Susuzluktan ölen askerin annesi: 'Oğlum susuzluğu anlattı, ben kahroldum'

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 7 asker 25 Temmuz 2025 günü hastaneye kaldırılmıştı. Muhafız er Hayrullah Halit Kahraman ve ikmal er Semih Erdoğan hayatını kaybetmişti. Otopsi sonucunda iki askerin uzun süre güneş altında bırakıldıkları, vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldükleri tespit edildi. Askerlerin susuz bırakıldığı iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki idari tahkikatta Alay Komutanı ve Tabur Komutanı’nın arasında bulunduğu 4 personel ihraç edildi. Sekiz personele ise disiplin cezaları verildi.

Olayla ilgili yargının soruşturması ise devam ediyor.

Hayrullah Halit Kahraman, 29 yaşındaydı. Annesiyle İstanbul’da yaşıyorlardı. Zorunlu askerlik için 13 Temmuz 2025 günü alaya gelerek teslim olmuştu. Yani hayatını kaybettiğinde sadece iki haftalık askerdi.

Baba Nuri Birol İzgi ifadesinde “Oğlumun herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu, büyük ihtimalle oğlumu ve diğer arkadaşları susuz bırakılıp eğitim verilerek ceza verildi” dedi.

‘ANNE HEP SUSUZUZ’

Hayrullah Halit Karaman’ın annesi Kamuran Kesmen ise ifadesinde oğlunun göz göre göre öldüğünü söyledi. Askerdeyken sık sık konuştuğu oğlunun ölümcül koşulları anlattığını ifade etti:

“Oğluma ‘Aç kalma, dikkat et kendine’ dediğimde oğlum ‘Anne ekmek bulamıyorum ki yiyeyim, burada su yok, susuz kalıyoruz, yemek için sıraya giriyoruz sıra gelene kadar yemek bitiyor, aç kalıyoruz’ dedi. Her konuştuğumuzda ‘Anne hep susuzuz, su yok, burada bahçedeki muslukların hepsi kırık, bir tane otomat var, otomatta su çok az olduğu için bizden önce gidenler alıyor. Kartı olanlar otomattan su alabiliyor’ dedi. Oğlum gittiği günden beri hep susuz kaldığını, sadece yemekhaneye gidildiğinde su içtiğini, yemek yiyemediğini söylüyordu.”

‘GÜNEŞ ALTINDA 4 SAAT’

Adalet isteyen anne ifadesinin devamında askerlere eziyet yapıldığına dair oğlunun sözlerini aktardı:

“Oğlumun bana söylediğine göre; 4 saatten fazla güneşin altında sabit bekletiliyorlarmış. Erler bayılıp düşüyormuş, kimse müdahale edemiyormuş, revire götürmüyorlarmış. Küçük ayakkabı vermişler. Oğlum telefonda bana ‘Anne ayaklarım yara ve şiş, ayakkabı değişikliği istedim, reddettiler, terlik istedim onu da reddettiler. Revir talebimi de reddettiler. Ayaklarım çok acıyor anne’ dedi. Bunları duyduğumda çok kahroluyordum. Fakat Devlet Kapısı olduğu için elim kolum bağlıydı. Her gün oğlumun açlığını ve susuzluğunu duymak beni kahretti. Oğlumun şehadetinden 2 gün önce bir asker kaçmış. Komutanları askeri bulmaları için arazide sabaha kadar kaçan askeri arattırmışlar. Sonra hiç uyumadan, dinlenmeden talime devam etmişler. Yine güneşin altında saatlerce tüm erleri güneşin altında bekletmişler.”

‘HER ŞEYİ UNUTUYORUM’

Aslında Hayrullah Halit Karaman’da ölümcül belirtiler iki gün önce başlamıştı. Bunlar fark edilse kurtarılabilirdi. 23 Temmuz 2025 günü oğlu ile telefonda görüştüğünü anlatan Kamuran Kesmen şöyle konuştu:

“Oğlum ‘Anne bende unutkanlık başladı. Her şeyi unutuyorum. Bugün günlerden ne’ diye sordu. O günün Çarşamba olduğunu söyledim. Meğer çoklu organ yetmezliğinin belirtilerinden birisiymiş. Şehadetinin sabahı yine oğlumla telefonda konuşurken “Anne çok susuzum, çok yorgunum, uykusuzum. Dolabı su ile doldur gelince kana kana içeceğim’ dedi. Oğlumla en son konuşmamız bu oldu.”

Aynı gün saat 17.50’de Kamuran Kesmen’in telefonu çaldı. Arayan bir askerdi. “Halit fenalaştı, düştü. Yoğun bakıma kaldırdık, gelebilirseniz gelin” dedi.

