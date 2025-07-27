Tarımda yıkım derinleşiyor, kırsalda yaşam bitiyor

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu

Bugün kentte ve kırsalda milyonlar için insanca yaşamak, üretmek ve tüketmek imkânsız hale geldi. Bu durumun en yakıcı sebeplerinden biri, derinleşen gıda krizi. Onlarca yıldır süren neoliberal tarım politikaları üretimi çökerterek köylüyü borç ve yoksulluğa hapsetti.

Tarım, bir geçim kaynağı değil, borçla sürdürülen bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve belirsizlik içinde üreticiler topraklarında kalabilmek için direniyor. Bu çöküş halkı açlığa, yetersiz beslenmeye ve derinleşen gıda güvencesizliğine sürüklüyor.

“Üretim planlaması” adı altında tarım toprakları şirketlere devrediliyor, çiftçi topraktan koparılarak işçileştiriliyor.

Kısacası gıda sistemi halkın değil, şirketlerin denetiminde. Tarımsal üretim ve kırsal alanlar sermaye birikimi doğrultusunda yeniden düzenlenirken, bu alanlar günümüzün en sert sınıf mücadele sahasına dönüştü.

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AKP DÖNEMİNDE TARIMDAKİ TAHRİBATIN BİLANÇOSU

2.6 MİLYON ÇİFTÇİ TARIMDAN KOPARILDI

Tarımda AKP’nin yarattığı tahribatın en çarpıcı göstergelerinden biri, tarımdan geçinenlerin sayısındaki keskin düşüş Bu düşüş, AKP’nin bilinçli politikalarıyla köylülerin topraktan koparılması ve tarım dışı alanlara itilmesinin sonucu AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 7,5 milyon olan tarım istihdamı, 2024’te 4,8 milyona geriledi; 2,6 milyon kişi azaldı.

KÖYLÜLÜK YOK EDİLDİ

1980 öncesinde çalışan nüfusun yaklaşık yarısı tarımdan geçiniyordu. 2002’de bu oranı yğzde 34,9 iken, 2024’te yüzde14,8’e geriledi. Tarımdan kopartılan bu kişiler kentlerde ucuz işgücü olarak sömürülürüyor geçici ya da kayıtdışı işlerde çalışıyor veya işsizler ordusunda yer alıyor.

1 MİLYON TARIM İŞLETMESİ ORTADAN KALKTI

1980’de 3,65 milyon olan tarım işletmesi sayısı, 2001’de neoliberal politikaların etkisiyle 3,02 milyona gerilemişti. AKP döneminde küçük çiftçiliğe yönelik saldırıların çoğalmasıyla birlikte bu sayı 2019’da 2,26 milyona düştü. Pandemi, ekonomik kriz, önlenemeyen enflasyon ve artan maliyetler, zirai don, kuraklık gibi nedenlerle işletme sayısının 5 yılda 2 milyon düzeyine indiğini tahmin edilebilir. Yani 25 yılda yaklaşık 1 milyon tarım işletmesi ortadan kalktı.

ÇİFTÇİ AKP’YLE 412 KAT DAHA BORÇLANDI!

AKP iktidara gelmeden önce 2002’de çiftçilerin bankaya olan 2,5 milyar lira iken 2025 Haziran itibariyle çiftçilerin bankalara olan toplam kredi borcu 1 trilyon 30 milyar liraya ulaştı. Yani AKP iktidarın çiftçilerin bankalara olan kredi borcu yaklaşık 412 kat artırdı.

İSTANBUL + BURSA + EDİRNE + KOCAELİ TOPLAMI KADAR TARIM ALANI YOK EDİLDİ!

AKP’nin tarım dışı yatırımlar için doğayı ve tarım alanlarını şirketlere açan politikaları sonucu, 2002’de 26,5 milyon hektar olan tarım arazisi 23,9 milyon hektara düştü. Yani AKP iktidarında 2,6 milyon hektar tarım arazisi ortadan kalktı. Bu kaybın büyüklüğü, İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli’nin toplam yüzölçümüne denk.

