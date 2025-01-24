Tarama çalışmaları Körfez için umudu yeniden yeşertti

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nde sirkülasyonu sağlayarak, denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Körfez’in tabanından 85 bin ton çamur çıkarıldı. İZSU Genel Müdürlüğü haziran ayına kadar Peynircioğlu Deresi ağzı ve Körfez’in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 700 bin metreküp dip çamuru tarayacak. Bu çalışmalar 440 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek.

Körfez’in temizlenme çalışmalarıyla ilgili yurttaşlar da görüşlerini paylaştı. Karşıyaka’da yaşayan Şeyda Kozan, “Geçen yaz İzmir Körfezi’ni kötü gördüğümüz için çok korkmuştuk. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının faydasını görmeye başladık. Devlet de destek olmalı. Bu şehir hepimizin şehri” dedi.

Karşıyaka sahilinde her gün eşiyle yürüyüş yapan ve Körfezi gözlemleme şansı bulduğunu söyleyen Nebahat Kubay, “Daha önce yürüyüşte koku ve yosun sorununa şahit oluyorduk. Körfezi kurtarmak için belediyenin çalışmalara başlamış olması bile önemli. Muhakkak sonuç alınacak” diye konuştu.

BALIKLAR MUTLU EDİYOR

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine üzüldüğünü ancak çalışmaların etkisini çıplak gözle fark ettiklerini kaydeden Yeşim Akova da, “Kıyıda balıkların yüzdüğünü görünce mutlu oluyorum. Bir şeylerin yapıldığının kanıtı bu görüntüler. Bakanlığın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yalnız bırakacağı belliydi. Ancak Büyükşehir bu konuda kendi yolunu çizebilir” dedi.

Geçimini İzmir Körfezi’nde balıkçılık yaparak kazanan Yavuz Akdere de, “Körfezdeki balık ölümlerinden sonra çalışmalar başladı. İyileşme var ancak Gediz Nehri’nden gelen sanayi atıklarının önünün kesilmesi, denetlenmesi lazım. Sadece deniz canlıları için değil bu durum insanlar için de tehdit oluşturacak” dedi.

20 yıldır balıkçılık yapan Hakan Özeli ise, “Suyun rengi berraklaşmaya başladı. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda daha da güzelleşir. Tüm yetkililerden İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DURMAK YOK

Körfez’de birinci etap dip tarama çalışmalarının ardından 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun daha taranması için bu yıl ihaleye çıkılacak. Bu önemli proje kapsamında iki etap sonunda 2,5 milyon metreküp çamur taranacak ve İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama gerçekleştirilmiş olacak.

Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, Körfez’deki su kalitesini artıracak ve 20 santimetre derinliklere inen körfezin karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntı hızı artacak ve kirlilik azalacak.