerin aynısını hızlıca Şam’a taşıdılar” sözleriyle desteklemesi ve hatta Batı’dan destek istemesi de iktidarın bu sürecin merkezine yerleşme arzusunu açıkça ortaya koyar nitelikte. Ancak Türkiye’nin esas hamilik ettiği Suriye Milli Ordusunun bu sürecin merkezinde olmaması, HTŞ’nin körfez ülkeleri ile yakın ilişkileri ve tabii ABD ve diğer batı ülkelerinin Suriye’ye yönelik kendi gündemleri ve öncelikleri, tüm bu bayram havasının ardındaki soru işaretlerini de ortaya çıkarıyor.

Suriye’de bugün yaşananlar bir devrin sonu olarak nitelense de düşen rejimin yerine neyin geleceği henüz belli değil. Neredeyse 2011’den bu yana çok parçalı durumda olan Suriye’de birliğin nasıl sağlanacağı hala soru işareti. Şu an Rusya’nın bölgedeki en önemli müttefikini kaybetmesi, İran’ın direniş ekseninin geriletilmesi gibi sonuçlar, Amerikan emperyalizminin ülkeye dair hedefleri açısından önemli ilerlemeler olsa da Suriye’nin geleceğinin IŞİD eskisi HTŞ liderliğindeki 36 cihatçı örgüt ve SDG ile nasıl kurulacağı hala soru işareti. Suriye’nin geleceğinin siyasal olarak nasıl şekilleneceğini akademisyen Erhan Keleşoğlu ile konuştuk.

Suriye’de son dönemde yaşananlar sıkça konuşuldu ancak ülkenin geleceği hâlâ muallak. Siz Suriye’nin siyasal anlamda geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Erhan Keleşoğlu: Siyasal anlamda baktığımız zaman Suriyelilerin haricinde bölgesel ve uluslararası güçlerin etkin olduğu bir tablo var. Suriye’nin geleceği sadece Suriyeliler eliyle şekillenmeyecek gibi görünüyor, bölgesel ve uluslararası güçlerin de dahli olduğu için onların da eliyle Suriye’deki siyasal gelişmelerin şekillenmesi söz konusu olacak. HTŞ’nin önemli mevzi elde ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin güdümündeki SMO’nun belli bir alanı kontrol ettiğini görüyoruz. ABD’nin kontrol ettiği güneydeki Özgür Suriye Ordusunu görüyoruz. Yine ABD’nin Kuzey ve Doğu Suriye’de desteklediği SDG var. Şam’ın güneyinde Dürzi güçleri var, yine aynı bölgede Güney Suriye Özel Operasyon Odası var. Çok farklı güçlerin hakim olduğu çok parçalı bir yapı olacak gibi görünüyor. İsrail’in Esad yönetiminin tüm askeri cephesini vurması ve ülkenin tüm askeri kuvvetlerinin yok edildiğini görüyoruz, bu da merkezi hükümetin kolay kolay güçlenemeyeceği anlamına geliyor, zaten Esad döneminde bile merkezi hükümet ciddi anlamda zayıflamıştı, dolayısıyla ben yakın gelecekte de Şam’ı kontrol eden HTŞ’nin de merkezi hükümet olmakta kısa vadede çok başarı sağlayamayacağı bir dönem olacakmış gibi görünüyor.

HTŞ bir gün öncesine kadar terör listelerinde olan bir örgüttü. Şimdi ise hem batı hem Türkiye medyasında ciddi bir imaj değişikliğine gidildi. Şu anda Suriye’nin geleceği için öngörülen HTŞ’nin veyahut genel anlamda bir Sünni koalisyonun iktidarda kalması mıdır?

Öyle görünüyor ama birbirleriyle pek anlaşamayacak güçler var ortada. Ve bu güçlerin her birinin arkasında da farklı dış güçler var. Örneğin SMO ve Suriye Ulusal Konseyi olarak bilinen sürgündeki Suriye hükümetinin arkasında Türkiye var. SDG’yi ABD destekliyor. HTŞ’yi kimin desteklediğini ise şu anda bilemiyoruz ama yüksek ihtimalle Katar ve Suudi Arabistan gibi muhafazakar Arap devletlerinin destek veriyor olması olası görünüyor. Sadece Suriye içerisindeki güçlerin değil, Suriye’ye müdahil olan güçlerin de pay sahibi olacağı bir siyasal süreç olacak. Suriye dışındaki güçler de anlaşmak zorunda. İran ve Rusya biraz sürecin dışında kaldılar tabii. Şu an itibariyle denklem dışı kalmışlar gibi görünüyor.

