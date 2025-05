TASİP = Ya nasip

Doç.Dr. Savaş KARABULUT*

24 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) 9889 sayılı Cumhurbaşkanı (Meclis değil) kararıyla yürürlüğe girdi. Planın amacında “Hasar, zarar gören ve kayba uğrayan varlıkları iyileştirmek, Afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere daha dirençli yapılar inşa etmek, sadece yapısal kayıpları değil bunun yanında ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpları da gidermek, uzun vadeli bir bakış açısıyla afetten etkilenen bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak” olmak gerekçeleriyle bu plan yürürlüğe girdiği duyuruldu. TASİP ile “Afet sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize kapsayıcı ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, bu alanda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, önceliklendirme yapılarak kaynakların etkin kullanımının sağlanması, iyileştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirme faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin raporlama yapılarak, sonraki afetlerde afet yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi ve mevcut iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesi” amaçlandığı da AFAD sayfasında duyuruldu. TASİP, ülkemiz şartları dikkate alınarak; esnek, kapsayıcı, etkin, şeffaf, iş birliği ve bütünlük içinde sürecin yönetiminin sağlanacağı da büyük puntolarla duyuru sayfasında vurgulandı.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) sanki her şey yolunda ve kontrol altındaymış gibi şimdi de TASİP yürürlüğe girdi. Bizlere pek de hayırlı olmayacak bu yeni plan “Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yani kısa adıyla (TASİP)!” Bu konunun uzmanı ve yandaş olmayı değil, halkıyla yoldaş olmayı savunduğu için fikrine bile danışılmayan bir bilim emekçisi olarak söyleyecek sözüm var elbette…

Baştan kalın puntolarla yazalım ve hiçbir felsefesi, bilimsel çerçevesi olmayan, doğrudan; “bizi kim gömecek” şeklinde düşünülerek hazırlanan TASİP bizi kurtaramaz. Ya nasip diyerek; oturun yerinize ve kaderinize, alın yazınıza ve asrın değil bin yılın afeti diye de kodlayarak, oluşturulacak afetin tüm sonuçlarına, TASİP planına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı ile huzura ermeniz de unutulmuş değil…

Bu plan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden önce yayımlansaydı bile, 53 binden fazla yurttaşın hayatını kaybetmesini engelleyemez; öldükten sonra nasıl gömüleceğini de planlayamazdınız! Ülkedeki mevcut mevzuatı doğru düzgün uygulasaydınız bile bir nebze olsun binlerce canımızı kurtarabilirdiniz. Ancak bu kanun “büyük zenginlik” olarak karşımıza çıkarılarak; “biz her şeyi çözdük şimdi sonrasını hallediyoruz!” mesajı vererek, yeni bir kamu yönetimi algısı için yayımlanmış olduğunu bizlere düşündürdünüz. Bize düşen görev ise bu planı sorgulamak ve gerçekçi olmadığını “kamuoyuyla” paylaşmaktır. Ancak daha önce bir ulusal gazeteye verdiğim bilimsel görüş nedeniyle; “umarım yine diploması şaibeli ve provokatör vb” ithamlara maruz kalmam ve bu sefer davet edilip bir teşekkür ile kurtarılabilirim.

Afet yönetimi dört aşamadan oluşur. Bunlardan en önemlisi ve ilki Risk ve Zarar Azaltma çalışmalarıdır. Bu aşama yüzde 100 tamam ise süreç tamamen kontrol altındadır. Yani ortada bir afet oluşmayacaktır. Daha sonraki süreçlerde ise ‘hazırlık, müdahale ve son aşama olarak iyileştirme gelmektedir… Dikkat ederseniz, son aşama TASİP planının temeli olan “iyileştirme” kavramını merkeze alıyor ve karşımıza son kaçış planı niteliğinde sunuluyor.

