Taşlamalar oyunu kahkahayla izlendi

BirGün EGE

Aziz Nesin’in Taşlamalar, Öyküler ve 3 Karagöz isimli eserlerinden uyarlanan Taşlamalar oyununa Gaziemirliler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü birlikte seyretti.

Mustafa Seyhan Kurağ yönetiminde oyunu başarıyla sahneleyen Gaziemir Belediye Tiyatrosu oyuncuları, performanslarıyla seyirciden tam not aldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Sanatın ve tiyatronun ışığı Gaziemir’de parlayacak. Kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye, halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Yönetmenimiz Mustafa Seyhan Kurağ ve Gaziemir Belediye Tiyatrosu oyuncularımıza bu harika oyun için teşekkür ederim” dedi.