Suriye’de mezhepçi rejimin faturası bitimsiz katliamlar

Yusuf Tuna Koç

Suriye’de geçtiğimiz yılın son günlerinde Türkiye ve İsrail’in desteklediği cihatçı grupların Esad yönetimini düşürmesinin ardından ülkedeki değişim kan ve gözyaşı ile sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda cihatçı çetelerin Alevi yerleşimlerinde yaptığı katliamlar hafızalarda tazeyken, bu hafta da Dürzilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Süveyda kentinde önce Colani yönetimi ardından silahlı Sünni gruplar saldırılarda bulundu. Yaşanan mezhep çatışmalarının arka planında, Suriye’nin güneyi boyunca ilerleyen İsrail kendisine Dürziler üzerinden meşruiyet sağlamaya çalışıyor. ABD ise kuzeyde SDG’ye yönelik politik desteğini çekerken, başta Türkiye ve İsrail’in ülkenin kuzeyi ve sahil bölgesine yönelik tahayyülleri de giderek daha fazla konuşuluyor.

İçeride yürütülen yeni barış süreci, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’tan bahsedilmeden konuşulmazken, Erdoğan-Bahçeli ittifakı Türk-Kürt-Arap ümmet ittifakı paradigmasıyla bölgesel nüfuz arzusuna meşruiyet yaratma çabasında.

Sıcak gelişmelerin birbirini takip ettiği Suriye’de yaşananları, ülkenin siyasal geleceğini ve Türkiye gündemiyle kesişimlerini araştırmacı Hamide Rencüzoğulları ve gazeteci Hediye Levent ile konuştuk.

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HAMİDE RENCÜZOĞULLARI: HEDEF GÜNEY SURİYE’NİN İSRAİL’E TESLİMİ

İsrail karşıtı söylem yalnızca Sünni toplumu konsolide etme amacı taşıyor, bunun ötesinde İsrail ile müttefikliği devam ederken aslında İslam dünyasına şöyle bir mesaj vermiş oluyor; Biz Yahudi yayılmacılığına karşı Müslüman kardeşlerimizin yanında saf tutuyoruz. Bu tamamen taktiksel, İsrail de Türkiye de Suriye’nin yeniden dizaynı konusunda anlaşmış durumda, Türkiye için bir İsrail tehdidi söz konusu değil. Bahsettiğiniz Türk-Kürt ittifakı İslam ittifakı, yani ümmetçilik üzerinden birlik olarak seslendiriliyor ki bu da Suriye’de AKP’nin kurgusunu tamamlayan ve bunu destekleyen bir müzakere sürecinin itirafıdır.

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HEDİYE LEVENT: SURİYE LÜBNANLAŞMA SÜRECİNDE

Suriye’de Türkiye’nin durumunun bugünün şartlarında çok iyi olmadığını görüyoruz, İsrail el yükseltmiş durumda. İsrail’i desteklemese bile dur demeyen bir ABD arkalarında. Üstelik Dürziler gibi çok sağlam bir yerden sahaya müdahale etmeye çalışıyorlar ki onlar da İsrail’e daha sıcak bakıyor. 14 yıldır bunu yapmayan Dürziler 6 ayda bu noktaya geldiler. Şimdi Türkiye ne yapacak?