Tarihi köşk çocuklar için bilgi yuvası oldu

BirGün EGE

Buca Belediyesi'nin tarihi Ernest Balladur Köşkü'nde hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı binin üzerinde çocuk kitabıyla küçük yaştaki kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Farklı yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici kitaplarla dolu olan Çocuk Kitaplığı bölümü, çocukların okumayı sevmesi ve yeni dünyalar keşfetmesi için ideal bir ortam sunuyor.

Cumhuriyet Kütüphanesi'nin açıldığı günden bu yana en çok çocuklara hizmet vermesinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Cumhuriyetimizin adını taşıyan bu kütüphane, onların bilgiye ulaşma, eşit şartlarda eğitim görme hakkının bir güvencesidir. Tüm ailelerimizi, çocuklarını kütüphanemizin sunduğu bu ücretsiz ve zengin dünyaya yönlendirmeye davet ediyorum. Kitaplar, Buca'nın geleceğini aydınlatmaya devam edecek” diye konuştu.

Kütüphanenin minik müdavimlerinden 11 yaşındaki Ecrin Coşkun, kitap okumanın önemini vurgulayarak, “Çok fazla kitap okuduğum için maddi olarak zorlanıyordum, burayı keşfettim. Çok iyi oldu. Burada kitap okumanın yanı sıra bazı aktiviteler de yapılıyor. Mesela geçen günlerde çiçek diktik. Çok eğlendik ve yeni arkadaşlar kazanıyoruz. Arkadaşlarımla beraber aynı kitabı okuduğum için kitap üzerinde sohbet ediyoruz” dedi.