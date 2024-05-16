‘Tasarrufun da en kralını biz yaparız!’

Türkiye’nin siyaset sahası her mevsim çiçek açan renkli bir botanik bahçesine benziyor. Büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde öyle gelişmeler meydana geliyor ki, koca bir ülke kahkahalardan yerlere yatabiliyor.

Yalnız dikkat etmek lazım, kamusal alanda yerlere yatarsanız anında ters kelepçeyle alınıp götürülebilirsiniz. Bu durum ülkede var olan en ileri demokrasinin bir ayrıcalığıdır!

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf tedbirleri aldıklarını açıkladı. Vatandaşlar bu tedbirleri görebilmek için sağa sola bakarken iktidarın ağır topu, büyük siyaset insanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup toplantısında Eurovision Şarkı Yarışmasını gündemine alarak kürsüye çıktı:

-Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyaj, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç vericidir! Buna çağdaşlık deniliyorsa batsın böyle çağdaşlık!

-Ülkede çok ciddi bir enflasyon var.

-Tüylü ceket! -İşsizlik rekor kırıyor.

-Bol makyaj!

-Emekliler perişan.

-Pembe saten etek!

Neden bu kadar detaylı bir inceleme yapıp da erkek şarkıcı Nemo’yu eleştirdiğini kimse anlayamadı. Ama Meclis’teki grup toplantısına katılanların tamamı sürekli ve gür alkışlarla liderlerini anladıklarını gösterdiler!

Demek ki, İsviçreli erkek sanatçının “pembe saten eteği” Türkiye’de açıklanan tasarruf tedbirlerinden biraz daha önemliydi.

Siyaset alanımızın çiçekli olduğunu savunanlar haklı çıktılar yine…

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin toplantısında “milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenler”e seslendi:

-Bunun hesabını mutlaka soracağız! Ülkede büyük bir “şaşkınlık” meydana geldi. Erdoğan’ın sözleri çok doğruydu. Ülkede çok ciddi fakirlik vardı. Alım gücü yerlerdeydi. Halkın boğazındaki lokmasına göz koyanların hatırı sayılır bir faaliyeti de söz konusuydu.

Bunlar sonuç idi!

Sebep ise 22 yıldır iktidarda olan AKP’nin kendisiydi. Eğer Erdoğan bu görüşlerini Cumhurbaşkanı şapkasıyla söylemişse yakında AKP’ye karşı taarruza geçecekti!

Bu muhteşem çıkış, başka nasıl okunabilir ki?

Herkes “Erdoğan yeniden muhalefet lideri olmaya mı hazırlanıyor?” diye aklından geçirmedi değil…

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Tasarruf tedbirleri denilince AKP’nin din ulemaları akla geliyor. Bütün vaazlarında “öbür dünyayı” anlattıktan sonra kendilerini bu dünyanın nimetlerine doğru savuranlar, insanları düşündürüyor. Yazlıklar, kışlıklar, cipler, VIP’ler, lüks otomobillerden koleksiyon yapmalar… Bunlar biraz tuhaf karşılanıyor.

Bazıları diyorlar ki, bu işte bir yanlışlık var. Bu kadar mal mülk edinmenin eski Mısır’da bir anlamı vardı. Firavunlar hazineleriyle birlikte gömülürlerdi. Müslümanlar ise dünyaya geldikleri gibi çıplak gidiyorlar. Hatta “kefenin cebi yok” diye caydırıcı bir atasözü de var.

Neyse kendileri bilir. Savurganlıkla tasarrufu aynı potada eritenler diyebilirler ki: -

Tasarrufun da en kralını biz yaparız!