AKP’YLE TÜRKİYE İTHALATA BAĞIMLI HALE GELDİ

“Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten” Türkiye, 20 yıllık AKP iktidarı sürecinde tarımda net ithalatçı konumuna düştü. Ülkemizde yıllardır yetiştirilen buğday, arpa, mısır, çeltik, pamuk, kuru baklagiller, ayçiçeği ve şeker ile sığır eti gibi temel ürünlerde artık ithalata bağımlıyız. İthalata dayalı gıda ve tarım politikaları sonucunda, kaybeden küçük ve orta ölçekli çiftçiler olurken, kazanan tekeller ve çok uluslu şirketler oldu.

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YASALARLA SÖMÜRÜ NORM HALİNE GELİYOR

Son birkaç yılda tarımsal üretimi düzenleme iddiasıyla birçok yasa ve yönetmelik gündeme geldi. Bunlar esasen üreticiyi, kontrol altına almayı ve tarımı sermaye lehine mutlak biçimde dönüştürmeyi amaçlayan düzenlemeler. Bu amaç iktidar tarafından da artık gizlenmiyor; iktidar küçük köylü mülksüzleştirmeyi ve tarımı sermayenin eline teslim etmeyi açıktan ifade ediyor.

İzne bağlı üretim: Tarımsal ürün yetiştirmek isteyen her üreticinin bakanlıktan önceden izin alması zorunlu kılındı. İzin başvurusu yapılmazsa cezai yaptırımlar devreye girmektedir. Bu, bürokrat eliyle üretimin yönetilmesini sağlayan tam bir kontrol mekanizmasıdır.

Sözleşmeli üretim zorunluluğu: Tarım, “pazarlama sorununu çözme” gerekçesiyle sözleşmeli modele yönlendirilmekte; bu yolla üretici, tohumdan satışa kadar şirketlerin inisiyatifi altına sokulmaktadır.

Ekilmeyen arazilerin kiralanması: İki yıl üst üste işlenmeyen tarım alanları “ekonomiye kazandırılma” bahanesiyle, malikinden alınarak sezonluk şekilde kiraya verilmeye başlanıyor. Girdi desteği yerine arazi rantına odaklanan bu düzen, çiftçiyi toprağından uzaklaştıran yeni bir sömürü modeli sunmaktadır.

Planlama kurulları; özel sektör, bürokrat ve teknokratlar tarafından oluşturulurken çiftçi bu karar alma sürecine dâhil edilmiyor. Hangi ürünün üretileceği, ne miktarda üretileceği gibi temel kararlar; üreticinin iradesi yok sayılarak belirleniyor. Bu, aslında tarımda demokratik işleyişin tamamen dışlanması, sömürünün yasal zemine çekilmesidir.

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İTHALAT POLİTİKALARI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Tarımda ithalat politikaları hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumasız bırakıyor; kârı ise yalnızca ithalatçı şirketlere ve aracılara teslim ediyor. Tarımda ithalata dayalı bir modelin benimsendiğini açıkça gösteren bir uygulama da gümrük vergisi indirimleri. Bu indirimler artık geçici bir önlem değil, kalıcı bir tarım politikası haline geldi. Sözde gıda enflasyonunu düşürme bahanesiyle yapılan bu indirimler, esasen yerli üretimin değersizleşmesine, üreticinin maliyet karşılayamaz hale gelmesine ve gıda tedarikinde dışa bağımlılığın artmasına yol açıyor. İthal ürünlerin iç piyasaya sürülmesi, özellikle hasat dönemlerinde yerli üreticinin elindeki ürünün değerini düşürüyor; böylece üretici zarar ediyor kırsal çözülme hızlanıyor. Keza bu model tüketiciye ucuzluk vaat etse de uzun vadede fiyat dalgalanmaları, spekülasyon ve gıdaya erişimde kırılganlığı artırıyor.

