Tarihi bilmek yanlışı engeller…

Hamas Sözcüsü Haniye, İran’da kaldığı binada öldürüldü.

Ölümü Ortadoğu’yu karıştırdı…

Bu önemli suikast, emperyalistlerin belirlediği BOP ’ta (Büyük Ortadoğu Projesi) yer alan tüm ülkelerin geleceğini yakından ilgilendirdiği gibi, ülkemizi de etkiliyor…

Çünkü İsrail’in kurdurduğu iddia edilen Hamas, iç sıkıntıyı aşma çabalarını sürdüren İsrail’e bir gece yarısı füzelerle saldırdı…

İsrailli gençlerin Konserinde adeta bir katliam yaşattı...

Hamas, gençleri öldürdü, kaçırdı ve alıkoydu…

Bu vahşeti fırsat bilen İsrail, korumasız ve savunmasız sade Filistinlilerin üzerine acımasızca saldırdı.

Güçsüz olan Filistinlileri orantısız güç kullanarak katleden İsrail, bu bahaneyle öteden beri planladığı soykırım vahşetini gerçekleştirdi…

Ne yazık ki, insan hakları, demokrasi ve barış şampiyonluğu yapan sözde hukuk devletleri, aylardır alenen yapılan soykırıma seslerini çıkarmadılar…

Göz göre göre ve acımasızca Filistinli 40 bin çocuk, kadın katledildi…

Şimdi, Hamas’ın tahrik ettiği İsrail, yaptığı soykırımı meşru müdafaa olarak göstermeye çalışıyor…

Burada sorulması gereken şu: “Konser katliamı sonrasında İsrail’in bu kadar yoğun bir hırs ve hınçla, Filistin’e adeta savaş ilan edeceğini Hamas bilmiyor muydu?” Muhtemelen biliyordu! Peki niye yaptı?

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Bugünün BOP eş başkanlığını yapan siyasal İslamcılarının, Atatürk Türkiye’siyle çatışmalı oldukları ayyuka çıkan bir gerçek!

Emperyalistlere karşı zafer kazanan, “yurtta ve dünyada barışı” istemeyi temel ilke edinen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, savaş ve soykırıma her zaman karşı çıkmıştır…

Yani siyasal İslamcılardan farkımız, İsrail’in yaptığı mezalimi insanlık suçu olarak kabul ediyor olmamızdır…

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AKP, bilinen ikiyüzlü oyununu oynamaya devam ediyor!

Bir yandan sözde Filistinlileri koruyor gibi görünüp hamaset yaparken, diğer yandan İsrail’in tel çitinden, çivisine, yağından şekerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamayı gemiciklerle sürdürüyor…

Önceleri, Mersin ve diğer limanlardan İsrail’in istediği mallar alenen gönderildi.

Daha sonra, yoğun iç baskı nedeniyle ticaretin durdurulduğu açıklandı…

Ama sadece rota değiştirildi.

Türkiye’nin farklı ülkelere sattığı antlaşmalı mallar, o ülke limanlarından İsrail’e ulaştırıldı…

Yunanistan ve KKTC limanlarından İsrail’e giden Türk menşeili malların hacımı bu nedenle çok arttı…

Yani Din tacirleri, “Filistinli kardeşlerimiz” derken, önce açıktan, şimdide dolaylı yoldan, soykırımcı İsrail’i abat(!) etmeye devam ediyor…

Tekrar ediyorum! İsrail’de Netanyahu, Filistinlilere tam bir soykırım uyguluyor…

Özellikle okul ve hastaneleri hedefleyerek, çocuk ve kadınları katlediyor…

Bir zamanlar Hitler’in Yahudilere uyguladığı vahşeti, şimdi Netanyahu Filistin halkına uyguluyor… ABD Senatosu’nda aldığı alkışlı destek sonrası, daha da cesaretlenen İsrail, yaptıklarıyla dünyanın en vahşi ve haydut devleti konumuna geldi…

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İngiliz Telegraph gazetesinde yayımlanan bir makaleye göre; “Mossad, Hamas lideri İsmail Haniye’nin kaldığı Tahran’daki konukevine patlayıcı yerleştirmek üzere Devrim Muhafızları bünyesindeki ajanlardan yardım aldı.”

Bu çok önemli ve tehlikeli bir iddia! Çünkü bu vahim olayla birlikte İsrail uçakları, Lübnan’daki Hizbullah Örgütünü bombalayarak, komutanı Fuad Muhsin Şükür’ü öldürdü… Yine İsrail, Suriye’nin Golan tepelerindeki Dürzi köyü Mecdel Şems’de düzenlenen futbol turnuvasında 12 sporcuyu roket saldırısıyla katletti…

İsrail, Lübnan ve Suriye’yi de savaşa çekmeye çalışıyor…

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Yani İsrail, 24 saat içinde Orta Doğu’nun iki önemli örgütü Hamas ve Hizbullah’ın üst yöneticilerini öldürerek, yeni kanlı ve tehlikeli bir dönem başlatıyor…

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Türkiye tam bir savaş bataklığı haline gelen Ortadoğu’da doğru, akıllı ve etkili bir diplomasi uygulamalıdır.

Partili Cumhurbaşkanı’nın yaptığı gibi “bir gece ansızın İsrail’e geliriz” hamaseti, Türkiye’yi, sonu olmayan bir maceraya sürükler…

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Partili Cumhurbaşkanı ve şürekasına tavsiyem, tarihi iyi bilmelisiniz ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak gelişmelerde ülke yararına doğru kararlar verebilmek için bir destan olan “Kurtuluş Savaşı ve kuruluş sonrasını “iyi öğrenmelisiniz…

Yoksa, Hamas’ı kurduran akıl, sizleri de istediği gibi oynatır…

Kaldı ki, bizimle ilgisi olmayan Haniye için ilan edilen yas da bunu gösteriyor…