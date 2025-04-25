Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dağıtımlar başladı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü Süt Kuzusu Projesi’nde ocak ayında başlayan dağıtım dönemi nisanda tamamlandı. Dağıtımlar kapsamında sütlerin yanında bebek şampuanı da evlere teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi böylece bir yandan kırsala destek veriyor, diğer yandan İzmirli miniklerin sağlıklı gıdaya erişmesini sağlıyor. Ayrıca ekonomik olarak zor günler geçiren hanelerin bütçelerine de katkı sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Süt Kuzusu Şefi Enes Yaşar, “Yeni dağıtım dönemimize 30 ilçe 622 mahallede başladık. Bu destekle sadece çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hijyenin önemine dikkat çekiyoruz” dedi.

Yaşar, “Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız bizizmir.com internet sitesi üzerinden online başvurularını gerçekleştirebilirler. Tüm sorular için ise Alo 153 hattımızdan destek alabilirler” diye konuştu.