NEOLİBERAL MÜDAHALELERLE KIRSALIN TASFİYESİ

Devletin neoliberal politikalar doğrultusunda yeniden inşası, gıda ve tarım alanının şirketlerin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesini beraberinde getirdi. Kırsal bölgeler ve köylülük uzun süredir özel ve kamu sermayesinin hedefinde. Bu saldırılar, tarım topraklarının farklı amaçlarla kullanımına açılması, ortak varlıkların (mera, su, orman) talanı ve özelleştirilmesi üzerinden ilerledi. Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıyla birlikte piyasa ilişkileri kırsal alanın tamamına yayıldı; tarım politikaları üreticiyi piyasanın insafına terk etti. Tarımsal KİT’lerin tasfiyesiyle çiftçi hem girdi temininde hem ürününü satmada sermayeye bağımlı hale getirildi. Aynı zamanda küçük üreticiler gıda sistemine dair karar mekanizmalarının dışına itildi. Bu süreç kırsal nüfusun ve tarımsal üreticilerin istikrarlı biçimde azalmasına neden oldu.

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KIRSAL ALANDA DAĞINIKLIK VE ÖRGÜTSÜZLÜK

Köylülüğe dönük bu saldırıların önü alınamamışsa, bunda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin açtığı örgütsüzleştirme sürecinin payı büyük. Tarımı düzenleyici kamu mekanizmalarının tasfiye edilmesiyle piyasacı anlayış belirleyici hale geldi Darbe, kırda da küçük çiftçi ve köylülerin örgütlü mücadelesini bastırmış, solun kırla kurduğu bağlar kopartıldı.

Bu süreçte üretici birlikleri, kalkınma kooperatifleri ve ziraat odaları işlevsizleştirildi; çiftçilerin öz örgütlenmeleri çeşitli yasal ve yapısal engellerle etkisiz hale getirildi. Bugün bu yapılar çoğunlukla sermaye lehine çalışıyor, kamu otoritesi de bu işleyişi destekliyor. Ziraat odaları bürokratik kurumlar olarak varlığını sürdürüyor; küçük üreticilerin temsiliyeti ise açıklama düzeyinde kalıyor ve mücadeleye dönüşemiyor. Sonuç olarak, Türkiye’de köylülüğü bir siyasal özne olarak var eden bir hareketten söz etmek bugün mümkün değil.

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ÇİFTÇİNİN ACİL İHTİYAÇLARI

• Alım fiyatları üreticiden yana belirlenmeli, düşük fiyat politikalarına son verilmeli.

• Üreticilere koşulsuz kamusal alım garantisi sağlanmalı.

• Geçimlik tarım yapanların elektrik, su ve Ziraat Bankası borçları silinmeli.

• Sözleşmeli tarım sonlandırılmalı, üretim planlaması üreticiyle birlikte yapılmalı.

• İklim krizinden zarar gören üreticilerin tüm kayıpları tazmin edilmeli.

• Girdiler üzerindeki vergiler kaldırılmalı; mazot, gübre, yem gibi temel girdiler kamusal destekle karşılanmalı.

• Üreticilere verilen teşvik primleri, sertifikalı tohum dayatmasından arındırılmalı ve üretimi sürdürecek düzeylere yükseltilmeli.

• Tohum Yasası iptal edilmeli, tohumlar özgürleştirilmeli.

• Gümrük vergisi indirimleri son bulmalı.

• Gıdayı serbest piyasaya teslim eden Dünya Ticaret Örgütü dayatmaları reddedilmeli; ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşmaları iptal edilmeli.

• Üretici örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı, demokratik kooperatifleşme desteklenmeli.

• Maden, enerji ve inşaat projeleriyle tarım alanlarının yok edilmesine son verilmeli.

• Köy tüzel kişilikleri ve ortak mallar iade edilmeli, köylerin demokratik işleyişi güvence altına alınmalı.

