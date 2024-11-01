Telus’a mutlaka sendika girecek

İlayda SORKU

İzmir Buca Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölge’de faaliyet gösteren Telus’ta işçilerin, insanlık dışı çalışma koşullarına son verilmesi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) masası kurulması için başlattığı direniş büyüyor.

Kanadalı bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi servisleri sağlayan Telus’ta işçiler, düşük ücretler, mobbing ve emek gaspına karşı örgütlendi. Telus işçileriyle işkolu barajını aşan Çağrı İş Sendikası, Çalışma Bakanlığı’ndan sendikal yetki aldı. Kanada dâhil, faaliyet gösterdiği birçok farklı Avrupa ülkesinde işçilere sendika hakkı tanıyan Telus, Çağrı İş Sendikası’nın TİS yetkisi almasına itiraz etti.

Şirketin yargı yoluna giderek süreci uzatmaya çalıştığını aktaran Çağrı İş Sendikası Başkanı Cihan Sezer, “Türkiye’de uluslararası şirketlerin birçoğu sendika hakkını tanımak istemiyor.

Hatta Türkiye’de sendikasızlık yaygın olduğu için buraya geliyorlar. Dolayısıyla işçiler de sendikalaştığında yasadaki boşlukları kullanarak biz anayasal hakkımızı kullandık deyip itiraz ederek süreci uzatmaya çalışıyorlar” dedi.

İtirazı geri çektirmek için işçilerle kenetlenerek çalışma başlattıklarını aktaran Sezer, şu ifadelerle şirkete seslendi: “Telus gibi şirketler Türkiye gibi ucuz emek cenneti ülkelerde daha fazla mobbing ve ağır çalışma koşulları ile işçileri köleleştiriyor. Telus’a çağrımız net, en kısa sürede itirazı geri çekip yetkiyi tanıyın ve TİS masasına oturun.”

YASAL AMA MEŞRU DEĞİL

Başta sosyal medya platformları üzerinden seslerini duyurmaya çalışan işçiler ise artık eylemlerle bir araya gelerek hak mücadelesini sürdürüyor.

2 yıldır Telus’ta çalışan bir işçi, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Yıllardır düşük ücretlere yeterince boyun eğdik işçiler olarak. Bunun üzerine uğradığımız yoğun mobbing, ek olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması gibi pek çok sorun var içeride. Artık bir dur diyebilmek için bir aradayız” dedi.

Aylardır sürdürdükleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten bir başka işçi ise, “Şirket yasal olan ama meşru olmayan itiraz hakkını kullandı. TİS masası kurulacak, hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

UCUZ İŞ GÜCÜ TARLASI DEĞİL

Şirketin sendikal örgütlenmenin önüne set çekmeye çalıştığını kaydeden SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Deniz Özçelik, “Telus emekçileri insanca yaşam mücadelesi veriyor. Sadece alın terlerinin, emeklilerinin karşılığını istiyorlar. Çağrı İş Sendikası da oradaki işçi arkadaşlarımızın hak mücadelesinin bir parçası. Buradan kazanımla ayrılmaları için SOL Parti olarak hem sendikanın hem Telus emekçilerinin yanındayız” dedi.

Şirkete çağrıda bulunan Özçelik, şunları söyledi: “Emekçilerin örgütlenmesinin önünde duramazsınız. Çünkü Telus emekçileri çoktan kararını verdi, sendikalı olacak. Telus’a sendika girecek. Telus emekçileri de hakkı olan emeğinin karşılığını patrondan şartı ve koşulları ne olursa olsun alacak. Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi olarak, ucuz emek gücü olarak görmeye çalışan Kanadalı şirkete sesleniyoruz, bu hatadan vazgeçin. Türkiye ucuz iş gücü tarlası değil. Buradaki emekçileri açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm edemezler. Biz de Sol Parti İzmir İl Örgütü olarak bu konuda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağımızı, Telus emekçilerin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz.”