Tankerler ormanları kurtardı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında zorlu orman yangınları ile mücadele etti. Ateş savaşçılarının mücadelesine, yangın riski yüksek bölgelerde görev yapan muhtarlar da dağıtılan tankerlerle katıldı. 59 mahallede bulunan 601 yangın söndürme tankeri sayesinde muhtarlar, kritik yangınlarda ekipler olay yerine varana kadar bin 18 orman yangınını kontrol altında tutmayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, çok yoğun bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Güzel, “İzmir yangın açısından riskli bir bölge. Biz tüm riskleri dikkate alarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok sıcak ve kurak bir sezon geçirdik. Öngörülemeyen rüzgârlar nedeniyle yangınlar hızla büyüdü. Bu zorlu dönemde İzmir İtfaiye teşkilatı, tüm gücüyle sahadaydı. Yangınlarla mücadelede sadece itfaiye araçları değil köylere dağıttığımız yangın tankerleri de önemli rol oynadı. Özellikle dar alanlarda itfaiye araçlarının girmekte zorluk yaşadığı bölgelerde bu araçlar büyük felaketleri önledi. Eğer bu yangınlar başlangıç aşamasında kontrol altına alınmasaydı ciddi orman yangınlarına dönüşebilirdi. O nedenle projenin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bu yaz bir kez daha gördük” dedi.

Yüksek bölgelerde bulunan bazı riskli mahallelere ikişer tanker verildiğini, 2026 yılı için hazırlıkların şimdiden başladığını aktaran Güzel şunları söyledi: “Kırsal bölgelerde altyapıyı güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Yangın riski yüksek mahalleleri analiz ettik. 2026’da bu bölgelere daha fazla tanker yerleştirmeyi hedefliyoruz. Tatbikatlarımız sürüyor. Yurttaşlarımızı ve muhtarlarımızı yangınla mücadele konusunda bilinçlendirmek için eğitimleri artıracağız.”

Muhtarlarla yapılan anket çalışmaları sayesinde eksiklerin tespit edildiğini belirten Güzel, iklim krizinin mücadeleyi her geçen yıl daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Güzel, yurttaşları yangınlara karşı artık daha hassas davranmaya davet ederek, “İklim krizi artık çok ciddi bir sorun. Su kaynaklarımız azalıyor, rüzgârlar öngörülemez hale geliyor. Bu nedenle orman yangınlarına karşı herkesin daha hassas olması gerekiyor. Muhtarlarımızın özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.