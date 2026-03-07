Tarihi slogan yeniden diriliyor

Ángel MUNÁRRIZ

Bundan 23 yıl önce, Şubat 2003’te, henüz “kutuplaşma” olarak bilinen fenomen, geniş uzlaşı kavramını tarihin arka sayfalarına itmeden önceydi. İspanyol istatistik kurumu CIS, 2500’e yakın İspanyol vatandaşına George W. Bush yönetiminin hazırlandığı Irak’a askeri müdahalesine, José María Aznar liderliğindeki Halk Partisi (PP) hükümetinin verdiği desteğe ilişkin düşüncelerini sordu. Sonuç, bugün oldukça nadir görülen partiler üstü bir uzlaşı oldu. 10 katılımcıdan 9’undan fazlası savaşı reddetti. Ve bu reddediş sokaklara taştı. “Savaşa hayır” sloganı altında 3 milyondan fazla kişiyi bir araya getiren gösteriler yapıldı.

Tam da aynı sloganı, Sosyalist Parti (PSOE) lideri Başbakan Pedro Sánchez, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için Rota ve Morón’daki ortak askeri üsleri kullanma isteğini reddetme kararını açıkladığı bir konuşmada oldukça kasıtlı olarak tekrarladı. Sánchez “Hükümetin duruşu dört kelimeyle özetlenebilir: ‘No a la guerra (Savaşa hayır)’” dedi. Bu ret, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’yı ticaret ambargolarıyla tehdit etmesine yol açtı. Sánchez’in pozisyonu, özellikle sol için büyük sembolik değere sahip tarihi bir talebi ön plana çıkarıyor. Sol, 23 yıl önce -şimdi olduğu gibi- yaklaşan seçimlerde başarısız olmaya mahkum görülüyordu, ancak ortak bir dava etrafında birleşti ve ertesi yıl beklenmedik zafer elde etti. 2003 ile 2026 arasında ilişki kurma çabalarında Sánchez’i yakından tanıyan bir kaynak ise “Savaş karşıtı hareket, solda seferberlik yaratabilecek ve en azından sağda rahatsızlık oluşturabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden biri, yaygın bir anti-Amerikancılığa dayanması. Bu da ABD’ye boyun eğen biri gibi görünmeyi popüler olmaktan çıkarıyor, ayrıca Trump’ın popüler olmamasından faydalanıyor. Ancak bunun hızlı etki göstermesi beklememeli. Bu, zamanla yaygınlaşacak bir fikir ve sağ ile aşırı sağa yönelik bazı oy eğilimlerini durdurmayacak” diyor.

UNED Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörü Carmen Lumbierres “savaşa hayır” sloganının canlanmasında “açık” niyetler görüyor. Lumbierres, “Ülkenin yapısı da endişeleri de artık aynı değil. Özellikle gençlerin oylarını sağa iten ve sosyal medyayı ateşleyen şey, ABD’ye boyun eğmenin reddi ya da yasadışı bir işgal değil, Batı kimliğinin bir tehdit olarak sunulan İslam’a karşı savunulmasıdır” ifadelerini kullanıyor. Birleşik Sol (IU) eski lideri Gaspar Llamazares, “küresel aşırı sağın” neden olduğu “küresel düzensizliğin” o zamanlar olmadığını ve bunun temel fark olduğunu belirtiyor. Kilit figürlerden Trump’ın İspanya’da onay oranları oldukça düşük. %80 onu barışa tehdit olarak görüyor. Trump hakkındaki algılar, ülkesine dair algıları da olumsuz etkiliyor.

Castilla-La Mancha Üniversitesi’den emekli tarih profesörü Juan Sisinio Pérez Garzón ise 2003 gösterilerinin İspanyol siyasi kültüründe derinlemesine kök salmış bir özelliğin ifadesi olduğuna inanıyor: Amerikan emperyalizmini reddetme. “Bu pasifizmden çok anti-emperyalizm” diyen Garzón “Ayrıca tüm emperyalizmin reddinden de bahsetmem. Reddin sebebi Amerikan emperyalizmi. Ve İspanya boyun eğen biri olarak görünürse muhalefet daha da büyür. 2003’teki ‘Savaşa hayır’ hareketi bu kadar oybirliğiyle desteklendiyse, sebebi Küba (İspanyol-Amerikan) Savaşı’ndan kaynaklanan ve Amerikan emperyalizmine yönelik yaygın bir reddi harekete geçirmesidir. Bu durum sağ kesimlerde bile geçerli. İşte Sánchez’in bugün ‘Savaşa hayır’ dediğinde geri kazanmak istediği şey budur.”

El Pais’ten çeviren: Umut Can FIRTINA