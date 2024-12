TAKSAV Festivali yine dopdolu

BirGün EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) 12’nci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, 9 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.

“Gelecek” temasıyla düzenlenen festivalde 6 Aralık Cuma günü İzmir Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de İki Hançer, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde ise saat 20.00’de Gece Kraliçesi oyunu oynanacak. 7 Aralık Cumartesi günü İzmir’de, saat 20.00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “39 Basamak”, İzmir Sanat Mekrezi’nde “Balkon”, Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda “Rüya/Şeyh Bedrettin” ve Çiğli Fakir Baykurt Sahnesi’nde “Deri Ceket” oynanacak.

Manisa’da ise aynı gün ve saatte Manisa Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda “Gece Kraliçesi” oyunu oynanacak. İzmir’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da Mustafa Bal, “Oyun ve Senaryo Yazma Teknikleri Atölyesi” yapacak. 8 Aralık Pazar günü Manisa Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda saat 12.00’de “Baykuş Çocuk Tiyatrosu”, Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde saat 13.00’de “Güneşi Kim Söndürdü”, Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de “The House of Abu Abdullah” ve Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de “Hirscfelds Go To İzmir” oyunları sergilenecek. İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da “Doğaçlama Üzerinden Solo Performans ve Koreografi Atölyesi” yapılacak. Yapılacak atölyeyi Nilgün Usta verecek.

9 Aralık Pazartesi günü, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Saat 20.00’de “Ne kadar Komik Bir Öykü Bu” oyunuyla 12. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali sona erecek.