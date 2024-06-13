Tadını çıkaralım

Ulusal Takım oldukça potansiyelli bir nüveyle EURO 2024’te mücadele verecek. Kırmızı-beyazlıların gruptan çıkması yeterli olur. Daha fazlasını istemek için henüz erken ve gereksiz beklentiler genç takıma zarar verebilir.

EURO 2020 öncesi beklentilerimizi hatırlarsınız, hatta sadece bizim değil Avrupa basının hemen hepsi gizli favori olarak Türkiye’yi gösteriyordu. Turnuvanın sonunda ise büyük bir hüsran vardı, sonuncu olarak organizasyon veda ettik ve kendimizi büyük bir kaosun içinde bulduk.

Aradan geçen üç yılda bir önceki turnuvaya göre elimizde çok daha yetenekli bir nüve var. Arda Güler gibi özel bir oyuncuya, Kenan Yıldız gibi standartların çok üzerinde bir kanat forvete, Semih Kılıçsoy gibi yıkılmayan bir hücümcuya hatta kadroya neden alınmadığını anlamadığımız Can Uzun gibi komple bir forvete sahibiz. Üstelik bu oyuncuların hepsi 2005 doğumlu. Bu grubun yapabileceklerinin bir sınırı yok. Üstelik yanlarında onlardan sadece 5 yaş büyük olan Barış Alper Yılmaz gibi inanılmaz bir futbolcu var. Çok yetenekli bir jenerasyon yakaladık ve ülkede futboldan anlayan herkes çok heyecanlı.

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARALIM

Ancak bu heyecanın beklentileri uçurmasına izin vermememiz gerekiyor. Çünkü yukarıda saydığımız yetenek setine sahip oyunculardan bazıları henüz 19’una dahi basmadı. Bu yaştaki futbolculara gereğinden fazla baskı yüklendiğinde neler olduğunu geçen turnuvalarda fazlasıyla gördük.

Dolayısıyla bu turnuva bizim için büyük bir tecrübe olacak. Portekiz, Çekya ve Gürcistan gibi rakiplerin yer aldığı grupta takımın kuvvetini her seviyede rakiple test edeceğiz. Çekya bize yakın, Gürcistan bizden düşük, Portekiz ise üstümüzde bir profil.

KALİTELİ AYAKLAR

Grubun kâğıt üzerinde en iyi ikinci kadrosu bize ait. Fakat özellikle savunmadaki eksikliklerimiz bu dengeyi biraz bozdu. Şu an özellikle stoperde güveneceğimiz tek dal Abdülkerim Bardakçı gibi gözüküyor. Ne Merih ne de Samet iyi durumda değiller ve bu özellikle Montella’nın kurgusunda çok önemli olan savunma çizgisinin sık sık bozulmasına yer açıyor.

Son üç hazırlık maçında bunun ne kadar büyük defolar ortaya çıkardığını gördük. Gruptaki üç takım da bu defolardan yararlanabilecek seviyede. Oynayacağımız üç maçta da bozulan savunma hattının yarattığı problemleri çözmeye çalışacağız. Bu problemi çözdüğümüz takdirde grup ikinciliği için ağır favori oluruz.

Rakiplerimize gelirsek Portekiz’i pek fazla anlatmaya gerek yok. Her turnuvanın doğal favorilerinden biri olan Güney Avrupa ekibi grubun açık ara favorisi. 2016’da Avrupa şampiyonu olan kırmızılar, şimdi çok daha kaliteli ayaklara sahip ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çekya ise bir turnuva takımı. Belki geçmişteki kadar büyük tehdit içeren bir kadroya sahip değiller ama hafife alınıkları takdirde sürprize imza atabilecek kapasiteye sahipler.

Grubun zayıf halkası Gürcistan için turnuvaya gelmek tarihi bir başarıydı. İlk defa Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecekler ve onlar için alınacak her puan önemli. Özellikle hücumda Kvara dışında birkaç daha önemli oyuncuya sahip olan Gürcistan sürpriz peşinde koşacak ancak bu kadar kaliteli takımların yer aldığı grupta işleri bir hayli zor.

∗∗∗

E GRUBU

• BELÇİKA

Şampiyonluk: -

Katılım: 7

Kaleci

- Koen Casteels

- T. Kaminski

- Matz Sels

Defans

- T. Castagne,

- De Cuyper

- Zeno Debast

- Wout Faes

- Jan Vertonghen

- Arthur Theate

- Axel Witsel

Orta Saha

- Y. Carrasco

- De Bruyne

- Orel Mangala

- Amadou Onana

- Y. Tielemans

- A. Vermeeren

- Aster Vranckx

Forvet

- Johan Bakayoko

- De Ketelaere

- Jérémy Doku

- Romelu Lukaku

- Dodi Lukébakio

- Loïs Openda

- Leandro Trossard

Kilit Oyuncu

Kevin De Bruyne: Son yıllarda sakatlık problemi yaşasa da hâlâ büyük bir sihirbaz. Belçika ondan çok şey bekliyor.

• SLOVAKYA

Şampiyonluk: 1 (1976)

Katılım: 6

Kaleci

- M. Dubravka

- Marek Rodak

- Henrich Ravas

Defans

- Peter Pekarik

- Sebastian Kosa

- N. Gyömber

- Denis Vavro

- Milan Skriniar

- Adam Obert

- David Hancko

- Vernon De Marco

Orta Saha

- Matus Bero

- Juraj Kucka

- Tomas Rigo

- P. Hrosovsky

- S. Lobotka

- Ondrej Duda

- Laszio Benes

Forvet

- David Duris

- Tomas Suslov

- Ivan Schranz

- Robert Bozenik

- David Strelec

- Lubomir Tupta

- Leo Sauer

- Lukas Haraslin

Kilit Oyuncu

Laszlo Benes: Hamburg’ta kariyer sezonu geçiren Benes, Slovakya için büyük önem taşıyor.

