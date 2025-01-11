Tazminat hakkımızdan vazgeçmeden işten nasıl çıkabiliriz?

Soru: 3 yılı aşkındır özel sektörde çalışan biriyim. Benim sorularım; bu firmada mesaimiz 7.30'da başlıyor, 20.00'de bitiyor, bazen gece saat 23-24'ü buluyor. Buna karşılık herhangi bir mesai ücreti de alamıyoruz. İşverenin davranışları işçiye karşı çok kötü ve işçinin işten kendisinin çıkması için elinde geleni yapıyor. Kendi isteğimizle işten çıkarsak tazminat alamayacağımızı biliyoruz. Tazminat hakkımızdan vazgeçmemek koşulu ile işten nasıl çıkabiliriz? Maaşım asgari ücretin üzerinde ama SGK'de asgari ücretli görünüyoruz. İşten ayrılırsak bu fazla mesailerimizi, patronun onur kırıcı davranışlarını ve asıl ücretimizi nasıl ispatlayabiliriz?

Cevap: Belirttiğiniz çalışma süreleri yasal sınırların üzerinde ayrıca fazla mesai ücreti ödenmemesi ve ücretinizin gerçek değerinden gösterilmemesi de yasal değil. Siz bu belirttiğiniz işverenin olumsuz ve yasal olmayan davranışları nedeniyle işten ayrıldığınızda bu istifa değil işçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirmesi anlamına gelir ve tazminata hak kazanırsınız. İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirerek tazminata hak kazanması konusu iş yasamızda 24/2. maddeyle düzenlenmektedir. Ancak bu tür davranışları olan bir işverenle muhtemelen hukuksal süreç yaşayacaksınız. Yani konu davalık olacak. Bu nedenle bir hukukçu ile görüşerek birlikte hareket etmeniz sağlıklı sonuç alabilmeniz bakımından önem arz etmektedir.

HERHANGİ BİR HAK KAYBI YAŞANIYOR MU?

Soru: Özel bir şirkette 4 yıldır çalışmaktayım. Bu toplulukta 4 şirket var. İnsan kaynakları departmanı beni ofise çağırdı ve çalışmakta olduğum şirketten, bir diğer anonim şirkete geçiş yaptırılacağımı söylediler. Bana önceki şirketimden olan tüm haklarımın saklı olduğu yazılı bir kâğıt vereceklerini söylediler. İnsan kaynaklarına hangi kodla çıkış yapılacağını sorduğumda kaçamak cevaplar verdi. Sonunda ise 22 kodla çıkış yapılacağını söyledi. Kod 22 ile işten çıkış yapılıp diğer şirketten işe başlatacakları için tüm haklarımdan vazgeçmiş mi oluyorum, yoksa herhangi bir hak kaybı yaşanmıyor mu?

Cevap: İşveren size şirketleri arasında geçiş yaptığını ve geçmişe dönük haklarınızın saklı kaldığını belirten bir yazı (yetkili ıslak imzalı) veriyorsa sorun olmayacaktır. Zaten işçinin ileride oluşabilecek bir husumet sonrasında işçilik haklarının (kıdem, ihbar fazla mesai vb.) ödenmediği konusunda iddiası varsa aksini ispat etmek işverene düşer. Siz istifa dilekçesi vermediğiniz sürece sorun olmayacaktır. 22 kod bu tür bir geçişte kullanılabilir.