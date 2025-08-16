Suriye’nin geleceği Paris’te belirlenecek

Söz ile pratiğin, diplomasi ile saha gerçekliğinin farklı istikamette ilerlediği Suriye’nin geleceğine kimin, nasıl şekil vereceğine ilişkin gerilim patlamak üzere. HTŞ’nin 8 Aralık’ta ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından oluşan yeni dönemde iki büyük gerilim noktası var. Kuzeydoğu’daki Kürtlerin ve güneydeki Dürzilerin yeniden şekillendirilmeye çalışılan Suriye’ye nasıl “entegre” edileceği anlaşmazlık nedeni.

İsrail şemsiyesi altında güneydeki Süveyda’da özerklik ilan eden Dürziler ile Şam arasındaki sürtüşme sık sık çatışmalara dönüşüyor. İsrail’in devreye girmesiyle Şam geri adım atarken sorun bir sonraki patlama noktasına kadar dondurulmuş oluyor.

Ancak yeni Suriye’de en büyük problem Kürtlerin sisteme nasıl entegre edileceğine ilişki. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile HTŞ yönetimi arasındaki “entegrasyon” krizi aşılabilmiş değil. Mazlum Abdi ile Colani arasında 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik anlaşma da krizi çözmüş değil. Taraflar birbirlerini anlaşmaya uymamakla itham ediyor. Kriz Kürtler, Dürziler ve Colani yönetimi arasında olsa da her bir tarafın yaslandığı “büyük aktörler” sahanın asıl belirleyenleri. ABD, Fransa, İsrail ve Türkiye hâlihazırda Suriye’de aktif halde ve kendi vekilleri üzerinden sahayı belirlerken, ülkenin geleceğinde pastanın büyük payını almanın derdinde.

BİZ ENAYİ DEĞİLİZ

Suriye’deki Kürtlerin minimum bir kazanım elde etmesi için tüm gücüyle yüklenen Türkiye, SDG’yi 10 Mart Anlaşması’na uymamakla suçluyor. Çarşamba günü Ankara’da HTŞ’nin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG’yi oyunbozanlıkla suçladı, “Biz enayi değiliz, kurnazlıkları görmüyor da değiliz. Taleplerimizin tatmin edilmediği ortamda rahat durma şansımız yok” dedi.

Aynı gün Ankara-Şam arasında imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' ile TSK, Suriye’ye danışmanlık ve eğitim hizmeti verecek. Suriye, geçen ay İsrail'in Dürzi ve Bedevi kabileleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Şam ve Süveyde'yi hedef alan saldırılarının ardından Türkiye'den resmen askeri yardım talebinde bulunmuştu.

TÜRKİYE ÜÇ BÜYÜK ÜS İSTİYOR

Middle East Eye'nin haberine göre Ankara ve Şam, Türk askerlerinin en azından üç büyük Suriye üssüne konuşlandırılmasını içerebilecek daha geniş kapsamlı bir savunma paktı üzerinde görüşmeler yürütüyor. Ancak yeni imzalanan ortak eğitim danışmanlık sözleşmesi henüz böyle bir konuşlandırmanın çerçevesini sunmuyor.

Güvenlik kaynakları Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin SDG'ye doğrudan müdahale etmeyeceğini ancak TSK’nin Suriye ordusunun düzenleyeceği sınırlı bir operasyona dolaylı destek sağlayabileceğini söyledi. SDG'nin 10 Mart'ta varılan ve SDG komutanı Mazlum Abdi'nin yeni hükümete katılma sözü verdiği mutabakata uymaması halinde böyle bir operasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bir gün sonra da Milli Savunma Bakanlığı, SDG’yi HTŞ ile imzalanan mutabakata uymamakla ve orduya entegrasyon sürecini akamete uğratmakla suçladı. MSB Sözcüsü, “10 Mart’ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

10 MART ANLAŞMASINA KİM UYMUYOR?

Ankara ve de Şam’dan yapılan açıklamaların hepsinde SDG’nin silah bırakması ve 10 Mart Anlaşması vurgusu var. Peki nedir bu anlaşma?

