Susuzluğa dayanıklı bitki dönemi

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde ciddi bir tehdit haline gelen küresel ısınma ve iklim değişikliğini dikkate alarak gelecek nesillerin temiz ve güvenli suya erişiminin sağlanması amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla, şehrin ana arterleri ve meydanlarında kullanılan, yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitkiler yerine; küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kentin estetik ve görsel düzenini bozmayacak şekilde daha az su isteyen yeşil bitkilerin peyzaj çalışmalarına başlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ilk olarak Hasan Gönüllü Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi ve Gümüşler Bulvarı’nda bulunan kavşak ve refüjlerde düzenlemeye başladı. Proje ile çim ve çiçek ekiminin yerine, su ihtiyacı çok az olan bitki ile taş ve cüruf gibi malzemeler ön plana alındı. Proje ile kent merkezindeki kavşak ve refüjler yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları kentin su kaynaklarının korunmasını temel alırken, ‘estetik peyzaj’ kaygısından ve ‘klasik peyzaj düzenleme’ yaklaşımından vazgeçerek, suyun en akılcı kullanımını, ekosistemin korunması ve gelişiminin sağlanması ile birlikte, doğa ile uyumlu peyzaj tekniklerine başvuruluyor. Özellikle yoğun su ihtiyacı olan çim ekili alanların işlevleri göz önünde bulundurularak su dostu yeşil bitkilerle dönüşüm gerçekleştirilecek ve su tüketimi en aza indirilecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim “Geniş çim alanlarımızdan vazgeçerek, susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı çok yıllık çalı türleriyle değişim sağlıyoruz. Çim alanlarımızı değiştiriyoruz. Böylelikle yüzde 58 oranında su tasarrufu sağlamış olacağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “İklim değişikliği, doğal ekosistemleri, tarımı, su kaynaklarını ve tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak için yeni çalışmalar yapmak zorundayız. Bu kapsamda şehrimizin ana arterleri ve meydanlarında kullanılan, yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitki yerine; küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok daha az su tüketen yeşil bitki peyzaj dönemini başlattık” dedi.