Dediğimiz üzere risk azaltma çalışmaları bu sürecin temelini oluşturuyor. Doğal/yapay/teknolojik tehlike ve risklerin belirlenmesi, kritik tesisler başta olmak üzere her türlü yapı ve tarihi eserin koruması, kısa-orta-uzun vadede zarar azaltma, önleme ile toplumsal bilinçlendirme çalışmaları bu aşamada birlikte yürütülmektedir. İyileştirme sürecinde her türlü hasar, zarar gören ve kayba uğrayan tesisler için alt-üst yapı için yeniden yapmak, enkaz yönetimi, tamir, güçlendirme, kalıcı konutlaşma, ekonomik kalkınma vb ile normal ve güvenli yaşam koşullarına tekrar geri dönülmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Yani asıl büyük pastanın kontrol edildiği, rantın canlandığı, herkesin bir kurtarıcı aradığı için her şeyi zorunlu olarak ve doğrudan akıl muhakemesi bile yapmadan kabul etmek zorunda kaldığı ve yine tek elden her şeyin yönetildiği aşama “iyileştirme” yani birilerini “iyi etme” aşamasıdır”. Yani halk için ise muhtaçlık çağıdır…

Bu plan ile ülkemiz şartlarının yeniden masaya yatırıldığı, esneklik tanımıyla her ölçekte ve türde doğal tehlikenin afete dönüşeceğinin kabul edildiği bir plan ile karşı karşıya olduğumuzu söylemekte öncelikle fayda var. Çünkü sürecin yönetimine bu yazıyla yine en sondan yani tersten başlandı. Sanki tüm ilk üç aşamada tamammış, her şey yolundaymış, kimsenin burnu bile kanamayıp, en az zarar ve kayıpla doğal tehlikeler afete dönüşmeyecekmiş gibi; iyileştirme çalışması aşamasına geçirildiği duyurulup, halka karşı “her şey kontrol altında -olacak-” mesajı verilmesi amaçlandı.

Kapsayıcı olma iddiası ile duyurulan TASİP’in, daha sürecin en başından “tüm” kamu kesimini, üniversiteleri, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini ve belediye yönetimlerini yok sayarak nasıl hazırlandığını, şeffaf olmayan bir planla devreye sokulduğunu planın hazırlanış aşamalarına baktığınızda kolaylıkla görebilirsiniz. Meslek odaları ve üniversiteleri bu sürece katmadan, paydaş değil, yandaşlarla işbirliğinin merkeze alındığı, bizden olan ile olmayanın, merkez ile yerel arasına ayrım koyarak daha başında tehlikelerin afete dönüşmesinin önünün açıldığı bir süreçle hedefler ve stratejilerin tutmayacağının en başından belgelendiği bir planla memlekette bütünlüğü nasıl sağlayacağınızı da bizlere açıklamanızı tabii ki bekleriz. Bu plan bu haliyle memlekete hayırlı da olmaz.

Doğal tehlikelerin tanımlanması ve risk azaltma çalışmalarının yapılmadan afete dönüşmesinin önlenemeyeceğini hala kavrayamamışsanız ve en başında olayın afete dönüşeceğini kabullenmişseniz, yıkılan alt ve üst yapıların kamu merkezi bütçesinde olmayan kaynaklarla nasıl planlı, sistematik ve hızlı bir şekilde kalkınılamayacağını da 6 Şubat depremlerinden sonra “1 yıl içinde” tamamlanmayan kalıcı konut ve altyapı sorununu çözmeyerek bizlere çok iyi bir şekilde gösterdiniz. Yapılan kalıcı konutlarda bile sorunların bitmediği bir ülkede bizden olanlarla “Hatay’da verilen seçim ayarı ile” olmayanların “unutulacağının” dillendirildiği ve seçim yatırımına dönüştürüldüğü durumda, halk ile nasıl işbirliği yapılacağı da sorgulanması gerektiğini düşünüyor olmalısınız elbette.

