Tarladan sofraya uzanan başarı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, organik sertifikalı ürünlerin tarladan sofraya ulaştırıldığı Ekopazar İzmir, 15 yıldır hem çiftçiyi ayakta tutuyor, hem de İzmirliyi sağlıklı gıdayla buluşturuyor.

Her cuma Bostanlı’da, her salı Balçova’da kurulan Ekopazar’a ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, ‘‘Ekopazar, kimyasaldan uzak duran, sağlıklı üretim yapan çiftçilerimizin emeğine saygı duruşudur” dedi.