• ROMANYA

Şampiyonluk: -

Katılım: 6

Kaleci

- Florin Nita

- H.Moldovan

- S. Tarnovanu

Defans

- Nicusor Bancu

- Andrei Burca

- I. Nedelcearu,

- Adrian Rus

- Andrei Ratiu

- Radu Dragusin

- Vasile Mogos

- B.Racovitan

Orta Saha

- Nicolae Stanciu

- Razvan Marin

- A. Cicaldau

- Ianis Hagi

- Dennis Man

- V. Mihaila

- Marius Marin

- Darius Olaru

- Deian Sorescu

- Florinel Coman

- Adrian Sut

Forvet

- George Puscas

- Denis Alibec

- Denis Dragus

- Daniel Birligea

Kilit Oyuncu

Dennis Man: Parma’nın Serie A’ya yükselmesinde önemli rol oynayan Man, Romanya’nın en önemli gol ayağı.

• UKRAYNA

Şampiyonluk: -

Katılım: 4

Kaleci

- H. Bushchan

- Anatoliy Trubin

- Andriy Lunin

Defans

- O. Svatok

- M.Talovyerov

- Valeriy Bondar

- Mykhaylichenko

- Y. Konoplya

- O. Tymchyk

- Illya Zabaryni

- V. Mykolenko

- M.Matviyenko

Orta Saha

- V. Brazhko

- H. Sudakov

- M. Mudryk

- M. Shaparenko

- O. Zubkov,

- T. Stepanenko

- V. Tsyhankov

- R. Malinovskyi

- O. Zinchenko

- S. Sydorchuk

Forvet

- A. Yarmolenko

- Vladyslav Vanat

- Artem Dovbyk

- R. Yaremchuk

Kilit Oyuncu

Artem Dovbyk: La Liga’da fırtına gibi esen 26 yaşındaki golcü Ukrayna’nın son 16’ya kalmak için en güvendiği isim.

∗∗∗

F GRUBU

• TÜRKİYE

Şampiyonluk: -

Katılım: 6

Kaleci

- Altay Bayındır

- Mert Günok

- Uğurcan Çakır

Defans

- Mert Müldür

- Zeki Çelik

- Abdülkerim B.

- Ahmetcan K.

- Merih Demiral

- Samet Akaydin

- Ferdi Kadıoğlu

- Serdar Saatçı

Orta Saha

- Hakan Ç.

- İsmail Yüksek

- Kaan Ayhan

- Okay Yokuşlu

- Orkun Kökçü

- Salih Özcan

Forvet

- İrfan Can

- Yunus Akgün

- Kenan Yıldız

- Kerem Aktürkoğlu

- Arda Güler

- Barış Alper

- Bertuğ Yıldırım

- Cenk Tosun

- Semih Kılıçsoy

Kilit Oyuncu

Arda Güler: 19 yaşındaki özel yetenek ulusal takımın hücumdaki kuşkusuz en önemli ismi.

• GÜRCİSTAN

Şampiyonluk: -

Katılım: 1

Kaleci

- Giorgi Loria

- Mamardashvili

- Gugeshashvili

Defans

- Guram Kashia

- O.Kakabadze

- S. Kvirkvelia

- Lasha Dvali

- Jemal Tabidze

- Luka Lochoshvili

- Gocholeishvili

- G. Gvelesianiy

Orta Saha

- Gabriel Sigua

- N. Kvekverskiri

- Otar Kiteishvili

- Lobzhanidze

- Davitashvili

- Chakvetadze

- Levan Shengelia

- G. Tsitaishvili

- A. Mekvabishvili

- G. Kochorashvili

- S. Altunashvili

Forvet

- Giorgi Kvilitaia

- K. Kvaratskhelia

- Zivzivadze

- G. Mikautadze

Kilit Oyuncu

Khvicha Kvaratskhelia: Gürcü futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yetenek takımın en önemli gol ayağı olacak.

• PORTEKİZ

Şampiyonluk: 1 (2016)

Katılım: 9

Kaleci

- Diego Costa

- Patricio

- Jose Sa

Defans

- Cancelo

- Dalot

- Semedo

- Pepe

- Ruben Dias

- Antonio Silva

- Inacio

- Danilo

- Nuno Mendes

Orta Saha

- Palhinha

- Ruben Neves

- Vitinha

- Joao Neves

- B. Fernandes

- Otavio

Forvet

- Bernardo Silva

- Rafael Leao

- Pedro Neto

- Conceiçao

- Diogo Jota

- João Felix

- Gonçalo Ramos

- C. Ronaldo

Kilit Oyuncu

Rafael Leao: 2022’de yedek bekleyen Leao, EURO 2024’te Portekiz’in hücumda en önemli ayaklarından biri.

• ÇEKYA

Şampiyonluk: 1 (1976)

Katılım: 11

Kaleci

- Jindrich Stanek

- Vitezslav Jaros

- Matej Kovar

Defans

- Vladimir Coufal

- Tomas Holes

- David Zima

- Ladislav Krejci

- David Doudera

- David Jurasek

- Robin Hranac

- Tomas Vlcek

- Martin Vitik

Orta Saha

- Tomas Soucek

- Antonin Barak

- Michal Sadilek

- Lukas Provod

- Vaclav Cerny

- Marej Jurasek

- Ondrej Lingr

- Pavel Sulc

- Lukas Cerv

Forvet

- Patrik Schick

- Adam Hlozek

- Jan Kuchta

- Mojmir Chytil

- Tomas Chory

Kilit Oyuncu