Binaları yenilersiniz elbette ancak yitip giden canları nasıl geri getireceksiniz. Onların canlarını nasıl iyileştireceksiniz? Canlarıyla bedel ödeyen memleketin yetişmiş insan gücünü nasıl iyileştireceksiniz. Afet tehlikelerinde uzak alanlarda, afetlere dirençli yapılar inşa etmek ile fay hatlarından uzaklaşarak mı kentleri dirençli kılacağınızı düşünüyorsunuz? 17 Ağustos 1999 depreminde, deprem merkezinden 90 km uzaklıkta Avcılar’ın neden yıkıldığını ve 30 Kasım Sisam Adası depreminden 70 km uzaklıktaki İzmir Bayraklı’nın neden yıkıldığını hala anlayamadığınızı da kabul ediyor olmalısınız.

Planda “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), kamu bütçesinin planlanması ve yatırım programının yönetilmesi görevleri kapsamında Ulusal TASİP Kurulu’nun doğal üyesidir” denmekte halkın meclisi salt çoğunluğun kararıyla yine görmezden gelinmiştir. İyileştirme sürecinde tüm sektörlerdeki afet maliyetinin ve finansman ihtiyacının belirlenmesinin ardından kaynak tahsisi ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ise yine tek bir kişinin iki dudağına terk edilmiş ve üniversiteler yine görmezden gelinmiştir. Sivil toplum kuruluşları ve akademik kuruluşlar ise sürece “yancı” olarak görev ve sorumluluk üsteleneceği belirtilerek, yani “sürecin içinde bir şekilde varsınız!” mesajı gönderilmektedir.

Planın hazırlık sürecinde; AFAD Merkez, Daire Başkanlıkları, il müdürlükleri iç paydaş olarak ve Dış Paydaş (Kurum Dışı) Görüşmelere ise 16 Bakanlığın 102 Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/İlgili/Bağlı Kuruluşu, SBB, YÖK, TOBB, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı davet edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’da planın içinde defin işlerinin iyileştirilmesi için yani uhrevi dünya için planlamaya katılmış öncü rol görevinde olan kurumlar olarak yer almasını düşünmek de manidar olsa gerek… Tabii bu iki kurumun görevi bu değil, elbette! “eğitim ve sağlık altyapısı” temel başlığı altında ve sanırım Milli Eğitim Bakanlığı’nı yetersiz görmelerinden kaynaklı olsa gerek: Yüksek Öğretim, temel eğitim ve ortaöğretim, yaygın eğitim ve burs faaliyetleri ve sağlık hizmetleri altyapısı iyileştirme konularında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’na görev verilmiş durumunda. Ancak bu kurumların ne işi var afet sonrası eğitim ve sağlık altyapısının iyileştirmesinde diye de “aklımızla dalga mı geçiyorlar?” diye sormamakta akla uygun değildir…

Tabi daha da vahim olanı “Afetzedelerin yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak, kamu kurumları haricinde yapılan nakdi yardımlar” başlığı altında barınma amaçlı nakdi yardımlar Türkiye Diyanet Vakfı ve yine “STK” olarak isimlendirilen cemaat ve tarikatlara terk edilmiş durumunda olması. Talep toplayan da, değerlendirip onaylayan da ve ödemeyi yapan da Diyanet Vakfı….

Son söz: bilimsel düşüncenin raflara kaldırıldığı, aklın unutulduğu, risk ve tehlikelerin önlenebileceğinin bile varsayılmadığı, hazırlık sürecinin askıya alındığını ve müdahalenin yetersiz kalacağının şimdiden kabul edilip, “biz sadece yıkılan yerleri iyileştirir, rantı dağıtır, rezerv alanları ilan edip ihaleleri dağıtırız” şiarıyla duyurulan bu plan elbette memleketin depremle baş başa bırakılmış emekçilerine, emeklilerine, asgari ücretlilerine ve topyekûn emekçi sınıflarına hayırlı olmayacaktır.

* Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimci, Afet Yönetim Uzmanı