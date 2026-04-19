Tarih değil, kanlı bir sis

Semiha Durak

Vietnam’ın kuzeyinde, sisler arasında bir dağ kasabası olan Sapa’da, inişli çıkışlı bir yolda ilerliyoruz. Dev yeşil basamaklar gibi uzanan pirinç tarlaları içindeyim. Bir Hmong kadını olan Mama Lily, bu zorlu yolda yürürken elimi hiç bırakmıyor. Sırtındaki sepetiyle Karadeniz kadınlarına benzetiyorum onu biraz. Renkli, lastik çizmeleriyle dağ keçisi gibi sekerek yürüyor yanımda. Yürürken beceriksizce kayıp duran hâlime ben gülünce, o da gülüyor.

Telefonumun varlığını unuttuğum ve dünyada neler olup bittiğini düşünmediğim bir sabah. Sadece sis ve pirinç tarlaları. Oysa tam bu anda, dünyanın başka bir yerinde, Amerikan ve İsrail jetleri İran’ı vuruyor. 60 yıl önce de burada, Vietnam’daydılar. Tam “tarih tekerrür ediyor” diyecekken duruyorum. Tarih değil; başka türlü var olmayı beceremeyen ABD ve politikaları kendini tekrar ediyor.

Hmongların adını ilk kez burada, Vietnam’a gelince duyduğumu itiraf etmeliyim. Vietnam’daki 54 farklı etnik topluluktan biri olarak, yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyorlar oysa. Tarihlerini biraz araştırınca karşıma çıkan bilgiler şaşırtıcı olmasa da sarsıcı. Vietnam’daki savaş tüm şiddetiyle sürerken, CIA tarafından yürütülen ve “Gizli Savaş” olarak bilinen operasyonda, Vietnam ve Laos’taki on binlerce Hmong silahlandırılıp kendi topraklarına karşı savaştırıldı. ABD savaşı kaybedip Vietnam’dan çekildiğinde, Hmongların büyük bir kısmı kaçmak zorunda kaldı. ABD, yanında savaşan Hmongların yalnızca küçük bir bölümünü tahliye etti. Hayatta kalanlar California, Wisconsin, Michigan ve Minneapolis’e yerleştirildi.

Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri’nde, sömürgeciliği yalnızca askerî bir tahakküm olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve zihinsel bir düzen kurma biçimi olarak analiz eder. Sömürgecilik yalnızca açık şiddetle değil, halkları birbirine düşürerek oynadığı oyunlarla da işler. Bu çerçeveden bakıldığında, meşru şikâyetleri olan bir topluluğun bulunması, bu öfkenin başka bir savaşın parçası hâline getirilmesi ve işlev tamamlandığında sessizce terk edilmesi, sömürgeci mantığın sürekliliği içinde okunabilir. CIA Hmong’ları tesadüfen keşfetmedi; sistematik biçimde aradı ve buldu. Ne aradı? Kendi başına direnemeyecek kadar küçük, ama yeterince öfkeli ve örgütlenebilir bir topluluk.

Ama burada bir ayrımı hatırlatmak gerekiyor. Fransız misyonerlerin Hristiyanlaştırdığı Hmongların, önce Fransız sömürgecileri, ardından Amerikalıları desteklediği doğru. Ama şamanlarını terk etmeyen bir grup Hmong, ABD’ye karşı ulusal kurtuluş mücadelesine katıldı. Bu ikinci grup Batı tarih yazımında neredeyse hiç yer bulmaz. Çünkü, Fanon’un vurguladığı gibi, sömürgeci yalnızca toprakları değil, tarihi de işgal eder: devrim için ölen Hmong savaşçılarının adı anılmaz. Bu yazıyı onları ve pirinç tarlalarında elimi tutan Mama Lily’yi ayrı tutarak, genellemelerden kaçınarak yazıyorum.

Kuzeye gelmeden birkaç gün önce, Hanoi’deki B-52 Zafer Müzesi’ndeydim. Vietnamlılar tarafından esir alınmış B-52 pilotu John Harry Lunin’in itirafları müze duvarında asılıydı: “Herkes karanlık bir gecede, trajik bir biçimde ölecekti. Anlaşılmaz bir amaç için…” ABD Vietnam’daki savaşı “küçük ve savunmasız bir ülkeyi komünizme karşı korumak ve özgürlük getirmek” olarak çerçevelemişti. Bu yüzyılın sakinlerine son derece tanıdık gelen bu çerçeve, mit ile gerçeklik arasındaki mesafe açıldığında kırılmış; yalnızca Vietnam’da değil, Amerika’da da bir şeyleri görünür kılmaya başlamıştı. İlk gerçek kırılma içeriden geldi; Donald Duncan gibi askerler konuşmaya başladığında. Duncan, Vietnam ve Laos sınırındaki operasyonlarda görev almıştı. 1966’da Ramparts dergisinde yayımlanan “Her şey bir yalandı” başlıklı yazısı bir savaş mitinin çöküş belgesi gibiydi. Aynı yıl Texas’ta üç asker; James Johnson ve arkadaşları, Vietnam’a gönderilmeyi reddetti. Cepheye sürülenlerin çoğunlukla eğitime, işe ve haklara erişimi olmayan siyahlar ve Latinler olduğunu söylediler. Ve sorulması gereken soruyu sordular: Eve döndüğünde, Mississippi’de otobüse binemeyecek olan bir siyah asker, Vietnam’da kimin özgürlüğü için savaşıyor?

