Tek adama karşı gençlik sokakta

Etki Can Bolatcan

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararıyla başlayan sürecin en önemli aktörlerinden biri öğrenciler oldu. Ekonomik krizin içine doğan; geleceksizlikle, baskılarla büyüyen gençler, sandığa sıkışmış kurtuluş umutlarının türlü oyunlarla çalınmasına karşı sokaklara taştı.

İktidarın emriyle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde orantısız polis şiddeti ve hukuksuz, süresi belirsiz gözaltılar ile sindirme çabasına karşın öğrenciler sokakları terk etmedi. Beyazıt ve ODTÜ’de başlayan öğrenci direnişi hızla Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı, sokak eylemlerini boykotlar, forumlar ve gençlik buluşmaları izledi. Son olarak Ankara’da Cuma günü şehir merkezinde buluşan öğrenciler, “Söz bizim, gelecek bizim” diyerek iktidarın baskı politikalarının yanı sıra, kendilerine dayatılan yoksulluk ve geleceksizliğe de meydan okudu.

İmamoğlu’nun diploma iptaliyle başlayan süreçte özgürlükleri, gelecekleri ve çalındığını düşündükleri hayatları için sokakları dolduran gençler itirazlarını, taleplerini ve sokağa çıkma sebeplerini kendi sözleriyle anlattılar.

ODTÜ, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gebze Üniversitesi, Ege Üniversitesi’nden öğrenciler, “Adres sokak” derken, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Boran Ali Mercan ve araştırmacı Pınar Yüksek, yeni kuşak gençliğin siyasallaşma biçimlerini, ülke ve toplumla kurdukları aidiyeti ve sorunlarını kaleme aldı.

***

GENÇLER ADRESİ TARİF EDİYOR: SOKAK

ODTÜ öğrencisi Henna: İmamoğlu’nun tutuklanması uzun yıllardır baskı altında yaşayan öğrenciler için bardağı taşıran son damla oldu. Yaşam standartlarımız zaten oldukça kötü durumdayken, KYK bursu bir aylık yemek masraflarını bile karşılamazken ve hepimiz gelecek korkusuyla boğuşurken iktidarın baskıları iyice arttırması, gücünü özellikle gençliğe ve muhalefete yöneltmesi öğrencilerin sokağa dökülmesine yol açtı. Gittikçe artan geleceksizlik kaygısına, ekonomik sıkıntılara, baskıcı politikalara karşı "artık yeter" dememiz gerektiğini hissettik. Büyüyen protestolar birbirimize güç verdi. Kampüslerimizin abluka altına alınması, sıra arkadaşlarımıza yönelik gözaltılar ve tutuklamalar, gözaltındaki işkence, şiddet ve taciz haberleri iktidarın sandığı gibi bizi sindirmedi. Aksine hep beraber verdiğimiz mücadelenin daha da büyümesi gerektiğini hatırlattı. Biz kampüslerimiz özgürleşene, yaşadığımız şiddet ve baskılar bitene, insanca yaşayabilene kadar geleceğimiz ve özgürlüğümüz için dayanışmamıza devam edeceğiz.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Eren: Diploma iptali kararının siyasi oluşu ve kayyum rektörün iktidara yakınlığının farkındayız, dolayısıyla tepkimiz İmamoğlu’nun diploma iptalinden ziyade yaşanan hukuksuzluğa karşıydı. Özerk, demokratik ve adil üniversite talebimizin şiddetle bastırılmak istenmesi öğrenciler tarafından tepki çekti. Öğrenciler olarak en temel haklarımızı savunmak için sokaklara çıktığımızda yoğun bir polis şiddetiyle karşılaştık. Şiddet karşısında geri adım atacağımız düşünülse de polis şiddeti taleplerimizin daha çok duyulmasına olanak sağladı. İtirazımızın sadece İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararına yönelik olduğunu zanneden arkadaşlarımız da taleplerimizin daha kapsayıcı olduğunu fark etmiş oldu. Böylece sokaklardaki eylemlerimizi sınıflarımıza taşımaya çalıştık. Diplomalarımızın güvencesi yokken dersleri boykot etme kararı aldık. Ders saatlerinde yapılan forumlarda birbirinden zıt görüşlü insanlar da bir araya gelerek seslerini duyurdular. Ardından düşüncelerimizi kampüslerimizden meydanlara taşıdık. Kazanılmış diplomanın, kazanılmış seçimin tek bir kişinin isteğiyle iptal ediliyor olması bütün halk kesimleri tarafından tepki çekmişti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri dışında farklı okullardaki arkadaşlarımız da baskılara ve hukuksuzluğa karşı bizimle yürüdü. Toplumun farklı kesimlerinden insanlarla baskılara ve hukuksuzluğa karşı birleştik.

GENÇLİK BOYKOTU VE MÜCADELEYİ ÖRGÜTLÜYOR

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi İrem: Protestolar her ne kadar İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlamış olsa da çok geçmeden bunun çok derin bir mesele olduğu anlaşıldı. İlk günlerde öfkeyle sokağa çıkan gençler zamanla politik rahatsızlıkları derinleştirdi, birlikte hareket etmenin gerekliliğini fark etti ve süreç şekillenmeye başladı. Ülkede yaşanan sorunlar hızlı değişen gündemle unutulurken son gelişmeler insanların bamteline dokundu ve halkı sokağa çıkardı. Sokaklarda daha çok gençler var çünkü geleceğe dair kaygılarımız, ders yükümüz, hayatı idame ettirme çabamız her geçen gün artarken ve zorlaşırken yapılan hukuksuz diploma iptali kendimize "İyi de ne için uğraşıyorum ben?" sorusunu sordurdu. Sorunun cevabı sokaktaydı. Haklarımız ve geleceğimiz için sokakta, mücadelenin içinde olma isteğiyle sokaklara çıktık. Birçok üniversitedeki benzer direnişler her bir gence güven veriyor, yalnız olmadığımızı, birlikte güçlü olduğumuzu hissettiriyor. Hem kaygılarımızda hem de mücadelemizde yalnız değiliz.

