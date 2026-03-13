Tabana dayalı sınıf ve kitle sendikal hattan, giderek merkezileşen sendikal mücadelede kırılan fay hatları

Kemal IRMAK - Eğitim Sen Genel Başkanı

Türkiye’de kamu emekçileri sendikal hareketi, 1990’lı yıllarda yalnızca bir “sendika kurma” girişimi değil, aynı zamanda devletin memur rejimine karşı, “kapı kulu değil kamu emekçisiyiz” şiarı ile yürütülen demokratik bir mücadele olarak doğdu. Bu hareketin en önemli özelliği, sendikacılığı yalnızca ücret pazarlığına, ekonomik sendikacılığa indirgememesi demokrasi, barış, eşitlik, kamusal hizmetlerin niteliği ve emek mücadelesinde örgütlü mücadele gibi daha geniş bir siyasal ve toplumsal perspektifle yola çıkmış olmasıdır.

Bu tarihsel zemin üzerinde kurulan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve ona bağlı sendikalar, uzun yıllar boyunca kendilerini sınıf ve kitle sendikacılığı çizgisiyle tanımladı. Bu çizgi, işyeri temelli örgütlenmeyi, taban demokrasisini ve kamu emekçilerinin doğrudan katılımını merkeze alan bir mücadele anlayışını ifade ediyordu.

Ancak bugün, hem Türkiye’deki siyasal dönüşümler hem de sendikal hareketin kendi iç dinamikleri nedeniyle bu hattın ne ölçüde korunabildiği tartışma konusudur. KESK ve bağlı sendikalarda sendikal mücadelenin sınıf eksenli ve işyeri temelli karakterinin ne ölçüde sürdürülebildiğini, hangi alanlarda aşınma yaşandığını ve bunun nasıl yeniden güçlendirilebileceği üzerine bazı tartışmalara ihtiyaç var.

KESK’in Eğitim Sen’in ve ve KESK’e bağlı diğer iş kolu sendikaların kuruluş paradigması, işyeri ve iş yeri temsilciliği temelli sınıf sendikacılığı idi. Kamu emekçileri hareketinin ortaya çıkışı, klasik memur sendikacılığından farklı bir yaklaşıma dayanıyordu. İşyeri temelli örgütlenme, sınıf perspektifli kitle sendikacılığı ve beraberinde demokratik, toplumsal mücadeleydi.

Sendikal mücadelenin merkezinin iş yerleri olması ve kararların iş yerlerinden, tabandan doğru alınması gerektiği bu sendikal hattın ön koşulları olarak kabul edilirdi. Temsilciler, işyerindeki sorunların doğrudan taşıyıcısıydı ve sendikal karar süreçleri tabandan besleniyordu. Böyle olunca alınan her türlü kararın hayata geçirilmesi hem daha kolay ve hem de kitlesel bir hale dönüşüyordu. Diğer yandan kamu emekçileri hareketinin temel anlayışı, üyelerini yalnızca “devlet memuru” olarak gören değil, emeğini satarak geçinen sınıfın parçası, yani işçi sınıfının temel özneleri olarak görülüyordu. Bu nedenle sendikal mücadele, işçi sınıfının genel mücadelesiyle ilişkilendiriliyordu. TÖS’ten, TÖB-DER’den alınan mirasta böyleydi çünkü.

KESK ve bağlı sendikalar, dar bir ekonomik sendikacılık değil, demokrasi, laiklik, barış ve kamusal hizmetlerin niteliği gibi konularla iç içe yürüyen bir mücadele ördüler. Bu yaklaşım özellikle 1990’lı ve 2000’li yılların başında güçlü bir toplumsal karşılık buldu. İşyerlerinde kurulan temsilcilikler, forumlar ve taban toplantıları o günlerde sendikal dinamizmin ana kaynağıydı.

