Tarikatlar, cemaatler ve parayla satılan laiklik

Dilara İlbuğa Yıldırım - Siyasi İletişim Danışmanı

Neredeyse her siyasetçinin ezberlediği bir cümle vardır: Çocuklarımıza iyi bir ülke bırakmak istiyoruz. Refah içinde, demokratik, adil ve bağımsız bir ülke… Bu sözler, kürsülerde ve mitinglerde defalarca tekrarlanır; hepsi siyaseti kendileri için değil çocuklar için yaptığını söyler. Peki ya gerçekler? Bugün yeni eğitim-öğretim yılına girerken çocuklara bırakıldığı söylenen ülke, boş vaatlerin değil çıplak bir hakikatin ülkesidir: Yoksulluğun kalıcılaştığı, gericiliğin kurumsallaştığı, çocuk emeğinin sömürüldüğü ve en acısı çocuk ölümlerinin sıradanlaştığı bir ülke.

İktidar, afili cümleleri, dev projeleri, büyük sloganları seviyor. Mesela 2010 yılından bugüne en çok kadının öldürüldüğü 2024 yılının bitimi “Aile Yılı” olarak müjdeliyor ya da milyonlarca liranın çetelere aktarıldığı şehir hastaneleri “mega projeler” oluveriyor. Eğitimin çürüdüğü, Cumhuriyet tarihinin en gerici müfredatı olarak tarihe geçecek, okullara tuvalet kağıdının bile sağlanamadığı, çocukların aç karnına ders başı yaptığı bu dönem de “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak ilan ediliyor. Adına bakarsanız görkemli, içine girerseniz dipsiz bir çukur. Eğitimdeki gericileşme, eğitimin dinselleşmesi ise bu çukurun en dibi. “Millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” şeklinde tanımlanan bu model ile Cumhuriyet tarihinin en gerici, en baskıcı eğitim öğretim modeline tanıklık ediyoruz.

Her şeyin alınır satılır bir forma sokulduğu, eğitim hakkının özelleştirmeler ile satıldığı, veli ve öğrencilerin müşteri, öğretmenlerin köle olduğu bu sistemde laiklik de parayla satılıyor. Özel okullarda milyonluk bedellerle laik eğitim ayrıcalıklı hizmet olarak sunulurken yoksulların payına gerici, dogmalardan beslenen, bilimin esamesinin bile okunmadığı bir eğitim modeli düşüyor.

Memlekette gündemin yoğunluğu nedeniyle belki de dikkatlerden kaçan ama bugünün ve yarının en önemli meselelerinden biri olan bu temel sorun, basit bir din dersi uygulaması ya da sadece zorunlu din eğitimi gibi başlıklara indirgenemeyecek kadar mühim. Laiklik, bu memlekette çocukların özgürlüğünün, dününün, bugününün ve yarınlarının teminatı. Laiklik basit bir hukuk normu değil, aynı zamanda yoksul çocukların geleceğini güvence altına alan en önemli teminatlardan biri. Eğitimde laikliğe yönelik yapılan tüm darbeler aslında eşitsizliğin kurumsallaşmasına yol açtı ve açmaya devam ediyor. İktidarın “millî ve manevi değerler” diye dayattığı müfredat, aslında bilimden ve akıldan koparılmış bir kuşatma politikası. Bu politikalar zinciri, çocukların ve dolayısıyla memleketin yarınlarını gericilikle, itaatkarlıkla ve rıza oluşumu ile örüyor.

LAİKLİĞİN SINIFSAL DAYANAKLARI

Bugün laiklik meselesi, rejimin ve aparatı Diyanet’in eliyle kültürel bir savaşın başlıca aracı haline getirildi. Seküler bazı kesimler ise laikliği tartışırken bu tuzağa düştü ve kendilerini kültürel bu savaşta taraf haline getirdi. Kavramların içinin boşaltılması her zaman olduğu gibi yine egemenlerin işine yaradı ve biz bugün laikliğin sınıfsal yönünü tartışamaz hale geldik. Halbuki laiklik tartışması sadece “inanç özgürlüğü” değil, sınıfsal dayanakları olan bir meseledir. Zenginin payına bilimsel eğitim, yabancı dil laboratuvarları, bilim olimpiyatları düşerken; yoksulun payına tarikatlar, kalabalık sınıflar, boş beslenme çantaları, okul kıyafeti almak için gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler düşüyorsa bugün bu tartışmayı yoksulluktan ayrı yürütemeyiz.

