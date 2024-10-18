Tank Anıtı yerine Demokrasi Anıtı

BirGün EGE

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Selçukbey Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu'na daha estetik bir eser yapılması için Türkiye genelinde "Demokrasi Anıtı" temalı bir anıt/heykel yarışması düzenliyor. Yarışmanın başvuruları 21 Ekim’de başlayacak. Yarışma sonucunda birinciye 70 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek.

ÇOK FAZLA TALEP ALDIK

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Tank Meydanı ile ilgili özellikle o bölgede oturanlardan çok fazla talep aldıklarını vurguladı.

Başkan Doğan, “Her şeyi geçin, benim oğlum bile küçük yaşta oradan geçerken 'Anne asker burada niye yerde yatıyor, niye birbirlerine silah doğrultuyor?' diye bana sorular soruyor, birçok çocuktan da bu soruları duydum. Aynı zamanda o tanka baktığımızda çocuklarımızın oynadığı o maket oyuncakların biraz daha büyüğü, bunu hepimiz biliyoruz, reklamcı firmaya yaptırılmış, bir sanatçı yapmamış, işin okulunu bitiren birisi yapmamış. Merkezefendi gibi vizyon bir ilçeyi temsil eden ortada bir eser yok. Amacımız burada bir şeyleri unutturup bir şeylerin üstünü kapatmak asla değil. Biz her türlü darbenin karşısındayız ve bu duruşumuz her zaman net ve tavrımız belli. Bu anlamda da şehrimizde bir yarışma yapalım dedik” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ramazan Türkaslan ise mevcut anıtın estetik olmadığını savunarak, yeni bir demokrasi anıtının daha uygun olacağını belirtti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bu alandaki tankın bir anıt olmadığını, yeni bir sanat eseri ile farkındalık yaratılacağını söyledi. Ülke genelinde sanatçılara açık olacak 'Demokrasi Anıtı’ temalı yarışmada kazanan üç tasarıma ödül verilecek. Birinci seçilen eserin sahibine 70 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül takdim edilecek. Yarışmanın amacı, bölgeye hem modern bir sanat eseri kazandırmak hem de demokrasi vurgusunu güçlendiren bir anıt inşa etmek.

Yarışmaya katılmak isteyen sanatçılar ve heykeltraşlardan beklenen şartlar da belli oldu. Katılımcılar, tasarladıkları eserin en az üç farklı açıdan görüntülenebilecek dijital çizimlerini veya el yapımı taslaklarını (jpg formatında) hazırlayıp sunacaklar. Projeye dair teknik rapor ve kavramsal açıklama raporu da başvuru dosyasında yer alacak. Ayrıca, yarışmacıların daha önce gerçekleştirdikleri heykel projelerinden en az beş farklı çalışmayı da başvuruya eklemeleri gerekiyor. Başvurular, belediyenin belirttiği e-posta adresine dijital olarak gönderilecek

21 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Yarışmaya katılacak projelerin gönderimi için süreç 21 Ekim'de başlayacak. Son başvuru tarihi ise 15 Kasım olarak belirlendi. Yarışma jürisi, 20 Kasım'da projeleri değerlendirecek ve sonuçları 25 Kasım'da açıklayacak. Ödül kazanan tasarımlar ise 25 Aralık'ta yapılacak özel bir törenle duyurulacak ve sanatçılara ödülleri takdim edilecek.