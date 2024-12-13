Tavan sıvası düştü, 3 öğrenci yaralandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Köyceğiz Atatürk İlkokulu’nda ders gördükleri esnada üzerlerine tavan sıvası düşmesi sonucu yaralanan 3. Sınıf öğrencilerini Meclis gündemine taşıdı. Yaşanan olay sonucunda 3 öğrencinin yaralandığını söyleyen Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Atatürk İlkokulu idaresi tarafından olayın ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sıvaların yenilenmesi için ödenek istendiğini belirten Özcan, “Velilerden edindiğimiz bilgiye göre, aynı okulda benzer tavan çökmeleri olmuştur. Eğitimin en önemli önceliklerinden biri öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliği, depreme dayanıklı binalar iken, bu olay da göstermiştir ki, okullarımız deprem olmadan yıkılacak hale gelmiştir” dedi.