• Köylere sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, su ve sosyal olanaklar dahil olmak üzere temel altyapı ve üstyapı hizmetleri sağlanmalı; köy okulları açılmalı; köyler insanca yaşanabilir yerler haline getirilmeli

• Mevsimlik tarım işçilerine iş güvenliği, iş güvencesi ve sağlıklı çalışma-barınma koşulları sağlanmalı.

• TARSİM, kâr amacı güden bir şirket yapısından çıkarılmalı; sigorta sistemi çiftçiler lehine kamucu biçimde yeniden yapılandırılmalı.

• Bağ-Kur’lu çiftçilerin prim günü azaltılmalı, prim yükü hafifletilmeli.

• Cumhuriyet kazanımı olan ve özelleştirilen tüm kamu kurumları, çiftçiler lehine ve demokratik biçimde yeniden yapılandırılmalı.

• Tarım Satış Kooperatifleri, Ziraat Odaları üreticilerin karar sahibi olacağı şekilde yeniden oluşturulmalı.

• Toprağı ve suyu kirleten, yoğun kimyasal girdiye dayalı endüstriyel şirket tarımı terk edilmeli.

• Su kullanımında insani ihtiyaçlar öncelikli kılınmalı; suyun sürdürülebilir kullanımı, iyileştirilmesi ve korunması güvence altına alınmalı.

• Tohum yasası iptal edilmeli, yerel tohumların kullanımı desteklenmelidir.

• Agroekolojik üretime geçilmeli; yerel tohumlar, ekolojik yöntemler ve mera hayvancılığı kamusal olarak desteklenmeli.

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KÖYDE HAYATTA KALMAK: ÜRETİCİLER ANLATIYOR

“ÖZEL SEKTÖRÜN SINIRLANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Tülin Şimşek – Çay Üreticisi, Artvin Kemalpaşa

“Çay üretiminde artık her yıl bir öncekini aratmaya başladı. Her sene aynı oyun. Biz çayı topluyoruz, devlet bizi özel sektörün insafına bırakıyor. ÇAYKUR kota koyuyor, “şu kadar alırım” diyor. Geri kalan çayı özel sektöre veriyoruz mecburen. Onlar da ellerini ovuşturuyor, çünkü biliyorlar ki üretici çaresiz.

Bir de kontenjan rezaleti var. Günlük kaç kilo çay vereceğimizi ÇAYKUR belirliyor. Bugün 20 kilo, yarın 15 kilo bir de randevulu sistem dayatması var. Üretici her gün çayını satamıyor, çay dalda kalınca verimini kaybediyor. Öyle olunca üretici özel sektöre mecbur kalıyor. Çay tarlada mı bekleyecek?

İşçi tutmak ayrı dert, parasını çıkaramıyoruz. Gübresi, nakliyesi, yemeği… Taban fiyat yasa ile güvence altına alınmalı, özel sektör de buna uymak zorunda kalmalı.

Yıllardır Çay kanunu diye oyalanıyoruz. Ama planların Çaykur’u dışlamak olduğunu duyuyoruz. Kota olsa bile Çaykur’un alım garantisinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyorlar.

Biz özel sektörün sınırlandırılmasını istiyoruz. Bizim derdimiz çok üretmek değil emeğimizin hakkını almak.”

“ARTIK BORCU BÜYÜMEK İÇİN DEĞİL, HAYATTA KALMAK İÇİN ALIYORUZ”

Niyazi Kamberler – Besici, Adapazarı

“Bir dönemler çoktu ama şu an 40-50 civarı büyük baş hayvanım var. Günümüzde maliyet ve elde edilen ürün arasında dengesizlik var. Şimdi hayvancılık ile geçinmemiz mümkün değil. Eskiden Türkiye kendi kendine yetiyordu ithal politikalarla bu denge iyice bozuldu.

