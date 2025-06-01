Susturulmaya çalışılan bir toplum, nasıl Anayasa tartışabilir?

AKP 2002 yılında iktidara geldi.

2004’te Anayasa’yı değiştirdi.

2005’te Anayasa’yı değiştirdi.

2006’da Anayasa’yı değiştirdi.

2007’de Anayasa’yı değiştirdi.

2010’da Anayasa’yı değiştirdi.

2017’de Anayasa’yı değiştirdi.

“Türkiye Yüzyılı’nın Anayasa’sını yaptık.” dediler. Oysa 2017 referandumu ile parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Anayasadaki kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen kaldırıldı. Ve sivil olan 2017 düzenlemesi âdeta yeni Anayasa olarak kabul edilip Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Reform dedikleri dönem de esasında anayasal gerileme olarak literatürde yer aldı.

2023’e gelindi. “I- ıh yok olmamış, biz en iyisi yeni bir Anayasa yapalım.” dediler. Cumhurbaşkanlığı Başdanışman’larından Uçum, kamuoyunu iknaya yönelik açıklamalarını ardı ardına sıralamaya başladı. Halkın konuşma balonunda ise hep aynı cümle var: “Anayasa’yı bu kadar ihlâl eden ama Anayasa’yı değiştirmeye bu kadar meraklı bir iktidar görülmemiştir.”

Siyasal iktidarın uzun zamandır çekmecesinde olan Anayasa başlığına dair halka bilgi veren de yok, malûm. Altı gün önce ise “on arkadaştan” haberdar olduk. Şöyle: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda: “Dün itibariyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın toplumsal uzlaşı metni olan Anayasa hakkında AKP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunması bile kabul edilemez. Ancak bu gibi ufak ayrıntılar gündem bile olmuyor artık paçalarından hukuksuzluk akan ülkemizde.

Hali hazırda, destekler de gelmeye başlamıştı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Eşitlikçi bir kardeşlik hukukunun tesis edildiği, herkesin özgürlüklerinin yasal teminatının olduğu bir yeni anayasa” arzuladıklarını söyleyerek, “Yeni anayasa tartışmalarını başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerektiğini” ifade etti. Ancak yeni bir Anayasa toplumun bütün kesimlerinin katıldığı kurucu bir Meclis’in işidir. Anayasalar toplumsal uzlaşı metinleridir ve bir ülkenin sadece hukuki çerçevesini değil, aynı zamanda toplumun ortak değerlerini, hak ve özgürlük anlayışını, devlet-toplum ilişkisini belirleyen en yüksek normdur. Kaldı ki, Anayasalar “kazanılan” değil, “paylaşılan” metinlerdir. Bu yüzden anayasa yapım süreçlerinin katılımcı, şeffaf, özgür tartışmaya açık, ifade özgürlüğüyle güvence altına alınmış bir ortamda yapılması gerekir.

Beş gün önce bir destek açıklaması daha geldi. DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş “Anayasa değişikliği Erdoğan'la yapılmıyor. TBMM, anayasa değişikliği çalışmalarını yapar. Sonuçta cumhurbaşkanı o masada değil" dedi. Bu ilginç bir açıklama zira o 10 kişilik heyetteki herkes Erdoğan! Kaldı ki, Erdoğan’ın partisi AKP’nin onay vermediği bir anayasa değişikliğinin ise Meclis’te kabul edilmesi aritmetik olarak mümkün değil. Hatta değişiklik teklifi AKP ’siz referanduma bile götürülemez. Bu durumda değişiklik kiminle yapılmış oluyor? Cumhurbaşkanlığı sistemiyle TBMM’nin yasa yapma ve yürütmeyi denetleme kapasitesi zaten yok denilecek durumda. Cumhurbaşkanı’nın vesayetinden bağımsız olacağına inanan var mı gerçekten? Şayet konu Erdoğan’ın doğrudan komisyonlara katılmaması ise, e zaten işler öyle yürümüyor, bunu da en iyi senelerdir vekillik yapanlar bilir. Sahi TBMM’deki AKP milletvekillerinin Erdoğan’dan bağımsız hareket edecekleri mi düşünülüyor?

Siyasal iktidar senelerdir Anayasa Mahkemesi kararlarını dahi uygulamıyor. Örneğin: Enis Berberoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay kararları. E, AKP Genel Başkanı dememiş miydi? “Anayasa Mahkemesi kurallarına uymuyorum, saygı da duymuyorum.” diye.

Eğer ifade özgürlüğü kısıtlıysa, muhalefet baskı altındaysa, medya tek sesliyse;

Eğer toplumsal muhalefetin talepleri yok sayılıyorsa;

Ve eğer anayasa süreci kapalı kapılar ardında, sadece belli başlı siyasilerin “pazarlığına” indirgeniyorsa; Ortaya çıkacak metin anayasa değil, olsa olsa çoğunluk bildirisi olur.

Bu da meşruiyet krizine yol açar. Çünkü halkın tüm kesimlerinin rızası ve katılımı olmadan yapılan anayasa, dayatılmış olur ki bu da zaten anayasa kavramının ruhuna aykırıdır. Tablo bu kadar açıkken, bu tarihsel dönemeçte Dem Parti; Anayasa’yı, yasaları yok sayan AKP-MHP ile aynı masaya oturup, yeni Anayasa mı yapacak?

Ülkemizin Anayasal birikimi yok sayılarak ilerlenen, temcit pilavi gibi ısıtıp ısıtıp önümüze konulan Anayasa konusunda üç soru var:

Neden Anayasa’yı değiştirmek istiyorsun?

Peki nasıl yapacaksın?

Neye ulaşmak için yapacaksın? Yalnızca Erdoğan tekrar aday olsun diye mi?

Hepimiz biliyoruz, o on arkadaşın Erdoğan’ın dördüncü kez aday olması için zemin hazırlamaktan başka dertleri yok. Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için ya Anayasanın değiştirilerek cumhurbaşkanının iki dönemden sonra da aday olabileceğine yönelik düzenleme yapılması gerekiyor ya da erken seçim kararı alınması. Her ikisi için de en az 360 vekilin oyu gerekiyor ve AKP-MHP çoğunluğu yeterli değil. 5/3 çoğunluk ile referanduma gidebilme yolu açılıyor. Referanduma götüremeyeceklerine göre doğrudan değişiklik yapabilmek için 400 milletvekili sayısını bulmaları gerekecek. Yani Türkiye’de ve İstanbul’da kaybeden AKP’nin, DEM Parti oylarına ihtiyacı var. Ancak son tahlilde o da yetmiyor.

Açık ki bu hamur daha çok su götürür. Ne var ki, yapılması gereken belli: Akp yeni anayasa yapamaz ve Akp ile yeni anayasa yapılmaz diyerek bu mücadeleyi örgütlemek.