Gelinen bu aşamada maalesef tabana dayalı sınıf ve kitle sendikal anlayışından çok ciddi aşınmaların olduğunu gözlemliyoruz. Çok yönlü sebeplere dayanan bu aşınma haline seyirci kalınmamalı. İç ve dış olguları tespit edilerek, sınıf eksenli, tabanın söz yetki ve karar sahibi olduğu sendikal zemini güçlendirmek yolunda adımlar atılması ve stratejiler geliştirilmesi zorunludur.

Bugün sendikal hareketin sınıf ve taban eksenli karakterinde yaşanan aşınmayı yalnızca sendikaların iç sorunlarıyla açıklamak çok eksik kalır. Elbette ki iç sorunların da etkileri var, negatif yöndeki bu sendikal dönüşümde. Ancak Türkiye’de son yirmi yılda uygulanan politikalar, kamu emekçileri sendikacılığını ciddi biçimde daraltmıştır. 2001 yılında yasalaşan Kamu Emekçileri Sendikaları Yasası birçok eksik ve yasakla çıkmıştı. Sendikal mücadelenin olmazsa olmazı olan GREV yasaktı bu yasada. 2010 anayasa değişikliğiyle getirilen kamu toplu sözleşme sistemi ise, görünürde bir hak genişlemesi olsa da fiiliyatta sendikal mücadeleyi zayıflatan bir mekanizmaya dönüştü. Grev hakkının bulunmaması ve uyuşmazlıkların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılması, toplu sözleşmeyi büyük ölçüde sembolik hale getirmiştir.

Bu durum, sendikal mücadelenin işyeri tabanındaki dinamizmini de zayıflatarak, sendikal alanı siyasal alanın kontrolüne girmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kamu yönetiminde kadrolaşma politikaları ve idari baskılar, sendikal tercihleri doğrudan etkilemiştir. Sendikal alanın büyük ölçüde siyasal alanın kontrolüne girmesiyle, siyasetin kontrol ettiği ortamda, Memur-Sen gibi iktidara yakın konfederasyonların hızla büyümesi, sendikal alanın rekabet koşullarını değiştirmiştir.

2016 sonrası süreçte çıkarılan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri, özellikle KESK’e bağlı sendikaları ağır biçimde etkiledi. Binlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesi, sendikal kadroların önemli bir bölümünü tasfiye etti ve örgütlenme kapasitesini ciddi biçimde zayıflattı. Bu süreçte ve öncesinde sendika içindeki zayıf halkalar ayrılarak başka sendikalar kurmuş ya da KESK’e bağlı sendikalardan istifa etmişlerdi. Devlet politikalarının yarattığı ağır baskı koşulları, anti demokratik ve faşizan uygulamalar önemli ölçüde sendikal hatta darbe vurmuş ve mücadeleyi zayıflatmıştır.

Zaman zaman tarif edilmeye çalışılan ve eksen kayması diye tanımlanan, sınıf sendikacılığı yerine, kimlik – kültür sendikacılığının, sendikal pratiklerde öne çıkması ve bu durumun üye ve çalışanlar arasında tartışma konusu olması da KESK ve bağlı sendikaları zayıflatan etkenler olarak değerlendirilmektedir.

İşyerinde temsilciliklerin önceki dönemlere oranla düzenli çalışmaması, işyeri toplantılarının azalması ve üyelerin karar süreçlerine katılımının yukarıda sayılan sebeplerle sınırlanması önemli bir soruna işaret etmekte. Bu durum sendikal faaliyetlerin giderek daha fazla merkez ve şube yönetimlerinin etrafında yoğunlaşması, taban örgütlenmesinin dinamizmini zayıflatmasına neden olduğu gibi, sendikal bürokrasiyi de maalesef güçlendirmektedir.

Maalesef yönetim (yürütme) kadrolarının da bu fotoğrafı, bu gerçekleri ve zincirleme gelişmeleri görüp buna uygun sendikal tedbirler ve stratejiler geliştirmek yerine daha dar, salon içi, pencere arkası (online) görüşmeler üzerinden karar mekanizmaları oluşturmaları bu süreçleri olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.