‘OĞLUNA EVİNE YAKIN MEZAR AL’

Kamuran Kesmen İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Doktorun odasına girdik. Doktor ‘Oğlun yemekten zehirlendi’ dedi. Ben ‘Serum taktınız mı, midesini yıkadınız mı’ diye sordum. Doktor ‘Hayır’ cevabını verdi. Odaya komutan geldi, ‘Anne oğlun şehit oldu’ dedi. ‘Siz ne diyorsunuz, ben Halit’i görmek istiyorum’ dedim. Adını ‘Barış’ olarak bildiğim oğlumun askeriyesindeki komutan ‘Oğluna evinin yakınında mezar yeri al’ dedi. Ben fenalaştım.”

‘NE SOSYAL MEDYASI OĞLUM SÖYLEDİ’

Anne Kamuran Kesmen önce uçakla İstanbul’a gönderilmek istendi. Oğlunu almadan gitmeyeceğini söyleyince bir konteynere yerleştirildi. Yanında bir hemşire görevlendirildi. Annenin ısrarı üzerine komutanlar çağırıldı. Soruşturmayı yürüten üç komutan geldi. Anne “Oğlumu neden susuz bıraktınız’ dediğinde komutanlardan birisi “Anne sosyal medyadan duydukların yalan haberler” dedi. Kamuran Kesmen ifadesine şöyle devam etti:

“Ben ‘Ne sosyal medyası benim oğlum her telefon açtığında ‘Anne su yok, susuzuz’ diyordu dedim. Soruşturma komutanlarından biri, Barış isimli komutanına dönerek ‘Anneye cevap ver’ dedi. Barış isimli komutan da ‘Su var, yemekhanede’ dedi. Ben ‘Nerede su var, oğlum çeşmelerin hepsinin kırık olduğunu söyledi’ dedim. Komutanı oradan uzaklaştırdılar.”

‘DİĞER ERLERİN İFADESİ ALINSIN’

Anne Kamuran Kesmen oğlu için İstanbul Ataköy 3. Kısım Camii’nde düzenlenen törende bazı asker ailelerinin yanına geldiğini ve kendi çocuklarının da susuz, aç kaldığını söylediklerini anlattı. Kamuran Kesmen “O dönemde bütün er ve ailelerinin ifadelerinin alınmasını istiyorum” dedi.

Kamuran Kesmen ifadesinin sonunda şöyle konuştu:

“Çocuğum susuz bıraktıkları için şehit düştü. Bu tamamen İskenderun Deniz Er Alayı’nın suçudur. İhmaller sonucu gencecik hiçbir sağlık problemi olmayan oğlumu mezara verdim. Çocuğumu susuz bırakarak ölüme terk edenlerden şikayetçiyim. Başka Halitler ölmesin diye mücadelemi sonuna kadar vereceğim.”

‘BAYILMAK, SU İÇMEK YASAK’

Peki…

Annenin oğlu ile aynı dönemde askerlik yapan bütün erlerin ve ailelerinin ifadesinin alınması talebi kabul edildi mi?

Henüz bilmiyoruz.

Soruşturmada olayın gelişimi iki gün öncesinden anlatıldı. Buna göre; acemi erler Hayrullah Halit Kahraman ve Semih Erdoğan, 23 Temmuz 2025 günü saat 10.30-11.45 arasında nişancılık, kitapçıkla rütbe tanıtımı eğitimindeydi. Bu eğitimi veren Deniz Piyade Astsubay Mert Mehmet Ş.’nin erlere “Bayılan olursa ben kucağa alırım, su içmek yasak, boydan girerim” diye bağırdığı iddia edildi.

Alayda içtimadan sonra saat 08.30-09.10 arasında rutin tören geçiş eğitimi veriliyordu. Aşırı sıcak altındaki bu eğitimler erleri zorluyordu. Oysa havaların çok sıcak olması nedeniyle eğitimlerde dikkat edilmesi talimatı verilmişti.

GÜNEŞİN ALTINDA BEKLETİLDİLER

24 Temmuz 2025 sabahı da alay içtiması yapıldı. Bir erin firar ettiği anlaşıldı ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Askerler tören alanında, aşırı sıcakta saat 10.30’a kadar bekletildi. Sıcak çarpması ve susuzluğun ölümcül etkilerinin ortaya çıkması günler sürebiliyordu.

25 Temmuz 2025 günü saat 14.00 sıralarında Semih Erdoğan fenalaştı ve revire götürüldü.

Aynı gün Halit Karaman, saat 11.00 sıralarında bir uzman çavuşa kendisini halsiz hissettiğini söylemişti. Bir süre istirahate gönderildi ancak tekrar görev yerine döndü. Bu defalarca tekrarlandı. Mıntıka temizliği sırasında başı döndü ve yere oturdu. Aşırı terlediğini fark eden uzman çavuş tarafından revire gönderildiğinde saat 15.30’du. Hemen ambulans çağırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hayrullah Halit Kahraman saat 18.43’te, Semih Erdoğan saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.