Eğitimde laikliğin tasfiyesi açıkça sınıf uçurumunu derinleştiren ideolojik bir araç olarak kullanılıyor. Parası olan aileler, çocuklarını milyonluk özel okullara göndererek laik ve bilimsel eğitim satın alabiliyor; yoksulların çocukları ise imam hatiplere ya da gerici vakıf kurslarına mahkûm ediliyor. Böylece laiklik, temel bir hak olmaktan çıkıp ayrıcalıklı bir hizmete dönüşüyor. Yani laikliğin yok edilmesi, aynı zamanda emekçi sınıfların çocuklarının geleceğine dolayısıyla memleketin de geleceğine göz dikiyor. Özellikle kız çocuklarının baskı ve itaat kültürü ile yetişmesine; eşit yurttaşlığın reddine, erken yaşta evliliklere zemin oluşturuyor.

Devlet okullarındaki çocuklar, cemaat vakıflarının kursları, tarikat yurtları, dini derneklerin “eğitim destekleri” ile kuşatılıyor. Kamusal eğitim, gerici ağlara devrediliyor. İktidar, laik eğitimi sağlamak yerine bazı vakıflara protokoller aracılığıyla yetki veriyor, okullara manevi danışman adı altında imam ve vaiz görevlendiriyor, ÇEDES gibi projelerle çocuklara camiler temizletiliyor. “Hafızlık projesi” gibi yaptırımlarla çocuklara Kuran kursu eğitimi veriliyor. Karma eğitim tartışmaya açılıyor, başkentin göbeğinde “kız ortaokulu” açılabiliyor.1 Bazı liselerde kız çocuklarına kantinde erkeklerle ayrı sıralarda beklemesini içeren “kurallar” açıklanabiliyor.2 Milli Eğitim Bakanı, kendini gizleme gereği bile duymadan, “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz.” diyebiliyor.

Kısacası laiklik hegemonyanın araçlarından biri haline getiriliyor. Kokuşmuş bu neoliberal sistem içerisinde bu yöntemle eşitsizliği ve gericiliği kurumsallaştırıyor, çocuk emeği ile çarkını döndürüyor, gelecek nesillere verdiği bu eğitim modeli ile yarınların toplumsal şeklini belirliyor, dindar ve kindar bir nesil oluşturmaya çalışıyor ve rıza üretim sürecine çocuk yaşlarda başlıyor. Devlet okullarına çocuklarını gönderen aileleri din, tarikat, cemaat aracılığı ile; laik bir eğitim arzusu ile özel okulları seçmek zorunda kalan ve günden güne işçileşen, kendilerine “beyaz yaka” diyen toplumsal kesimi ise özel okulların fahiş fiyatları karşısında borçlandırarak kendine ve istikrarına bağımlı hale getiriyor. Böylece sistemin dayattığı sömürü koşullarında ses çıkarmadan çalışmak zorunda kalan milyonlar yaratılıyor.

Bu memleketin bir tarafı tarikat yurdunda canına kıyan Enes Kara’lar, diğer tarafı milyonluk oyuncaklarla oynayan Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn’lardır. Memleketin bir tarafı üç kuruş maaşla çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını bilemeyen veliler, diğer tarafı o yoksulların ömür boyu çalışsa kazanamayacağı ücretlerle çocuklarının bir senelik milyonluk okul ücretlerini tek seferde ödeyen AKP tipi zenginlerdir. Bu memleketin bir tarafı politik doğruculuk yapacağım diye “tarikatlar kapatılsın” bile diyemeyen siyasetçiler, diğer tarafı laik eğitimi savunduğu için hapsedilen onurlu gençlerdir. Bu memleketin bir tarafı sisteme tek laf etmeden, suça sürüklenen çocukların hepsini yok etmek isteyen ve bunun için Cumhurbaşkanı’ndan yardım isteyen bazı kişiler, diğer tarafı başka evlatlar katledilmesin diye adalet çağrısından bir gün bile vazgeçmeyen Emel annelerdir. Tarafımız belli. Biz kazanacağız. Memleketi gericilere, çocukların canı ile kanı ile beslenenlere teslim etmeyeceğiz. Laik, özgür, bilimsel bir eğitimden ve eşit yurttaşlık temelinde tekrar yeşerecek bir memleket hayalinden bir adım geri durmayacağız.

