Tarihi hamam günümüzle buluşuyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin restorasyon çalışmasıyla, 18. yüzyıldan günümüze uzanan tarihi ortaya çıkan Basmane’deki Kıllıoğlu Hamamı bugün saat 17.00’de ‘Boşluk-Aralık-Mesafe’ karma sergisiyle açılıyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Tarihe tanıklık etmiş bu mekânı, aslına uygun ve titiz bir restorasyon çalışmasıyla yeniden kent yaşamına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzu, mekânın ruhuna uygun açılış sergisiyle kutluyoruz. Hamamı çağdaş sanatın özgün yorumlarıyla buluşturacağımız sergimizin açılışına komşularımızı davet ediyoruz” dedi.