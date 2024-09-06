Tasarruf odaklı şeffaf belediye

Mahir KANAAT

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediye başkanlığının ilk beş ayında yapılan çalışmaları ve karşılaşılan zorlukları değerlendirdi. Ekonomik sıkıntıların belediye yönetimini zorladığını belirten Işık, tasarruf genelgesine uyum sağlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Belediyenin bütçesini dikkatle yönettiklerini ve gereksiz harcamalardan kaçındıklarını söyleyen Işık, “Bu parayı kendi paramızdan daha titiz bir şekilde koruyup kollamak zorundayız” dedi. Tasarruf ve şeffaflık esaslı bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Işık, belediyede yapılacak her türlü harcamanın titizlikle incelendiğini dile getirdi.

ATIK VE İŞBİRLİĞİ SORUNU

İlçede bulunan nükleer atıkların temizlenmesi sürecine de değinen Işık, sürecin kötü yönetildiğini dile getirdi. Işık, "Temizlik çalışmalarının uluslararası tecrübeye sahip bilim insanları ve firmalar tarafından yapılması gerekiyor" diyerek, mevcut firma Ekovar’ın bu konuda yeterli tecrübeye sahip olmadığını vurguladı.

Işık, “Biz, bilim insanlarının kontrolünde bir temizlik talep ediyoruz” dedi. Bugüne kadar talep ettikleri hiçbir şeffaf bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Işık, ilgili kurumların ve firmaların süreci daha şeffaf ve işbirliği içinde yönetmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Temizliğin başarılı olması için, halkın güvenini kazanmak şart” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sürece dahil olması gerektiğini savunan Işık, yerel yönetimlerin görüşlerine ve taleplerine yeterince önem verilmediğinden yakındı. Işık, “Yerel yönetimler olarak sürecin bir parçası olmalıyız” ifadelerini kullandı. Işık, halk sağlığını korumanın belediyenin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirterek, atıkların temizliği sürecinin ulusal düzeyde bir çevre politikası gerektirdiğine vurgu yaptı.

HAYVAN DOSTU

Hayvan hakları konusundaki soruları da yanıtlayan Işık, sokak hayvanlarının yok edilmesine karşı olduklarını ve kısırlaştırma kampanyaları ile sorunu çözmeyi hedeflediklerini belirtti. "Gaziemir, İzmir'in kısırlaştırmada en başarılı ilçelerinden biri" diyen Işık, halkın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Sokak hayvanlarıyla ilgili problemleri öldürerek değil, kısırlaştırarak ve hayvanların beslenmesi ve barınmasına uygun ortamlar yaratarak çözmeyi hedeflediklerini ekledi.

Ayrıca Işık, hayvan severlerle işbirliği içinde olduklarını ve bu konuda duyarlı yurttaşların katkılarını önemsediğini belirtti. “Bizim hedefimiz, bu canlıların en iyi şekilde korunup kollanmasıdır” diyen Işık, ilçede düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarının önemine de değindi. Özellikle okullarda hayvan sevgisi üzerine yapılan projelerin çocukların bilinçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

SORUNLARLA MÜCADELE

Işık, yurttaşların yoğun olarak iş talepleri ile belediyeye başvurduğunu, ancak belediyenin personel alımı konusunda kısıtlı imkânlara sahip olduğunu belirtti. Bu durumu çözmek için sanayi kuruluşları ve iş insanlarıyla iş birliği yaparak işsizlere yeni fırsatlar yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Işık, “Amacımız, Gaziemir’de işsizlik sorununu minimize etmek ve halkımızı geçim kaynakları ile buluşturmak” ifadelerini kullandı.

Gaziemir'in mülkiyet ve ulaşım sorunlarına da değinen Işık, özellikle kenar mahallelerde mülkiyet problemleriyle karşılaşıldığını ve bu sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Ulaşımın Gaziemir’deki temel sorunlardan biri olduğunu belirten Işık, özellikle trafik yoğunluğunun azaltılması ve toplu taşımada konforun artırılması için yeni projeler geliştirdiklerini söyledi. Işık, “Ulaşımın daha erişilebilir ve konforlu hale gelmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışıyoruz” dedi. Işık, ilçedeki yol bakım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte yeni ulaşım projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

YURTTAŞ ODAKLI HİZMET

Işık, Gaziemir halkının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti. Işık, “Her yaştan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik spor ve eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, bu amaçla yeni spor alanları ve kurs merkezlerinin açılacağını açıkladı.

Belediyenin sosyal yardım çalışmalarına da değinen Işık, dar gelirli ailelere yönelik yardımların artırıldığını belirtti. “Hiçbir yurttaşımızın mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez” diye vurgulayan Işık, sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, Gaziemir'de yaşayan yaşlı ve engelli bireyler için özel hizmetler sunduklarını da ekledi. Evde bakım hizmetleri ve engelsiz park projeleri ile her kesimden yurttaşa dokunmayı hedeflediklerini ifade etti.