Tabi içinde bulunduğumuz dönem, sendikal hareket açısından yeni ve karmaşık sorunlar ve meydan okumaları da içermektedir. Özellikle dijitalleşmenin hızla yayılması, sosyal medyanın kamusal alanı yeniden şekillendirmesi, neoliberal politikaların yarattığı bireyselleşme ve toplumsal değerlerdeki yozlaşma, örgütlü mücadeleyi hem zorlaştırmakta hem de yeni olanaklar yaratmaktadır. Dijital çağ, sendikal hareket için çelişkili bir tablo da yaratmaktadır. Bir yandan sosyal medya ve dijital platformlar örgütlenme ve iletişim açısından büyük fırsatlar sunarken, diğer yandan bilgi kirliliği, manipülasyon ve yüzeysellik gibi ciddi riskler barındırmaktadır. Bu koşullarda KESK ve bağlı işkollarının nasıl bir yol izlemesi gerektiği sorusu yalnızca örgütsel değil aynı zamanda stratejik bir soruyu ve elbette cevabını da bulmaya yönlendiriyor.

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

Bugün her şeye rağmen KESK ve bağlı sendikalar, Türkiye sendikal hareketi içinde hâlâ önemli bir tarihsel birikimi temsil etmektedir. Demokrasi, barış ve kamusal hizmetlerin niteliği emeğin haklarının korunması ve güçlendirmesi konusunda yürüttüğü mücadele, sendikal hareketin toplumsal meşruiyetini güçlendiren önemli bir mirastır. Ancak bu mirasın sürdürülebilmesi için sendikal mücadelenin yeniden işyeri temelli, katılımcı ve sınıf eksenli bir çizgide güçlendirilmesi gerekmektedir.

KESK ve bağlı sendikalar açısından temel soru şudur; Sendikal mücadele yeniden nasıl işyeri temelli sınıf ve kitle sendikacılığı hattına oturtulabilir? İşyeri örgütlenmesini yeniden kurmak en temel görev olarak duruyor. Çünkü sendikal mücadelenin gerçek gücü işyerinde başlar. Düzenli işyeri toplantıları, temsilciler kurulu ve üyelerin doğrudan katılımı olmadan sendikal dinamizmin sürdürülebilmesi mümkün değildir. Sendikal demokrasi ve katılımı güçlendirmek ve karar süreçlerine katılımı arttırmak sendikal mücadeleyi güçlendirir. Temsilcilerin ve üyelerin sendikal karar mekanizmalarında aktif rol alması, bürokratikleşme riskini azaltır, sendikal dinamizmi artırır.

Gerçek bir örgütlenmenin yerine geçebilen “sanal muhalefet alanı” yani sosyal medya alanı da önemli bir sorun alanı. İnsanlar bir paylaşımı beğenerek ya da yorum yaparak politik bir tutum aldıklarını düşünmekteler. Ancak bu durum çoğu zaman gerçek mücadeleyi güçlendirmek yerine örgütlü eylemin yerini alan pasif bir katılım biçimine dönüşüyor maalesef. Bu nedenle sendikalar için asıl mesele sosyal medyayı kullanmak değil, onu örgütlü mücadeleyi güçlendiren bir araç haline getirebilen yöntemleri geliştirmeleridir.

Atlanılmaması gereken diğer bir mesele de, kamu emekçilerinin mücadelesi, işçi sınıfının genel mücadelesinden ayrı düşünmeden ortak buluşma olanaklarının oluşturulması meselesidir. Bu nedenle sendikal hareketin diğer emek örgütleriyle dayanışma ve ortak mücadele zeminlerini geliştirmesi önemlidir. Sendikal hareketin gerçek gücü yalnızca merkezlerde değil, işyerlerinde, üyelerin kolektif iradesinde ve sınıf dayanışmasında ortaya çıkar. Bu nedenle bugün yapılması gereken şey, sendikal mücadelenin tarihsel köklerine yeniden dönmek ve onu günümüz koşullarında daha güçlü biçimde yeniden kurmaktır.