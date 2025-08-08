Taraf devletlerde söz çok ama İsrail’e yaptırım yok

Semra PELEK

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul geçen hafta İsrail’i ziyaret etti. Bu, önemli bir ziyaretti, çünkü kuruluşundan bu yana İsrail’i koşulsuz destekleyen Almanya, mevcut hükümet döneminde selefine kıyasla Gazze’de işlenen suçlara karşı daha açık konuşuyor. Başbakan Friedrich Merz, temmuz ortasında Gazze’deki gelişmeleri “kabul edilemez” diye nitelendirdi. Wadephul da benzer ifadelerle İsrailli muhataplarına seslendi.

Batı Şeria’da radikal Yahudi yerleşimcilerin artan şiddetini kınayan Wadephul, son aylarda defalarca saldırıya uğrayan Taybeh kasabasında açıkça konuştu: “Bunlar münferit olaylar değil. Bu tür saldırılar giderek artıyor. Açıkça söylemek istiyorum: Bunlar suçtur. Terördür. Ve nihayetinde yargılanmaları gerekir.”

Bakan, Filistinlilere yardım sözü verdi ancak, Almanya Filistin’i tanımaya yanaşmıyor. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’dan gelen tanıma sinyalleri de Berlin’in tutumunu değiştirmedi.

‘RAHATSIZ EDİCİ’ SOYKIRIM

Merz ve Wadephul’ın açıklamaları dikkat çekici olabilir ama Gazze’den gelen vahim görüntüler karşısında bu sözler yetersiz kalıyor. Gazze’de durum o kadar vahim ki açlık nedeniyle hayatını kaybedenlere ait fotoğrafların üzerine artık uluslararası ajanslar “rahatsız edici içerik” uyarısı yazıyor. Elbette, liberal demokrasilerin beşiği olan ülkelerde insanlar kahvaltılarını ederken, Gazze’de açlıktan ölen bir bebeğin fotoğrafına bakmadan önce uyarılmayı hak ediyorlar. Neden rahatsız olsunlar?

Susan Sontag, başkalarının acısına bakmanın insanı dünyayı olduğu gibi görmeye ve hatta onu değiştirmeye yönlendirebileceğini savunuyordu. Oysa sosyal medya çağında bu umut, yerini giderek duyarsızlaşmaya bıraktı. Gazze’de yemek almaya giden sivillerin üzerine İsrail askerlerinin ateş ettiğini gösteren videoyu kaydırıp bir influencer’ın verdiği linke tıklıyoruz. Sonra ekranımıza başka bir influencer’ın “Bu yaz nerede yüzelim?” önerisi, peşinden bir yemek tarifi videosu düşüyor, bir stand-up gösterisinin kısa bir kesitini izliyoruz.

Biz akıllı telefonlarımızın ekranlarını kaydırmaya devam ederken İsrail’in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi’nde insanlar açlıktan ölüyor. Yapılan son açıklamaya göre bu sürede en az 175 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Artık yalnızca insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar değil, dünyanın pek çok yerinden sesini yükselten Yahudi toplulukları da bu suçun adını açıkça dillendiriyor: Soykırım.

Berlin’de ise hâlâ Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nin lafzı tartışılıyor; İsrail’in böyle bir suç işleyemeyeceği öne sürülüyor. Ancak, tam da bu sözleşme, Almanya dahil, imzacı devletlere sorumluluklar yüklüyor. Sözleşmenin birinci maddesine göre “tüm taraf devletler, uluslararası hukuka göre suç olarak kabul ettikleri soykırımı önlemekle ve cezalandırmakla yükümlü.” Almanya, bu yükümlülüğü yerine getirmek için diplomatik baskıdan yaptırıma, silah sevkiyatını durdurmaktan uluslararası platformları devreye sokmaya kadar çeşitli adımlar atabilirdi. Söylemlerinde samimiyse, çok basit, bunu İsrail’e silah sevkiyatını durdurarak ispatlayabilirdi.

YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMADI

Ama hayır, bu adımlar atılmadı ve atılmıyor. Berlin, şimdiye kadar İsrail’e yaptırımları reddetti ve Avrupa Birliği içinde bu yönde önerilere karşı çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Diğer taraftan elbette sorumluluk sadece Almanya’ya ait değil. Aynı sorular, imzacı her ülke için geçerli — Türkiye dahil. Bir Alman da bugün Türkiye’ye şu soruyu sorabilir: Siz ne yaptınız? Türkiye, temmuz sonunda İsrail’e silah ve mühimmat transferini yasaklayan Bogota Bildirisi’ni imzaladı. Bu önemli bir adımdı, evet. Ama neden bu kadar geç kalındı?

Devletler yükümlülüklerini yerine getirmezken, sokakta birkaç İsrail markası boykot edilerek sonuç alınacağı mı düşünülüyor? Valilik onaylı gösterilerde katılımcıların attığı sloganlarla mı insanlığa karşı işlenen bu suç durdurulacak?

Bu zamana kadar Gazze yerle bir edildi. Yenidoğanlar elektriksiz hastanelerde, küvözlerde öldü. Hastaneler bombalandı. Açlık krizi baş gösterene dek - yani Ekim 2023’ten bu yana - 60 binden fazla insan hayatını kaybetti. UNICEF’e göre bu süreçte 50 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı.

Sözleşmeye taraf devletlerin harekete geçmesi için daha kaç çocuğun açlıktan ölmesi, daha kaç fotoğrafın “rahatsız edici” uyarısıyla servis edilmesi gerekiyor?