Eldeki öz sermaye yetersiz kalıyor. O yüzden borçlanmak zorunda kalıyoruz. Sürdürebilmek için sektör büyük firmalara teslim ediliyor. Eskiden borçlanınca işletmemizi büyütmek için borçlanıyorduk şimdi ayakta kalabilmek için borçlanmak zorunda kalıyoruz. Aile işletmeleri bir bir kapanıyor. Her geçen gün sayımız azalıyor.

Özellikle yerli üretimden kopuluyor. Kırmızı ette sorun ithalatla çözülmeye çalışıyor. Ama o da fiyatları düşürmüyor. İnsanlar et tüketemiyor artık. Yüksek maliyetle çalışıyoruz.

Tüketici de kendi nasibine düşüne alıyor. Üretim daraldıkça kırmızı ete ulaşımı o kadar zorlaştırıyor. Hayvan park ve pazarları kapalı şu an şap hastalığı nedeniyle. Üreticiye ciddi zarar veriyor. Şapla mücadelede bakanlık aktif değil bunun etkilerini de göreceğiz ilerleyen günlerde.

“KÖYLÜDEYKEN SÜT ENAYİ ÜRÜNÜ, MARKETTE SANAYİ ÜRÜNÜ OLUYOR”

Kadir Savran – Süt Üreticisi, Uşak

Köyümde 130 işletme varken 80’e düştü. Artık köylerde genç çiftçi kalmadı, gençler kentte sanayide çalışıyor. Köyüm 400 hane. Şu anda 10 tane tarımla uğraşan 40 yaş altı insan yok.

Oğlan şoförlük yaparak 55 bin lira maaş alıyor. Onun yerine 100 dönüm tarla ekse, 15 hayvanı olsa bu ikisiyle beraber senede 600 bin lira kazanamaz.

En büyük sorunum sütün pazarlanması. USK’nın önceki açıkladığı 17,15 lira fiyatta biz o zaman 13.5’tan süt veriyorduk. Şimdi 18,30 açıkladılar, biz hala 13.50’den süt veriyoruz. USK üretici kaçtan satıyor diye hiç haberi yok.

Biz kendimiz mandıra kursak gücümüz yetmez, peynir üretsem nasıl pazarlayacağım. Şu anda 5-6 ayda köyümden 150-200 hayvan satıldı. Köylüdeyken süt enayi ürünü oluyor, Pınar’a gelince sanayi ürünü oluyor. Süt markette 40 lira, biz 15 liraya satamıyoruz.

Yem almak zorundasın diyor, sütü toplayanlar. Onlar da vasat yemleri bize süper yem olarak veriyor. Bu sütü toplayan aracılar da başka yere veriyor sütü. Kendileri de ödeme alamadığı için bize de parayı ödemiyor, 5-6 aydır para bekliyoruz.

Küçük üreticiler için süt hayvancılığının geleceği yok. Benim yaşım 65’e geldi, oğlanın da yapacağını sanmıyorum, bırakırız bu işi, şirketleşir. Küçük işletmelere hiç önem verilmiyor, kimse küçük işletmelerle uğraşmak istemiyor; kredi meselesinde de 3-5 hayvan alımına değil 20-50 hayvan alımına kredi çıkıyor. Desteklerin çoğu da büyük işletmelere gidiyor.”

“BU ŞARTLARDA BU İŞ YAPILMAZ AMA NE YAPALIM, MECBURUZ”

Nadir KAYA – Süt Üreticisi, Uşak

En büyük maliyet yem, en büyük sorun fiyatlar. Normalde 1 litre süte 1,5 kilo yem satın alınması gerekirken bizde 1 litre süte 1,2 yem. Süt 17 lira, yemin de 16 lira kilosu. Bu şartlarda ne kazanacağım? Veteriner masrafları da çok ağır. Mazot, gübre, girdiler çok pahalı. Hadi bizde kooperatif var. İdare ediyoruz. Kooperatif olmayan yerde 10 liraya süt alınıyor.