Gazi Üniversitesi öğrencisi R.A: Bizler tüm hayatı AKP rejiminin karanlığında geçen ve geleceği çalınan üniversite öğrencileriyiz. Hepimiz İmamoğlu’nun tutuklanmasından öteye geçen amaçlar uğruna sokaklardayız. Bizim gibi geleceği için mücadele ederken öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ı tanıdığımızda onun küçük kardeşiyken şimdi onun abisi, ablası olduk, onu hep 19 yaşında bırakanlara karşı sokaktayız. Depremde yakınları enkaz altında beklerken yardım göndermek yerine televizyondan insanlara parmak sallayıp tehdit eden gözü dönmüşlüğe karşı sokaktayız. 23 yıldır süregelen sistematik, örgütlü kötülüğe karşı sokaktayız. Bugün zirveye ulaşan; arkadaşlarımızın gözaltına alınmasıyla hatta tutuklanmasıyla sonuçlanan hukuksuzluk sürecinin her aşamasına canlı şahit olmuş gençleriz. Hukuksuzluğa, baskılara karşı sokaktayız. Hepimiz farklı insanlar olsak da aynı kötülüğün özneleriyiz, bu da bizi birbirimize kenetleyen yegâne sebep. Hakkını aradığımız her bir ağaç, hayvan, kadın, yaşlı, genç… Bu karanlık düzende bir avuç insan rahat yaşayacak diye acı çektirilen her bir canlı adına hep beraber sokaklardayız. 23 yılda biriken öfkemizi açığa çıkaran, bardağı taşıran olay İmamoğlu’nun gözaltına alınması olsa da gözümüzü açtığımızdan beri başımızda olan bu felaketler iktidarına karşı sokaktayız. Öfkemizi hileli, seçeneksiz seçimlere sıkıştırmak isteyenlere, kurtuluşu sandık aldatmacasında görenlere karşı sokaktayız. Sokaktayken bizleri ne kadar tutuklarlarsa tutuklasınlar; başımızı dik tutmamızı ve birbirimize daha da kenetlenmemizi sağlayan; mücadelemizi haklı kılan da tam olarak bu sokakta, mücadelenin içinde olma motivasyonu. Gözaltındaki tüm arkadaşlarımızı alana kadar, bu devranı döndürüp çarklarının her bir parçasına hesap sorana kadar, tek adam rejimi yıkılıp halk iktidara geçene kadar da haklı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ege Üniversitesi öğrencisi İbrahim Mert: Yıllardır geleceksizliğe, niteliksiz eğitime, ekonomik krize, kötü koşullardaki yurtlara ve pek çok baskıya mahkum edilen gençler, “artık yeter” deme iradesini gösteriyorlar. Gençler okullarda forumlar örgütleyip fakülte temsilcilerini seçiyor, gündüzleri okulda boykot akşamları da meydanlarda direniş çağrısını sürdürüyor, tüm ülkede olduğu gibi İzmir’de de kitlenin öncülüğünü gençler yürütüyor. Bu kötülük iktidarında baş kaldırma iradesi, alanları asla terk etmeyen gençler bu ülkenin geleceğini bugünden kurmaya aday kişiler. Direnmenin ve bir arada durmanın bu karanlığa karşı susmadan haykırmanın, korkmadan üstüne üstüne gitmenin verdiği güveni görmek biz gençleri tekrardan umutlandırıyor. Üzerimizdeki yılgınlık bulutları dağılıyor. Doğduğumuzdan beri yaşadığımız kısıtlamalara, haksızlıklara, sömürüye karşı sokaklarda gösterdiğmiz irade İmamoğlu’ndan çok daha fazlası. Bundan sonra da memlekete ve geleceğe sahip çıkma konusunda gençler bu işin dinamosu olacaktır.

***

Siyaset Bilimci Pınar Yüksek yazdı: Kendi evimde deplasmandayım, bu çok acı bir şey bilmem nasıl anlatayım!

Kendi ülkesinde umutsuzluğa sürüklenen gençler, gittikleri yerde de köksüzleşmenin, aidiyetsizliğin ve yabancılaşmanın ağırlığını hissediyor. Artık küresel bir dünyada yaşıyoruz; ancak sınırlar, pek çok genç için özgürlüğü değil, çaresizliği belirliyor. Gidebilmek de gidememek de aynı çıkmazı işaret ediyor: Bir yere ait olamamak ve geleceğini ellerinde hissedememek.

***

Akademisyen Boran Ali Mercan yazdı: Yoksunlukların kalabalıklaştırdığı sokaklar

Burada bakılması gereken husus; gençlerin hangi “eksikliklerden (yoksunluklardan)” bir “fazlalık (isyan, protesto, eylem, vb)” türettiği?’ sorusu olmalı. Başka bir deyişle, gençlerin eksiği nedir sorusunu sormalıyız.