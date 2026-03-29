Susturulan kalemler ve geciken adalet

Sevim Kahraman Yanardağ

Mart’ın (2026) ilk haftası Silivri Cezaevinde açık görüşte eşim Merdan’ı gördüğümde, açık havaya çıktıkları alanda güneşi görüp görmediğini sordum. Sonuçta burası bir cezaevi, dev duvarlar çevreliyor etrafı. Güneş ışığının burnunun hizasına kadar geldiğini söyledi. Mevsim değiştikçe güneş ışınlarının eğimi dikleştikçe hem hava ısınacaktı hem de Merdan’ın tüm yüzü hatta belki bedeni güneş ışınlarını alabilecekti. Aradan neredeyse bir ay geçti belki yüzü artık güneş ışınlarını alıyordur. Yeniden sormadım. Kimi sorular bile yerine göre can acıtabiliyor. Ne kendimi ne de Merdan’ı acıtmak istemedim.

Peki neden biz bu soruları sormak zorunda kaldık? Cezaevinde değilseniz ve hava güneşli ise başımızı döndürmekle kavuşacağımız güneş, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutsak edilenlere adeta bir yasak.

Gerçeği yazmak, konuşmak uzun bir süredir ülkemizde yapılamıyor. Esir tutulan gazetecilerin ortak özelliğidir gerçeğin peşinde koşmak. Ne kadar esir tutulurlarsa tutulsunlar değişmeyecek tek gerçek budur. Bedeli ağırdır. Ödüyoruz kaçıncı kez. Bir eş olarak, bir anne olarak ve en önemlisi de gerçeğe bağlı kalmayı göze alarak.

Ne zaman gerçeklerden korkan bir halk olduk? Gerçeklik algımız mı bozuldu yoksa toplum olarak? Gerçeklikten kopuk sisli bir havanın ardında derin bir yanılsama içine mi girdik?

Yaklaşık beş ay öncesine gidelim. Merdan, henüz beşinci sınıf bir kumpasla tutuklanmamış ve Tele1’e kayyım tarafından el koyulmamış, baskılara ve cezalara karşı gerçek habercilik yapılmaya çalışıldığı zamanlar. Tele1 kanalı, gerçekleri halka duyurmayı yani doğru anlamda gazetecilik yapmaya çalışan bir haber kanalıydı. Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gazeteciliğin yüz aklarından biri olarak işinin başında emeğinin peşindeydi. Eleştirel ve muhalif duruşuyla sık sık iktidar çevreleri tarafından eleştirilir dahası sürekli dava edilirdi.

Peki ne oldu? Merdan için olabilecek en uyduruk bir suçla önce gözaltına alındı ve sonra tutuklandı. Gerçek habercilik bedeli kesildi yine. Sonuçlarını yalnızca Merdan değil, ya da ailesi olarak yalnızca biz değil, toplum olarak yaşıyoruz. Toplumun haber alma özgürlüğünün ana damarlarından biri kesildi. İçinde yaşadığımız toplum ne kadarının farkında bilmiyorum. Bugün şu yazıyı gazetesini açıp okuyanlar olup bitenin farkında hiç şüphem yok.

Ya ötekiler.. Sisli havanın ve yalanların arkasında kalanlar. Günden güne esir tutulan gazeteciler ve muhalifler arttıkça nasıl ulaşacağız, gerçekleri nasıl anlatacağız? Zaman zaman sokakta, markette karşılaştığım kimi insanların tepkisini ölçmeye çalışıyorum. İktidara destek verenlerden söz etmiyorum. Sözde muhalif olup gerçeklerden kopuk insanlardan söz ediyorum. Belki de en önemli sorunlarımızdan biri. Belki sosyologların bu duruma iyi bir cevabı vardır.

Topluma, gazeteciliğin aynı zamanda kamu adına denetim görevi olduğu unutturuldu. Demokrasinin temel unsurlarından biridir oysa bağımsız ve dürüst gazetecilik. Sansür ve otosansüre boyun eğmemektir. Birkaç televizyon kanalı ve yine birkaç gazete dışında gerçekleri gösteren medya kuruluşu yok. Tele1 ile boşalan yere yine Tele1’den ayrılmak zorunda kalan gazeteci ve televizyoncuların kurduğu Tele2haber’den haber almaya devam ediyoruz. Tele2haber dijital platformda yayın yaptığı için Tele1’in tüm kitlesine henüz ulaşamıyor. Yine de gerçek haberleri duyabileceğimiz bir sesin daha olması sevindirici ve umut verici.

Bu kadar gelir eşitsizliğin yaşandığı, işçi ve emeklinin sömürüldüğü, kadın ve çocuk cinayetlerinin çığ gibi arttığı, iktidara muhalefet edenlerin suçlu muamelesi gördüğü, dahası haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığı, yanı başımızdaki savaşa ne kadar tepki gösterdiğimizi tartışırken, gazetecilerin gerçekten ne yazmaları bekleniyor bilmiyorum.

Beş ayda yaşamımız günden güne değişti ve değişmeye devam ediyor. En basit gündelik rutinlerimiz evimizin bir üyesinin tutuklanmasıyla elbette değişecekti. Artık, ne kadar süreceği belli olmayan bir zaman dilimini, bir eksik yaşıyoruz. Oğlum Cem’in “babamı çok özlüyorum anne” dediği zamanlar sıklaşıyor, sesinin tonundaki tedirginliğin artmaması için elimden geleni yapıyorum. Ama umudumuz her zamanki gibi tazeliğini koruyor ve koruyacak, inanacağımız tek gerçek kalsa bile böyle olacak. Merdan’nın 11 Mayıs’ta görülecek ilk duruşmasında özgürlüğe kavuşmasını umuyoruz. Bu konuda yalnız değiliz, ailelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız ve Merdan’ın gazeteci dostları bizi hiç yalnız bırakmadılar. Haftalarca, Merdan’ın ve tutuklu gazetecilerin özgürlüğü için kitaplarını imzaladık, Merdan’ın sevenleri ile söyleşiler düzenledik. Sesimiz topluma duyurmaya, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştık. Tutsak gazeteciler özgür kalan dek, bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

Orhan Kemal, sanatının amacı olarak şöyle der; “Halkımızın, genel olarak da insan soyunun müspet bilimler doğrultusundaki en bağımsız koşullar içinde, en mutlu olmasını isteme çabasıdır.”(1) İnsanın yaşamla kurduğu ilişkiyi akıl, özgürlük ve insanca yaşam, üzerinde özetler bize. Yalnızca sanatın değil de yaşam amacımız olarak benimseyebilirsek yaşamı en onurlu haliyle yaşayabiliriz diye düşünüyorum.

Eşim Merdan Yanardağ, İsmail Arı, Alican Uludağ ve mesleğini halk için yapan ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazeteciler özgür bırakılmalıdır. Gerçekle buluşan halk kendi zincirlerini de kıracaktır.