Ben BAĞ-KUR emeklisiyim ayrıca. Emekli parası olmasa geçinmek de yok. Bu şartlarda bu iş yapılmaz da biz mecburiyetten yapıyoruz, ne yapacağım başka? Oğlan üniversite mezunu. İş bulamayınca burada çalışmak zorunda kaldı. Asgari ücret veriyor şirketler. İki seneye bırakmayı da düşünüyorum artık. Ben bırakırsam oğlan da bırakır, yapmaz.”

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23 YILLIK AKP İKTİDARINDA KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN VE KÖYLÜLÜĞÜN YIKIM KRONİĞİ

2002

• "Serbest piyasaya karşıyız" söylemiyle iktidara gelen AKP, IMF ve Dünya Bankası’nın tarımı piyasaya teslim eden politikalarını eksiksiz uygulayarak neoliberal dönüşümü tamamlamaya koyuldu.

2003

• TEKEL parçalanarak özelleştirildi, binlerce işçi işten atıldı; kamu tekelinde olan tütün ve alkol sektörleri uluslararası sermayeye devredildi.

2004

• Üretici birliklerinin kolektif üretim ve pazarlama gücü kırıldı; organik tarım ve tarım sigortaları özel şirketlerin denetimine verildi.

2005

• TÜGSAŞ’ın tasfiyesiyle kamu gübre üretimi sonlandırıldı, fiyatlar tekelci şirketlerin kontrolüne geçti.

2006

• Tohumculuk Kanunu ile tohum üretimi, dağıtımı ve kontrolü özel ve çokuluslu şirketlerin tekeline bırakıldı.

2010

• GDO’lu tohumla üretim yasaklandı ancak ithalat ve kullanım serbest bırakıldı, biyogüvenlik kâğıt üzerinde kaldı.

2012

• Büyükşehir Yasası ile 16 bin köyün tüzel kişiliği ortadan kaldırıldı, ortak varlıklar gasp edilerek özelleştirmeye açıldı; otlatma alanları daraltıldı.

2017

• ÇAYKUR Varlık Fonu’na devredildi ve düzenli olarak zarar eden bir yapıya dönüştürüldü.

2018

• 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle kamu piyasada düzenleyici rolünü kaybetti; ithalata dayalı hayvancılıkta şarbon krizi yaşandı.

2019

• Enflasyonla birlikte gıda fiyatları patladı, Tanzim Satış Noktaları gibi geçici çözümler iflas eden piyasa sistemini görünür hale getirdi.

2020

• Pandemi süreci, dışa bağımlı ve şirketlere devredilmiş gıda sisteminin çöküşünü açığa çıkardı; köylü üretici pazar erişimi sağlayamadı.

• Kırsal Mahalle Yasası köylerin bazı vergilerden muafiyetini öngördü fakat uygulanmadı; üreticiler hâlâ mahalle statüsüyle vergilendiriliyor.

2021

• Tütün üreticilerine “yetki belgesi” şartı getirilerek küçük üreticiler şirketlere bağımlı hale getirildi.

2022

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde göstermelik indirimlerle krize pansuman yapılmaya çalışıldı; zeytinlikler tekrar maden tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı.

2023

• 126 sayılı kararnameyle orman, mera ve imar yetkileri Çevre Bakanlığı’na devredilerek kırsal alanlar tek elde toplanan yetkiyle kontrol altına alındı.

• Üretim izni, cezai yaptırımlar ve sözleşmeli üretim zorunluluğu getiren “tarımsal üretim planlaması” düzenlemesiyle çiftçinin toprağına ve karar hakkına açık müdahale başlatıldı.

2024

• İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanarak 2 yıl boyunca ekilmeyen arazilerin kiralanması, yani köylülerin topraklarını şirketlere peşkeş çekme yasalaştırıldı.

2025

• Şubat ayında yaşanan ve 13 ilde meyveciliği bitirme noktasına getiren zirai don felaketi karşısında iktidar çiftçinin mağduriyetini gidermedi.

• Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılmasının önünü açan kanun değişikliği Meclis’te kabul edildi.