Suyun yanında

Dersim’de çok sıcak bir gün. Buz gibi akan suyun kenarında oturmuş yorgunluk atarken mutlu hissettim kendimi. O an sanki dünyada kötü hiçbir şey olmuyordu. Bütün ömrümü Munzur’un kenarına ilişmiş bir şekilde geçirebilirdim. Benzer duyguyu Assos’ta da yaşıyordum. Bu anlık mutluluk hissi beni düşünmeye itti: Neden bu denli nadir hissediyoruz mutluluğu?

ÖZ SEVGİ

Kapitalizmin ısrarlı ve sanki doğal bir şeymiş gibi öz sevgiyi nasıl bencilliğe dönüştürdüğünü, bencillik denilen şeyin de aslında iddia edildiği gibi kişinin en rasyonel hayat yaşamasına değil de bedeli mutlaka mutsuzluk ve anlamsızlık olan bir negatif tutku girdabı olduğunu… Gerçekte kişiye dolaysız mutluluk veren dayanışmadan insanı yalnızlığa mahkûm eden bencilliğe geçmenin neresi rasyonel? Öz sevgi, başkasına duyulan sevginin karşıtı değildir, ancak başkası aracılığıyla kendimizi bilebilir ve sevebiliriz.

Kapitalizm, öz sevgiyi bencillikle eşleştirip hemen hemen her konuda yaptığı çarpıtmayı dayattı. Bu yüzden çoğunluk kendisini koşullu seviyor, burnu şöyle olursa, saçı böyle olursa, zengin ya da ünlü olursa kendisini seveceğini sanan insanlar. Kendisini olduğu gibi, kısa ya da uzun, şişman ya da zayıf, her ne ise o şekilde sevemeyen mutsuz insanlar… Bu yüzden sahte kendilik yaratmak zorunda kalınıyor, en azından Instagram fotoğrafında gülümseyen olabilmek için. Kapitalizm, iddia ettiği gibi rasyonel olsaydı, böylesine ekolojik bir yıkıma, savaşlara, İngiltere’de bakanlığı bile kurulan yalnızlığa, milyonlarca insanı antidepresanlara mahkûm etmezdi. Öylesine iç içe geçmiş çarpıtmalarla gerçeklikten kopuk bir uygarlık yarattı ki, bugünün temel meselesinin gerçeklik olması şaşırtıcı değil. Eric Fromm’un söylediği gibi, sorun fazla bencil olmamız değil, kendimizi yeterince sevemememiz. Kendini sevemeyen biri, dünyayı ve diğer canlıları da koşullu sever.

Bugünlerde gündeme gelen market zinciri işçilerinde olduğu gibi. Oturacakları bir sandalyeyi bile çok gören bir rasyonalite. İnsanları düşüp bayıltana kadar çalıştıran şey kıtlık ve ihtiyaç. Kimse onca saat ayakta durarak çalışmayı isteyebilir mi? Yani kapitalizmin işleyebilmesi için kıtlık ve ihtiyaç gerekli, bu da kişinin ötekiyle ilişkisini düşmanlık temeli üzerine kurmasına neden oluyor. Saldırgan kıskançlığın kökeni de aynı yere dayanıyor, duygusal ilişkinin mülkiyetçi karakterine. Ya da borcu yüzünden bunalıma girip eşini ve çocuklarını öldürüp intihar edenlerin yalnızlığı ve çaresizliği, kapitalizmin çarpıtılmış gerçekler dünyasıyla ilgili değil mi?

VAROLUŞTAN ÇIKMAK

Etrafımızda bunca yıkım, sefalet, haksızlık, acı ve aşağılama varken nasıl mutlu olmayı başarabiliriz? Munzur’un kıyısında yaşayarak mı, Assos’ta kendi dünyamıza çekilerek mi? Bilinçli bir organizma olduğumuz sürece varoluşumuzdan çıkmadan imkânsız. Mutluluğu doğal bağlardan değil de teknik müdahalelerle sağlamaya çalışan bir insanlık, dostluk gibi köklü deneyimleri unutmaya yüz tutuyor. İnsanın biyolojik sınırlarını aşmasını ve teknolojik müdahalelerle daha gelişmiş, daha sağlıklı, daha zeki, daha uzun ömürlü hale gelmesini savunan transhümanizme duyulan ilgi de bunu açıklamıyor mu? Yapay zekânın bilinci olmadığı için mutlu ya da mutsuz değildir, dostluğa da ihtiyacı yoktur, milyonlarca insan onu dost bellemişken.

FAKİR AMA MUTLU

Mutluluk demişken, mutluluğun koşulu bence dostluktan başka bir şey değil. Kapitalizmin iptal etmeye çalıştığı en önemli şey dostluk oldu bu koşullar altında. Tarihin karanlık dönemlerine baktığımızda, insanlar o koşullar altında mutluluğu ancak dayanışmayla sağlamışlar, el ele tutuşarak o karanlık dönemleri atlatmışlar. Çocukluğumuzda anne babalarımızdan, dedelerimiz ninelerimizden duyduğumuz fakir ama mutluyduk sözü, kadim bir bilgiyi taşıyor aslında. Dayanışmaya, dostluğa dair kadim bir bilgi. Şimdi böyle diyenlere aptal bir romantizm yapılıyor gözüyle bakılma olasılığı yüksek. Dostluk olmadığında, bizi ölüm bilinci, benlik çürümesi, anlamsızlık uçurumu karşılar. Dostluk, öncelikle bir diyalogtur. Varolmama korkusundan korur bu diyalog, insanın yaşamında şefkate ve başka pek çok olumsal ihtimale yol açar.

Munzur’un kıyısında bunları düşünürken, buranın taşında toprağında, suyunda havasında dostluğun o derin varlığını hissettim.