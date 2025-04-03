Tehdit edene karşı direnme hakkı...

Saraçhane ve Maltepe toplantılarında milyonlarca insanın istifaya davet ettiği Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinden birinin yaptığı açıklamalar, "halkla, milli ve yerli” olduğu iddiasındaki siyasetin, çatıştığını göstermektedir…

Ne denilmişti, "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse, kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?"

Bu sözler, hukukun üstünlüğüne inanmayan bir iktidarın, hak ve özgülükleri kısıtlanan, yaşam biçimine karışılan, can ve mal güvencesi yok edilen yurttaşlarını en hafif deyimle tehdit etmesidir…

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15 Temmuz, mevcut iktidarın ayrılmaz parçası FETÖ’nün hain kalkışmasını durdurmak adına ülkesine sahip çıkan yurttaşların vatan savunmasıydı…

Saraçhane ve Maltepe’de gerçekleşen, evrensel hukukta ve anayasamızda da yer alan ve Özgürlükleri yok edilmeye çalışılan halkın, "direnme hakkını" kullanmasıdır…

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Anayasa’sında “hukuk devleti olduğu” yazılan ve anayasal düzende seçilen, ancak, sorasında hukuk dışına çıkan, dolayısıyla, meşruiyetini kaybeden bir iktidarın yaptıklarına karşı halkın “yeter” demesidir…

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Direnme hakkının kullanılması, kayıtsız şartsız hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi adınadır…

Gençlerin talebiyle, CHP’nin öncülük ettiği ve halkın yüksek katılımıyla oluşan eylemler, meşru bir amaç için yapılmaktadır…

Devletin ve bireylerin uyduğu ancak iktidarın, mevcut anayasa ve yasalara uymadığı bir düzene karşı durma hakkının kullanılması, evrensel hukuka göre “toplumun doğal hakkı” olmaktadır…

Hukukun üstünlüğünü oluşturmak için son çare olarak kullanılan direnme hakkının uygulanması şarttır…

Türkiye böyle bir sonuçla karşı karşıyadır…

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Hukuksuz bir düzeni yaratanlar aslında, mevcut anayasa ve yasalar sayesinde iktidar oldular…

Ancak mutlak ve kalıcı iktidar olmak için üstünlerin hukukunu yaratmışlardır…

Bu durum, “halkın direnme ve başkaldırma hakkının meşruluğunu” ilan eder…

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Anayasa ve yasalara aykırı davranışlarıyla hukuku dışlayarak ve hukuksuzluk yapmaya devam ederek, baskıcı bir rejimle devleti yönetmeye çalışan iktidara karşı başkaldırma evrensel hukuk kurallarına uygun bir haktır…

Yapılanlara karşı ses çıkarmak, toplumsal muhalefeti oluşturmak, baskı ve şiddete karşı durmak meşru haktır.

Toplumu tehdit eden ifadeler kullanmak ise suçtur ve hukukun üstünlüğüne inanmamış olmaktır…

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Bugün yaşanan, “hukuku tanımayan” bir siyasal yapının varlığıdır…

İktidar meşruluğu tartışılan bir düzende yönetimi ele geçirmiştir.

Ve sonra hukukun dışına çıkmıştır...

Oysa hukuk, sosyal kurallardan doğmuş, yurttaş ve toplumların mutluluğu ve eşitliği üzerine temellenmiştir.

Eşitlik, bugünkü çağımızda hakların bütünüdür!

Özgürlük olmadan haklarına sahip olmak da mümkün değildir…

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Siyasal İslamcıların oluşturduğu bu vahşi düzende, baskı ve zulüm boyutunun ulaştığı haksızlığa karşı direnme hakkı doğmuştur çünkü siyasal iktidar meşruluğunu kaybetmiştir…

Günümüzde yurttaşlar, mutlu ve refah içinde değillerdir.

Aksine, can ve mal güvenliğini, hukuk dışına çıkan iktidar nedeniyle kaybetmişlerdir…

Dolayısıyla milyonların katıldığı eylemler, mitingler, toplantılar ve gösteriler meşru ve haktır…

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Tehditle bu hakkın, halkın elinden alınması daha büyük tartışma ve çatışma getirecektir…

İktidarın sözcüleri halkı tehdit ettikçe, kitleler arasındaki çarpışmanın büyük sorun yaratacağı açıktır…

Her ne kadar iktidar, güvenlik güçlerini halkın üzerine saldırtarak tehditlerini korkutma boyutuna geçirmiş olsa da, gençlerin dediği gibi” halk korkusunu evde bıraktı!”

Bu arada, Saraçhane’de kasklarında numara olmayan ve vahşice halka saldıranlar devletin polis miydi? Yoksa?

İçişleri Bakanlığından net bir açıklama bekliyorum…

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Anlaşılan o ki, meşruluğunu kaybeden İktidar, bir iç çatışmaya çanak tutmak istemektedir…

Ancak, sağduyulu halkımız bu kışkırtmalara pabuç bırakmayacak deneyime sahiptir.

Bilinmeli ki, yurttaşlarımız laik demokratik sosyal hukuk devletinde barış içinde yaşamak istiyor…

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Toplumsal muhalefet ve CHP, sağ sol demeden tüm siyasi parti ile STK’leri toplayarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın dördüncü kez Cumhurbaşkanı adayı bile olamayacağını ilan etmelidir…

Koltukta kalmak için anayasa değişikliği çalışması yapan, çağdaş hukuk devleti yerine “Ilımlı İslam” cumhuriyetini kurma hevesinde olanların yapacağı anayasa değişikliğinin ülkeye büyük zarar vereceği açıklanmalıdır…

Taliban gibi düşünenlerin yapacağı yeni Anayasa, yoksul, işsiz ve geleceği yok edilmiş gençlere, kısaca halka, hiçbir şey vermeyeceği gibi ülkemizi emperyalizmin sömürgesi haline getirecektir. Bu anlatılmalıdır…

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Haftasonu yapılacak CHP kurultayı ülkemiz için çok önem taşıyor…

İnanıyorum ki, geleceğin iktidarını oluşturacak kadrolar, Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın hale gelmesini sağlayacaktır…

Atatürk’ün devrimci anlayışını dünyaya yeniden ulaştıracaktır…

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Çok acı kaybımız olan değerli sanatçı Volkan Konak’ın deyimiyle “Devrimciler korkmaz!”

Ve ekliyorum “devrimciler ölmez!”

Sözlerin aklımızda, müziğin kulaklarımızda çınlamaya devam edecek…