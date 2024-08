Tedavisi yapıldı, sahibiyle buluştu

BirGün EGE

Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından söndürülürken, İtfaiye Eri Seray Başol tarafından yangından kurtarılan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk’ün de müdahalesiyle tedavi edilerek hayata tutundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; İtfaiye Eri Seray Başol ve Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk ile birlikte yavru kediyi sahibi Elif Biroğlu’na ulaştırdı.

Başkan Akın “Biber, evine kavuştu. Can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların da can olduğunu unutmamamız lazım. Bu vicdan işi. Her zaman canlarımızın yanındayız. Onların sağlıklı ve mutlu yuvaları olması için sahiplendirme seferberliği başlattık. https://candostlar.balikesir.bel.tr/ adresinden isteyen vatandaşlarımız barınaklarımızdaki can dostlarımıza yuva olabilir. Bu can dostlara sahip çıkan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Biber’i sokaktan sahiplendiğini belirten Elif Biroğlu “Küçüktü, hastaydı, tedavisini ve aşılarını yaptırdım. Yangından kurtuldu. Ahmet Başkanımıza ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Diğer belediyelere ve belediye başkanlarına örnek olsun” dedi.