Şu an ne olacağı belirsiz. 2 gün önce Lazkiye bölgesindeki Arap Alevi din adamlarının açıklamalarını izledim. Onların temel talepleri şunlardı; Suriye’de öncelikle barışın tesis edilmesi, silahların susması, ateşkes olması. İkincisi Suriye’de yerinden edilmiş herkesin geri dönüşünün sağlanması. Üçüncüsü ise genel af ilan edilmesi. Dördüncü olarak da Suriye hükümeti harici tüm milis güçlerinin silahsızlandırılması. Bunun haricinde Arap Aleviler için gelecekte bir özerk bölge oluşumu şu an için pek mümkün gözükmüyor çünkü HTŞ’nin güdümündeki tüm unsurlar Lazkiye ve Tartus bölgesine girdiler, Hafız Esad’ın mozolesi hatta tahrip edildi. Dolayısıyla SMO ya da SDG’de olduğu gibi ayrı bir özel hat oluşturulmuş değil. SDG de zaten sadece Kürtlerden oluşmuyor. Milis güçlerinin yarısından fazlası Araplardan oluşuyor.

Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye’deki özerk durum özellikle ABD’nin dış desteği ile birlikte bir statü durumu alabilir ama kısa vadede bunun nasıl gerçekleşebileceğini bilemiyoruz. Çok fazla aktör var sahada. HTŞ’nin nasıl hükümet edeceği de muamma. Siyasetin nasıl ilerleyeceğine dair bir yol haritası belli değil. Çok fazla bilinmeyen var ortada.

İSRAİL KENDİ İSTEĞİ İLE ÇIKMAZ

2011’de savaş başladığında iki başlıca hedef Esad hükümetinin düşürülmesi ve yerine Sünni muhafazakar bir siyasal aktörün iktidara getirilmesi idi. Söylediklerinizden anladığım kadarıyla, bu iki hedeften ilki gerçekleşmiş olsa da görülen tabloda ikincisinin sağlam bir ayağı oturmuş değil.

Şu an henüz nasıl bir şekil alacağına dair bir belirsizlik hakim. Esad düştü ve geri gelemeyeceği, rejimin geri tesis edilemeyeceği çok açık. Ancak eski düzen bitse de yenisinin nasıl kurulacağını hala bilemiyoruz, sahadaki gelişmeler belirleyecek.

İsrail’in Suriye’de rejim değişikliği sonrası işgali sizce kalıcı mı yoksa yeni hükümetle anlaşıp çekilirler mi?

Ben kalıcı olduklarını düşünüyorum. Oradan zorla çıkarılmadıkları takdirde aynı Golan tepelerindeki varlıkları gibi burada da kalıcı olacaklarını düşünüyorum. Biliyorsunuz 1973 savaşı sonrası Golan tepelerindeki işgalleri devam etmişti. Son girdikleri yerlerden de zorla çıkarılmadıkları takdirde kendi istekleriyle çıkacaklarını düşünmüyorum.

Türkiye bugün yaşanan sürece ilk günden beri dahildi. Şimdi yaşanan iktidar değişimini Türkiye açısından nasıl yorumlamalıyız?

Hem Hakan Fidan’ın hem Erdoğan’ın açıklamalarına baktığımız zaman son derece temkinli ve endişeli olduklarını düşünüyorum. HTŞ’ye baktıkları zaman kimi temkinleri var çünkü asıl destekledikleri unsurlar SMO ve onun siyasi uzantısı olan Suriye Ulusal Konseyi. HTŞ ile konseyin ilişkisi için ise tam bir ittifak ilişkisi diyemeyiz, daha karmaşık ilişkiler. Dolayısıyla Türkiye de şüpheyle yaklaşıyor. Dolayısıyla söylendiği gibi tüm bu operasyonun Türkiye’nin koordinasyon ve planlamasıyla yürüdüğü iddiasına ben inanmıyorum. Bu kadar basit, bu kadar siyah-beyaz değil. Şu anda SMO’nun bölgede HTŞ ile yarışabilecek kadar bir gücü ve etkinliği yok, bunu operasyon sırasında da görmüş olduk.