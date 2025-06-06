Süt izni kullanırken işten çıkarılırsam ne yapmalıyım?

SORU: Özel bir şirkette çalışmaktayım. Doğum yaptım ve doğum sonrası izin bitince işe devam ettim. Süt izinlerimi karşılıklı anlaşarak haftada 3 gün erken çıkarak kullanıyorum. Size sormak istediğim şey; süt iznim devam ederken işten çıkartılma durumumda yasal haklarım nelerdir, yardımcı olur musunuz?

YANIT: Öncelikle belirmeliyiz ki doğum yapmış olmak işten çıkarma konusunda geçerli bir neden değildir. Şayet işyeriniz 30 ve daha fazla personelin çalıştığı bir işyeri ise işveren sizi işten çıkarma konusunda geçerli bir neden göstermek zorundadır. Geçerli neden olmaksızın yapılacak bir feshe karşı işe iade davası açabilirsiniz. Diğer taraftan işyeriniz 30 kişinin altında personele sahip bir işyeri ise bu defa kötü niyet tazminatı talep etmeniz mümkündür. Bunların dışında işten çıkarma sonucunda kıdem tazminatı ve varsa kullanmadığınız yıllık ücretli izin haklarınız söz konusudur.

SÜT PARASI ALABİLİR MİYİM?

SORU: Bu yıl ikinci çocuğuma doğum yaptım, süt parası almadım. Eşim memur, ben ev kadınıyım. Süt parası alabiliyor muyum bunu öğrenmek istiyorum, alabiliyorsam da ne kadar alabilirim?

YANIT: Sizin süt parası olarak adlandırdığınız ödeneğin adı emzirme ödeneğidir. Bu ödenekten kendisi sigortalı olup doğum yapan kadın çalışanlar ve/veya çalışmayan eşi doğum yapan sigortalı (SGK’lı) erkek çalışanlar yararlanmaktadır. Eşiniz şayet devlet memuru ise bu ödenekten yararlanmanız mümkün değildir. Bu arada bu tür ödeneklerde 5 yıllık bir zaman aşımı söz konusudur. Yani 5 yıl içinde alınmayan yardımlardan yararlanılamamaktadır.

YENİ İŞYERİNE GİTMEK İSTEMİYORUM

SORU: Ben 6 senedir aynı iş yerinde çalışmaktayım. İşyerim yeni bir yer daha açıyor, beni de oraya götürmek istiyor. Fakat ben gitmek istemiyorum. Bu durumda tazminat alma hakkım var mı? Bu işyerine girdiğimde herhangi bir sözleşme yapılmadı. İşyerim ve yeni açılan yer aynı il sınırları içinde.

YANIT: İşverenle aranızda işyeri değişikliği konusunda bir sözleşme olmaması sizin bakımınızdan avantaj olmakla birlikte işveren sizden bu tür bir talepte bulunabilir. İşverenin size işyeri değiştirme talebini yazılı olarak yapması ve sizin de bu talebe 6 iş günü içinde yine yazılı yanıt vermeniz gerekmektedir. İşçi tarafından kabul edilmeyen değişiklik önerileri işçiyi bağlamaz. İşveren bu değişiklik önerisine uymadığınız gerekçesi ile sizin iş sözleşmenizi fesih yoluna giderse kıdem tazminatınızı ödemek durumundadır. Ayrıca işyeriniz iş güvencesi yasası hükümlerine tabi bir işyeri ise işe iade davası açma hakkınız vardır.