‘ÇOK TERLEDİK, SU KAYBI YAŞADIK’

Hastaneye kaldırılan erlerden Muzaffer A. ifadesinde koşulları şöyle anlattı:

“24 Temmuz 2025 günü eğitim alanında silah eğitimi aldım. Hava çok güneşliydi. Yanımızda eğitmen olarak Mert Mehmet Ş. vardı. Eğitim sırasında biz çok terledik ve su kaybı yaşadık. Diğer arkadaşlarımla Mert Mehmet Ş.’den su içmek amacıyla izin istedik. Ancak su içmemize izin vermedi. Mert Mehmet Ş. 1. Tabur 4. Bölük sorumlusu idi o gün bizim bölükte başka rütbeli olmayınca eğitim alanındaki tüm bölükleri komuta ediyordu. Diğer bölüklere istikamet verirken bizi de güneş altında bekletiyordu. O gün suyumu yemek sırasında içebildim. O gece yüksek ateşle uyandım. Sabah ateşim devam etti. Revire götürdüler. Hastaneye sevk edildim. Orada arkadaşımın vefat ettiğini öğrendim. Ben 24 Temmuz 2025 günü eğitim esnasında susuz kaldığımız için rahatsızlandığımı biliyorum.”

KOMUTANLAR: İHMALİMİZ YOK

Soruşturulan rütbelilerin iddialarına göre; askerler koli taşıma, ambarda çanta düzenleme, mıntıka temizliği gibi işlerde çalıştırılırken sık sık mola verildi ve gölgede dinlendirildiler. Komutanlar suçlamaları kabul etmedi.

Alay Komutanı Deniz Piyade Albay Barış U. ifadesinde Alay Komutanlığı’nda olaydan 9 gün önce 16 Temmuz 2025’te göreve başladığını anlattı. Su sebillerinin tamir edilmesi, yenilerinin satın alınması, askerlerin güneş altında tutulmaması, klimalar alınması, sundurma yapılması için talimatlar verdiğini anlattı. Olayda hiçbir ihmalinin olmadığını savundu.

‘YETERLİ PERSONEL YOK’

Şüpheli Deniz Yüzbaşı Ahmet Turan K. ifadesinde Alay’daki büyük sorunu anlattı:

“Ben İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda Atama 1. Deniz Er Eğitim Bölük Komutanlığı, aynı zamanda 1 Deniz Er Eğitim Tabur Komutan vekilliği, 2. Deniz Er Eğitim Tabur Komutan vekilliği görevlerim bulunmaktadır. Normalde bu görevler için ayrı ayrı yarbayların görevlendirilmesi gerekmektedir. Zaten personel eksikliği önceden de biliniyordu. Şehit olaylarının yaşandığı gün de devam etmekteydi.”

Yüzbaşı Ahmet Turan K. tüm görevlerini yerine getirdiğini ve olayda hiçbir ihmalinin söz konusu olmadığını savundu.

24 YAŞINDA ÜÇ BÖLÜĞÜN KOMUTANI

Askerlerin su içmesine izin vermediği ve tehdit ettiği öne sürülen Mert Mehmet Ş. 2001 doğumlu, 24 yaşında bir astsubay. Üç bölük askeri idare ediyordu. O da suçlamaları kabul etmedi. Askerlerin su içmesini yasaklamadığını ve hakaret ya da tehdit etmediğini öne sürdü. O da Alay’daki personel eksikliğinden bahsediyordu:

“4. Bölükte görevliyken personel eksikliğinden dolayı 2 ve 3. Bölük de benim emir ve komutama verildi. Ben eğitimlerde yorucu, zorlayıcı bir şey yaptırmadım. Bir kusurumun ya da alakamın olduğunu düşünmüyorum.”

Soruşturma sonucunda Astsubay Mert Mehmet Ş., Yüzbaşı Ahmet Turan K. ve Alay Komutanı Albay Barış U.’ya dava açılması bekleniyor.

İddiaya göre; İskenderun Deniz Er Eğitim Alaya Komutanlığı’nda yaklaşık 1500 er vardı ancak su ve yemek gibi temel ihtiyaçları bile karşılanamıyordu. Personel eksikliği nedeniyle çok genç ve düşük rütbeli askerler yüzlerce eri komuta ediyordu. 1. ve 2. Tabur’un koğuşları aşırı kalabalık ve doluydu. 3. ve 4. Tabur Komutanlığı’nın yer aldığı binadaki koğuşlarda ise boş kapasite vardı. Bu bile dengelenmemişti. İki askerin göz göre göre hayatını kaybetmesine neden olanlar 3 rütbeli ile sınırlı tutulacak gibi görünüyor. Oysa bu korkunç olayın daha büyük sorumluları ve derin nedenleri var.