10 Mart Anlaşması Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askerî kurumların Şam’a entegrasyonunu öngörüyor. SDG de bu kapsamda Suriye ordusuna dâhil olacak. Bunun karşılığında Kürtlerin varlığı ve hakları tanınacak, anayasal güvenceye alınacak, ülkenin asli unsurları oldukları teyit ediliyor.

ABD ve Fransa gözetimindeki anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan Colani (Ahmet Eş Şara) 13 Mart’ta “geçici Suriye anayasası”nı imzaladı. Geçici anayasa, devlet başkanının Müslüman olmasını zorunlu tutuyor, ülkenin resmi adının Suriye Arap Cumhuriyeti olarak kalmasını öngörüyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda fiili bir yapıya sahip olan Kürtler anayasaya sert tepki gösterdi. SDG, anayasayı tanımayacaklarını açıkladı. Anayasanın Suriye'deki etnik ve dini azınlıkları görmezden geldiği ifade edildi.

PARİS ZİRVESİ SALLANTIDA

Anlaşma üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Paris’te geçen hafta yapılması planlanan SDG-Şam zirvesi ertelenmişti. Şam, Kürtlerin Paris öncesi Haseke’de 8 Ağustos’ta düzenlediği “Ortak Tutum Konferansı”nı bahane gösterdi. Konferansın sonuç bildirisinde "Ademimerkeziyetçi bir Suriye" vurgusuyla “Ulusal Kongre” çağrısı yapılmıştı.

Colani yönetimi ve Ankara “ademi merkeziyetçi”liğe sert tepki gösterdi. Colani, yönetimi Ankara’nın da telkiniyle Paris’e gitmeme kararı aldı. Paris sürecine ilişkin müzakereler sürüyor. Hafta başında bir Kürt heyeti Şam’a giderek Paris için görüşmeler yaptığı kaydedildi. Taraflar “anlaşmazlık” nedeniyle birbirlerini suçlamayı sürdürüyor.

Suriye sahasında İsrail Dürzileri, Fransa Kürtleri, Türkiye Colani yönetimini desteklerken ABD ise Şam/Ankara-SDG arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Kürtleri ve Ankara’yı birlikte idare etmeye çalışan ABD, tarafları bir masada –Paris- buluşturmanın arayışında. ABD’nin Türkiye-Suriye Özel Elçisi Tom Barrack bölgede mekik dokurken havuç-sopa politikasıyla tarafları hizaya çekiyor. Kimi zaman “biz devlet kurma sözü vermedik” diyerek Kürtlere ayar verirken akabinde de “anlaşılmaması halinde Şam’ı daha büyük çatışmaların beklediğini belirterek Colani yönetimini tehdit ediyor.

Suriye için gelecek Paris’te belirlenecek. Kürtler Paris’e büyük önem atfederken Ankara-Şam, masaya güçlü oturabilmek için süreci ağırdan alıyor. SDG üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

İŞLER YOLUNDAYSA BUNCA ŞEY NEDEN OLUYOR?

Türkiye’de her tarafın kendince tanımladığı “süreç” ile Suriye’deki gelişmeler birbirine bağlı. Esasında Türkiye’deki süreç tamamen Suriye’ye endeksli. Suriye’de yol alınamadığı için Türkiye’de de somut adımlar atılamıyor.

Yeni Yaşam’da Ali Sinemilli 13 Ağustos’ta kaleme aldığı, “İşler yolundaysa, bunca şey neden oluyor?” başlıklı yazısında, içeride ve dışarıda işlerin yolunda gitmediğine dikkat çekiyordu. Sinemilli şu ifadeleri kullandı: “İktidar sözcülerine göre süreç planlandığı gibi devam ediyor. Ciddi bir aksaklık yok. Kuşkusuz AKP’lileri dinleyince, insanın aklına birçok şey geliyor. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk yönetimine yönelik saldırgan tutum devam ediyor. HTŞ’nin Paris’ten çekilmesinin esas nedeni Türk devletinin yaptığı baskılar. Hakan Fidan birkaç gün önce Şam’a gitti ve ardından Şam’dan böyle bir açıklama geldi. AKP iktidarı aksini iddia etse de, hala pratik sonuçları olan bir adım atılmış değil. Evet! Mecliste kurulan bir komisyon var. Fakat bunun da oldukça ağır hareket ettiği görülüyor. Komisyon silah bırakma gündemine odaklanmış durumda. Kürt sorununu tartışmayan, bunu öncelemeyen bir komisyonun daha öncekilere benzeme riski oldukça yüksek.”

