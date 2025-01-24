Taşlık’ta her kulaç kuraklığa karşı atılacak

BirGün EGE

Türkiye’de kış aylarında düzenli olarak yapılan ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu, bu yıl ‘Her Kulaç Kuraklığa İlaç’ teması ile gerçekleşecek. Maratona 500 üzerinde yüzücünün katılımı bekleniyor.

Maraton için Yunanistan, İtalya, İngiltere, Mısır, Ukrayna, İspanya, ABD, Suriye, Rusya olmak üzere 9 farklı ülkeden 20 yüzücü katılıyor. Maraton yarın saat 11.00’de Taşlık Plajı’nda gerçekleşecek.

Maratona Bengisu Avcı, Aysu Türkoğlu, Deniz Kayadelen, Yasemin Altıntaş, Berker Göker, Kamil Resa Alsaran, Emre Erdoğan, Murat Öz, Semiha Bekil, Vural Tandoğan, Sanem Dilek, Alper Gezmiş ve Faruk İlguy da katılacak.