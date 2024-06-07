Tarımsal sulama ücretine fahiş zam

Manisa’nın Salihli ilçesinde çiftçilik yapan üreticiler, Sulama Birliği’nden gelen mesajla şaşkına döndü. Geçen sene 200 lira olan sulama ücretinin bu yıl 350 liraya yükseltilmesi ve peşin istenmesi çiftçiyi isyan ettirdi.

Halil ERTUNÇ

Sulama suyu fiyatlarında geçen yılki yüzde 50’lik indirim bu yıl gerçekleşmedi ve fiyata zam yapıldı. Geçen yıl dekar başı 200 lira olan sulama ücretinin 100 lirası devlet tarafından karşılanıyordu. Bu yıl sulama ücreti dekar başına devlet desteği olmadan 351 liraya çıkarıldı. Üstelik ücret çiftçiden peşin isteniyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, sulamaya yapılan zamla beraber çiftçinin çıkmaza girdiğini söyledi. Yalvaç, “Çiftçimizin en sıkıntılı olduğu zamanlar. Çiftçiler henüz pamuktan, üzümden, karpuzdan yani hiçbir üründen para alamadı ve sulamanın tam göbeğindeyiz. Bu dönemde bir de bu paranın peşin istenmesi çiftçimizi çıkmaza soktu. Talebimiz yine geçen sene olduğu gibi istenen paranın yüzde 50’si yani 175 lirasını devlet karşılamalı” dedi.

Salihli’de üretim yapan bir çiftçi de şunları söyledi: “Geçen yıl dekar başına sulama ücreti 200 liraydı ve 100 lirasını devlet karşıladı. Biz 100 liraya sulama yaptık ancak bu sene bizden sulama parası olarak peşin 350 lira istiyorlar. Bu şartlarda, çiftçinin hiçbir gelirinin olmadığı bir dönemde parayı bulup ödemek bizleri çok zor durumda bırakacak. Zaten şu anda üretim yapalım derken kullandığımız birçok girdiyi veresiye olarak alıyoruz. Sulama ücretini peşin olarak nasıl vereceğiz? Geçen yıl olduğu gibi devletten destek bekliyoruz.”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de çiftçilerin büyük ekonomik zorluklarla üretim yaptığını belirterek, “Manisa, birçok farklı ürünün yetiştiği, tarım alanında Türkiye’nin en verimli topraklarının bulunduğu şehirlerden biri. Böyle bir şehirde tarımsal üretimin destek üstüne destek alması gerekirken çiftçilere her gün farklı bir zorluk çıkarılıyor. Salihli'de çiftçiler haziran ayı başından itibaren tarımsal sulama faaliyetine başlıyor. Bu yıl 351 liralık ödeme peşin verilmediğinde çiftçiye su verilmeyeceği söylenmiş. Bölgedeki çiftçilerimizle görüştüğümüzde zaten borç içinde olan çiftçiler, bu ödemeyi peşin yapamayacaklarını ve fahiş bir zamla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bazı çiftçiler tarlalarını ve bağlarını sulamamayı bile düşünüyor. Salihli gibi tarım kenti bir bölgede çiftçiye bu yaşatılanlar zulümdür. Tarımsal üretim durursa dünya durur” dedi.

ÇİFTÇİLERDEN EYLEM

Sulama suyu fiyatlarında geçen yıl gerçekleşen yüzde 50’lik indirimin bu yıl gerçekleşmemesi ve fiyata zam yapılması üzerine yaklaşık 100 traktörle konvoy oluşturan Çallı üreticileri, ilçe merkezinden ilerleyerek Atatürk Parkı önünde toplandı. Taleplerinin dinlenmesi için İlçe Kaymakamı Ahmet Baz ile Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil’i alana davet eden çiftçiler, taleplerini anlatıncaya kadar bir süreliğine Çal-Denizli karayolunu ulaşıma kapattı.

Çivril’de de üreticiler yapılan zammı protesto etti. Geçen yıl sezonluk dekar başına 500 lira ödeme yapan çiftçiler Yeşil Çivril Sağ Sahil Sulama Birliği’nin ücretleri bin 500 liraya çıkardığını kaydetti. Karayahşiler, Yamanlar, Sökmen, Şenköy, Kızılcayer ve Yassıhöyük köylerinden onlarca çiftçi traktörlerini kent merkezinde bir süre sürdükten sonra meydana çekti.