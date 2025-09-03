Tarımın derinleşen krizi: Biz ne yiyeceğiz?

Gürkan AKGÜN*

Ucuz ve sağlıklı bir şekilde karın doyurabilmek bir yerde kronik bir sorun haline gelmişse eğer, orada artık bir şeylerin değişme vakti gelmiş demektir. İktidar menşeli yandaş ve yanaşık düzen medyada; yediğimiz sebze - meyvedeki bu pahalılığın sebebinin, adeta uzaydan gelmişçesine, aradaki komisyonculara ve düzenbaz marketlere yüklendiği haberler çoğaldıkça anlayın ki, gidişat vahim. Şayet kanalı geçmezseniz, hemen arkasından gelecek olan; “ekonomi programı gayet iyi işliyor, yıl sonu enflasyon beklentileri... falan filan” içeriğindeki umut dolu haberle içinizi ferahlatabilirsiniz. Ama tabii propaganda karın doyurmuyor. Ve umudun o diyarları terk etmesinin üzerinden çokça vakit geçti. Üreticiden tüketiciye baştan aşağı çok katmanlı bir kriz içerisinde olan Türkiye tarımına yönelik, topluma derdini tekrar tekrar hatırlatmanın ötesinde, çözümün mümkün olduğunu gösteren; gerçekçi, bütüncül ve planlamayı esas alan bir politikanın ortaya konulması son derece önemli. Ve bunu yapabiliriz. O yüzden umut burada!

Öncelikle nasıl bir durumun içerisindeyiz, onu bir gözlerimizin önüne serelim ki, gidecek yolumuzun rotasını belirleyebilelim. İlkin, halen daha kafamızın bir yerlerinde, geçmişin derinliklerinden gelen; “kendi kendini besleyen ülke” gibi bir söz öbeği kalmışsa eğer, kaldırın onu. Boşa yer işgal etmesin. Türkiye’de tarım, uzun zamandır net ithalatçı konumunda. Bu yılın Ocak - Temmuz ayı verilerine göre tarımda ihracat 5,3 milyar dolar, ithalat 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özellikle 2017 yılından itibaren dış ticaret açığı kronikleşen tarım sektörü, yurt içinde artan nüfusun taleplerini karşılamakta giderek daha yetersiz, dış piyasalara daha bağımlı hale geldi. Gümrük vergi indirimlerinin kalıcılaşması bu durumun iktidar tarafından iyiden iyiye benimsendiğini gösteriyor.

Üretimin diğer temel göstergelerine bakarsak eğer; tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı 2005’te yüzde 25,5 iken bu oran yüzde 14,8’lere kadar (4,8 milyon kişi) düşmüş durumda. Kayıt dışı, örgütsüz, güvencesiz bir işçileşme sürecinin yaşandığı bu dönem, kırsal alanın giderek nüfus kaybettiği ve nüfusunun yaşlandığı bir tabloyu karşımıza çıkarıyor. Son olarak, yine bu zaman aralığında tarım sektörünün GSYİH içerisindeki payının ise yarı yarıya azalarak yüzde 10’lardan yüzde 5’lere kadar gerilediğini görüyoruz.

Peki, bir de gıda fiyatlarındaki duruma bakalım. İşte orada, yani işin tüketiciye yansıyan tarafında birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Türkiye 38 OECD ülkesi içinde gıda fiyatlarında bir yıllık en çok artış görülen ülke. Resmi rakamlara göre yıllık yüzde 27,9’luk gıda enflasyon oranına karşılık OECD ülke ortalaması yüzde 4,6. Dünyadaki gıda enflasyonunda ise 4'üncü sıradayız. Yani dışa bağımlı hale geldik dediysek, o kadar da değil. 2022-2024 arası gıda fiyatlarındaki 8 kat artış tamamen yerli ve millidir.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, şöyle bir özet çıkarabiliriz: Tarımda girdi maliyetleri çok yüksek. Yani mazot, gübre, tohum, yem, ilaç çok pahalı; dövize ve ithalata bağımlı ürün alım fiyatları ise son derece düşük. Devlet, alımı uzun süreye yaydığı ve kontenjanı düşük tuttuğu için ürün fiyatı özel sektörün insafına kalıyor. Tüm bunlara tarım arazilerinin parçalı ve dağınık olması, üreticinin örgütsüzlüğü, tarımsal destek politikalarının yetersizliği ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar eklenince çarşı, pazarın ateşi yıllar geçtikçe harlandıkça harlanıyor. Düşünün ki uzun tedarik zincirinden kaynaklanan sorunlara; yani o en baştaki nakliyeci, komisyoncu, tüccarın payına, aracılara ve yolda yaklaşık yüzde 40’ı ziyan edilen ürün israfına daha gelemedik bile.

2022 yılında iktidara gelip IMF ve Dünya Bankası’nın tarımı piyasalaştıran politikalarını harfi harfine uygulayan, kamunun iktisadi teşekküllerini ortadan kaldıran, 2006 yılında çıkarılan tohum yasası ile tohumu küresel piyasa hakimiyetine bırakan ve hemen her alanda olduğu gibi planlamayı mevzuatta yapılması zorunlu olduğu sürece hatırlayıp bir kenara koyan zihniyetin çeyrek yüzyılda bizi getirmiş olduğu yer tam burasıdır. Özellikle mülkiyet konusunda geçmişten devralınan yapısal sorunlar çözümlenememişken, önümüzde iklim değişikliğine uyum, su krizi, gıda güvenliği, üretimde teknolojik altyapının ve optimizasyonun geliştirilmesi gibi konular tarımdaki sorun yumağını daha da karmaşık hale getiriyor.

Evet, durum böyleyse, bu karamsar tabloyu baştan aşağı değiştirmek gerek. Ancak o şekilde üreticinin yüzü gülebilir, çarşıdan, pazardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp sofraya tabağı koyabiliriz. Üretimin uzun erimli, bölgesel ihtiyaç ve taleplere cevap veren planlamaya dayandığı kırsal kalkınma stratejisinin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi son derece hayatidir. Üreticinin demokratik öz örgütlenmelerinin etkinleştirildiği bu yapıda kamucu politikalar yeniden düzenlenmelidir. Yerelin desteklendiği, üreticinin karar süreçlerinde yer aldığı, üretimde güvencenin ve verimliliğin arttığı bir tarım politikası geleceğimizin kurtuluş reçetesi olacaktır.

* Silivri Cezaevi 9 No’lu / B-24