HAKAN FİDAN SÜREÇ KARŞITI MI?

Gerek Suriye gerekse de Türkiye’deki Kürt siyasi hareketi, Suriye’de yol alınmamasının nedeni olarak Saray rejimini görüyor. Sonuncusu çarşamba günü olmak üzere sekiz ayda 10 kez HTŞ’nin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DEM Parti tarafından “süreç karşıtı” ilan edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "YPG oyunbozanlık yapıyor. Sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor" diyen Fidan'a şöyle yanıt verecekti: "Hakan Fidan gözlerini kapattığında her yeri gece sanıyor, Kürtlerin yok olduğunu sanıyor; umarız tez vakitte çözüme hizmet eden bir dil kullanır.”

Fidan’ı "Kürtlerin Şam’la her yakınlaşmasına engel olunuyor. Bildiğim kadarıyla Hakan Bey Suriye’nin kabinesinde değil" diyen Bakırhan, "Fakat tüm mesaisi, sabah akşam Suriye ve oradaki Kürtlerin olası bir kazanımı üzerine" ifadesini kullandı.

Fidan’ın açıklamalarına tepki gösteren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Dışişleri Bakanı Fidan acaba Suriye Kabinesi'nde mi diye bir soruyu sordurtmamıza neden olabilecek açıklamalar yapıyor. Fidan'ın dili üzülerek belirtmeliyiz ki sürecin ritmine de tonuna da uygun değil. Kullandığı dile, sürekli tehditkar yaklaşımına... Bu buyurgan dil ancak süreç karşıtlarının elini güçlendirir. Dilini ve kendisini update etmeli."

TÜRKİYE NE İSTİYOR?

Türkiye, SDG’nin silah bırakmasını, Suriye ordusuna entegre olmasını ve Kürtlerin federalizm-özerklik talebinden vazgeçmesini istiyor. Kürtlerin fiili bir kazanım elde etmesine karşı. Şam yönetimi de Ankara ile benzer pozisyonda. Tüm grupların kendi çatısı altında birleşmesini istiyor.

SDG NE İSTİYOR?

5 Ağustos’ta Yeni Yaşam’da Mehmet Ali Çelebi ve Cihan Doğan'a konuşan SDG Lideri Mazlum Abdi, "Eskiye dönüş imkansız. Suriye adından Arap kelimesi kaldırılmalı ve ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı" diyerek pozisyonlarını bir kez daha net biçimde çizdi.

Ankara-Şam, SDG hattında gerilim yükselirken Suriye’nin geleceği Paris’te belirlenecek. Paris masasında ABD, İngiltere, Fransa, Şam yönetimi ve Kürtler var. Masada fiili olarak yer almasa da İsrail de ana aktörlerden. Türkiye, Suriye sahasında etkin bir aktör olsa da Paris masasında kendisine yer bulabilmiş değil.

Fransa ve ABD’nin yönlendiriciliğinde İsrail’in dahliyle Suriye’ye bir elbise biçilecek. Rojava’dan konuştuğumuz Kürt kaynaklar da HTŞ’nin SDG ile savaşmaya niyeti olmadığını, ABD-Fransa gibi aktörlerin tarafların savaşmasını istemediğini, asıl pazarlığın Paris’te gerçekleşeceğini dile getirdiler.

Türkiye’nin operasyon sinyalleri, HTŞ’nin doğuya yığınağı, SDG’nin resti, Ankara-Şam’ın Arap aşiretleri devreye sokma girişimi ve Amerikan-Fransız emperyalizminin planları nedeniyle Suriye sahası daha çok su kaldırır.