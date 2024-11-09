Tarihte ikinci kez zuhur eden çözüm arayışı

Ayşegül Kars Kaynar - Siyaset Bilimci

2024 yılının Ekim ayının 22’sinde bozuk saat ikinci defa doğruyu gösterdi. İmparatorluktan miras kalan ve ulus devletin bazen hasır altı ettiği ama çoğunlukla şiddetle bastırmaya çalıştığı, Türk devletinde Kürtlerin eşitlik ve özgürlük sorunu bir kez daha çözüleceği vaadiyle gündeme geldi. Kürtlerin eşit yurttaş olabilmesi, ulus devletin Cumhuriyet olabilmesi meselesidir. Bu nedenle yurttaşların sadece bir kısmını ilgilendirdiği düşünülse de, Cumhuriyet’in bütününe dair, tümel bir sorundur.

Kürt sorunu ilk kez 2013-2015 arasında “Barış Süreci” adı altında çözülmeye çalışıldı. Ancak Temmuz 2015’de dönemin Başbakanının, bu süreci sürdürmenin artık mümkün olmadığını açıklamasıyla son buldu. Bu tarihten sonra adım adım tüm ülkeye otokrasi hakim oldu. 2024’ün 22 Ekim’inde ise ikinci bir girişimin başladığı belirtiliyor. Ancak bu ikinci girişim, ilkinin devamı değil. İlkinin kopyası da değil. İlki tüm ülke için bir trajedi ile bitti; ikincisi ise bir absürt komedi olarak sahneleniyor.

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Hatırlayalım: Barış Süreci, 2009’da hükümetin Kürt Açılımı olarak adlandırdığı reform paketinin ve Eylül 2013’de açıklanan Demokratikleşme paketinin ardından gelerek adeta onları tamamlıyordu. Kürt Açılımı, AKP hükümetinin Kürtlere yönelik temel kültürel ve eğitim reformu politikasıydı. Açılım’da Kürtçe üniversite eğitimi, Kürtçe köy isimlerinin geri verilmesi, yeni ve daha demokratik bir anayasa ve okullarda Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulması yer alıyordu. Demokratikleşme paketi ise, hükümetin Kürtlerin kültürel ve dilsel haklarını tanımaya yönelik bir diğer girişimiydi. Kürtçe eğitim için özel okullar açılabilmesini, Kürtçe siyasi propaganda yürütülebilmesini ve Kürt alfabesinin kullanılmasını serbest bırakıyordu.

Barış Süreci’nde demokratik meşruiyetin sağlanması için çaba da harcanmıştı. Milliyetçileri ikna etmek için Nisan 2013’de Akil İnsanlar Heyeti oluşturuldu. Ülkenin her bir bölgesi için ayrı bir grup belirlendi ve il il gezilip toplantılar yapıldı. Yine hatırlayalım: Barış Süreci’nde parlamento devreye sokulmuştu. Nisan 2014’de kabul edilen 6532 sayılı Kanunla, MİT görevlilerinin terör örgütleriyle irtibata geçmeleri yasallaştı. Temmuz 2014’de ise bir dönüm noktası niteliği taşıyan 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kabul edildi. 6 Eylül’de ise Barış Süreci hükümet programında yer aldı ve parlamento tarafından onaylandı.

22 Ekim absürt komedisi ise ne bir barıştır, ne bir süreç. İçerisinde Kürt sorunu yoktur, kültürel haklar yoktur, hiç bir demokratik vaadi yoktur; sadece silahların bırakılması vardır. Bu absürt komedi, bir gün bir kişinin bir kürsüden yaptığı bir çağrıyla sahneye koyuldu. Şimdi ise bu çağrının, pasif seyircisi konumuna indirgenen halk tarafından sorgusuz sualsiz benimsenmesi isteniyor. Tam da otokratik yönetime yakışır bir şekilde “çözüm” de bir dayatma biçiminde halka sunuluyor. Bugün “barış” buyrulduğunda barışalım; yarın “savaş” buyrulduğunda savaşalım.

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22 Ekim, onurlu bir barışın absürt komedi halidir. Bunun nedeni, sadece “Kürt kardeşlerim” diye seslenip Öcalan’ın tecridinin kaldırılması için çağrıda bulunanın ve onu TBMM’de konuşma yapmaya davet edenin Milliyetçi Hareket Partisi’nin lideri olması değildir. 22 Ekim’in absürt komedi olmasının nedeni, takvimlerin 2024 yılını gösteriyor olmasıdır. 2024 yılı itibariyle, Barış Süreci’nin bitmesinden bugüne kadar geçen dokuz yılda AKP-MHP ittifakının iktidarında, barış isteyen demokratik güçlerin üzerinden silindir gibi geçilmemiş gibi, 1 Ekim’de gerçekleşen Meclis açılışında milliyetçi parti liderinin Kürt kardeşleriyle el sıkışırken gülücükler atılması; Cumhurbaşkanına teşekkürler edilmesidir. 22 Ekim’in oyuncuları bu absürt komediyi sahnelerken eğleniyorlar. Seyirci koltuğundakiler neden eğlenmesin?

Onurlu bir barışa absürt komedi halini veren bir husus daha var. Konuyla ilgili güncel yazılar, milliyetçi parti liderinin yaptığı çağrının sadece ilk kısmına vurgu yapıyor ve ikinci kısmını yorumlamıyorlar. Halbuki yapılan çağrı, TBMM’de yapacağı konuşmayla silahlı örgütün lağvedilmesi karşılığında, Öcalan’ın serbest kalmasını içeriyor. Öcalan serbest kalınca ne yapacak? Daha doğrusu, serbest kalmış bir Öcalan’la ne yapılacak? Bir devlet görevi mi verilecek? Parti lideri mi yapılacak? Gazetede köşe yazarı mı olacak? Haydi izleyelim temaşayı.

2024 yılının Ekim ayının 22’sinde, saat ikinci defa doğruyu gösterdi. Mamafih, saat bozuk. 22 Ekim’in hemen akabinde yaşadıklarımız da saatin bozukluğunun teyididir.