Tarım ve gıda için ortak akıl zirvesi

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) kolaylaştırıcılığında ve Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) katılımıyla ilk buluşmasını “Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” başlığıyla düzenledi.

Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırsal Kalkınma Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin komisyonda yer alan daire başkanları, İZTARIM AŞ yönetimi, UTGB içinden akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, değişen iklim koşullarına, tarım alanında ortaya çıkacak sıkıntılara dikkat çekerek “Nasıl besleneceğiz? Sağlıklı ürünler üretilmesi, bunların insanlara sağlıklı bir şekilde ulaşması ile ilgili ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Şu anda gençler sağlıksız besleniyor. Gıda güvenliğini, beslenmenin olması gereken asgari şartlarını konuşan dahi yok. İzmir’de insanlar sağlıklı olmazsa bizim şehir olarak bir şeyleri başarmamız mümkün değil. Ondan sonra yaptığımız yolların, parkların, kültür merkezlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. İnsanların sağlıklı ve mutlu olmasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

İklim krizinin etkileri, doğru tarım politikaları, gıda güvenliği gibi birçok konunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, “Mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmamız lazım. İsrafı önlememiz lazım. Ne oldu da su şimdi kayboldu? Tarımı, gıdayı sudan da iklim şartlarından da ayıramazsınız. Daha önemli bir boyutuyla sosyal yapıdan da ayıramazsınız. Köylere gittiğimizde genç görmüyoruz. Buna seyirci kalırsak eğer gelecek kötü olacak” dedi.

Başkan Tugay konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Zamanla yarışıyoruz. Üç ya da beş sene içerisinde çok ağır gıda krizlerinin, çevresel krizlerin olacağını görüyoruz. Çok değil. Bu süre içerisinde bir aşama kaydetmemiz, kendimize de yol haritası çizmemiz, aşama aşama uygulamamız lazım. Sadece günlük politik hesapları olan insanların eline bırakamayacak kadar kötü bir durum yaşıyoruz. O nedenle gerçekten biraz birbirimize tutunmaya, inanmaya, destek olmaya ihtiyacımız var. Hep beraber farkındalıkla, ortak akılla yol çizme ve o yolu kararlılıkla yürümemiz lazım. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi adına size söz veriyorum; belediye bu çalışmanın çok uyumlu bir paydaşı olacak. Bu çalışmanın Rönesans gibi bir şey olması lazım.”

DÖRT ANA HEDEF

“Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” adıyla sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, “Yaptığımız çalışmalarla İzmir’in kırsalını inceledik. Türkiye’deki kırsal mahallelerin yüzde 3,7’si İzmir’de yer alıyor. Temel hedeflerimizden birisi kırsaldaki genç nüfusu bu alanda tutmak. Ama maalesef İzmir’deki kırsal mahallelerde yaşayanların yüzde 20’si 65 yaş üzeri. Kırsal kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel hedefleri var. Bunlar dört çatı altında yer alıyor. Altında pek çok alt hedef var. Birincisi sürdürülebilir tarım, kesintisiz gıda üretimi ve gıdaya ulaşabilme. İkincisi kırsalda yaşayan genç nüfusun yerinde istihdamı. Üçüncüsü gıda sağlığı garantisi. Dördüncüsü ise kırsalda gelişmişliğin dengelenmesi” diye konuştu.