1967’de aynı soruyu Martin Luther King, Riverside Kilisesi’ndeki binlerce kişiye sordu. Savaş karşıtı hareket, öğrenciler, askerler ve siyahların dâhil olduğu geniş bir zeminde büyüdü. Mesele sadece anlaşılmaz bir amaç için yapılan yanlış bir savaş değildi; savaş, içerideki eşitsizliğin uzantısı ve yansımasıydı.

ABD’nin sivil özgürlükler hareketi tarihinde büyük değişimlerin yaşandığı, sistemin sorgulandığı yılların kültür ve sanata da yansıyan izleri, o yıllarda yapılan şarkılarda da görülüyor. Örneğin, Bruce Springsteen’in hâlâ en çok dinlenen şarkıları arasında olan Born in the U.S.A., Vietnam’dan dönen bir askerin hikâyesini anlatıyordu: artık tanıyamadığı bir ülkeyle yüzleşen birinin hikâyesini.

Geçtiğimiz aylarda, Springsteen yeni bir şarkı yazdı: Streets of Minneapolis.

‘Born in the USA’den kırk iki yıl sonra gelen bu şarkının sözlerinde, “Minneapolis, sesini duyuyorum / Kanlı bir sisin içinden şarkı söylüyorsun’ diyor. Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına ve ICE’ın uygulamalarına meydan okuyan şarkının içinde ‘işgalci botlar’, ‘özel ordu’, ‘duman ve plastik mermiler’ var. Ve Minneapolis’te kapıları kırılan, evleri basılan insanlar…

ChongLy Thao da o insanlardan biri. Thao, ellili yaşlarının ortasında Minneapolis/St. Paul’da yaşayan bir Hmong. Dört bin ICE ajanının görevlendirildiği ve Hmongların da dâhil olduğu göçmen toplulukları hedef alan operasyon kapsamında Thao’nun kapısına da geldiler. Aradıkları kişi bile değildi. Thao, artık kendi evinde bile güvende hissetmediğini söylüyor, “Ben yanlış hiçbir şey yapmadım” diyordu. Thao’nun ailesi de onu savunarak, ABD hükümetinin muamelesinden derin bir üzüntü duyduklarını belirtiyordu. Bu duruma epey içerlemişlerdi, çünkü Thao’nun annesi, 1961-1975 yılları arasında CIA destekli Hmong askerlerini tedavi eden bir hemşireydi. Komünistlerin Laos’ta iktidarı ele geçirmesinin ardından, Amerikan operasyonlarını desteklediği için hayatı tehlikeye girince ABD’ye kaçmak zorunda kalmıştı.

Minneapolis’in kardeş şehri olan Saint Paul’un belediye başkanı ve bir Hmong olan Kaohly Her de, Thao’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ICE baskınlarını eleştiriyor ve şöyle diyordu: “Gerçek suçluların peşine düşmek yerine, yollarına çıkan herkesi hedef alıyorlar. Bu kabul edilemez ve Amerikan değerlerine aykırıdır.” Kaohly Her’in hikâyesi de Thao’nunkine benziyor. Laos dağlarında bir kulübede doğmuş, Vietnam’daki savaş sonrası yerleştirme programının bir parçası olarak üç yaşında ABD’ye gelmiş.

ABD’deki Hmong topluluklarına ait bir dernek adına konuşan Cam Yang da, “bu olay bizi derinden sarstı” diyor ve Hmongların kuşaklar boyunca ABD’ye sadakat gösterdiğini anlatıyordu. Peki bu sadakati kim, nasıl ve ne pahasına öğretti? Sorunun yanıtını yine Fanon’a kulak vererek bulmak mümkün; işgal toprakla sınırlı değildir; benliği de ele geçirebilir.

Hmongların hikâyesi, tarihin düz bir çizgi halinde değil, dairesel hareketler çizerek, tekrarlar ve tesadüflerle ilerlediğini düşündürüyor. Ama tarih tekerrür etmez; sınırları ve çağları hep aynı güçlerin çizdiği garip bir süreklilik taşır. Aynı hikâyeyi, her seferinde yeni bir hikâye gibi anlatan o karanlık oyunu oynar durur. Bu tuhaf döngüye tarih demek de zordur bu yüzden. Üstümüze çöken, her şeyi örten kanlı bir sise benzer.