Temel Conta’da işçi 365 gündür direniyor: Geleceğimizi savunuyoruz

İlayda SORKU

Türkiye’de sendikal hakların sistemli biçimde budandığı, toplu sözleşme süreçlerinin işveren inisiyatifine terk edildiği bir dönemde Temel Conta grevi bir yılı aştı. İzmir Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Temel Conta’da greve başlandığından beri aradan geçen 365 güne rağmen işveren hâlâ toplu sözleşme masasına oturmadı. Petrol-İş’te örgütlü işçilerin bir yılı aşan bu süre zarfında grev çadırında kurduğu dayanışma büyüdü. Grev alanı ısrarın, inat ve kararlılığın merkezi oldu.

Grev çadırında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, işverenin bir yıldır hiçbir adım atmadığını vurguladı. Çakmak şöyle dedi:

“365 günü aşkındır sadece masaya bekliyoruz. Masada para konuşmadık, pul konuşmadık, kader konuşmadık, keder konuşmadık, hiçbir şey konuşmadık. Daha birbirimizin çayını bile içmedik. Bu insanlar anayasal haklarını kullanıyorlar. Ama gel gelelim bir yıldır bizi kapıda bekletiyor. Çağrım şudur, bekletmesin artık. ‘Gel, uzlaşalım, anlaşalım, tezgâhımızın başına geçelim’ diyoruz. Artık üretme zamanı, üretmek zorundayız. Biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz, süreç nereye varırsa varsın peşindeyiz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

VAZGEÇMEDİLER

Bir yılı geride bırakan grevde işçilerin dayanışmasına dikkat çeken Çakmak, moralin yüksek olduğunu söyledi. “Arkadaşlarımızın motivasyonu çok güzel” diyen Çakmak, “Çoluk çocuk buradalar, aile oldular artık. Haklarını teslim etmek gerekiyor, hiç birbirlerine kırılmadılar, darılmadılar, küsmediler. Sonuna kadar grev çadırında ailece durdular. Soğuğu da yediler, sıcağı da yediler ama asla birbirlerinden vazgeçmediler. ‘Ben yoruldum, ben ıslandım’ demediler. Grevlerin iki ucu keskin bıçaktır. Hem işverene hem işçiye zararı çoktur. Ama azdan az gider, çoktan çok gider. Yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEK KAVGASI

Grevdeki işçilerden Sinem Kaya ise mücadeledeki kararlılığı vurguladı. Kaya, şöyle konuştu: “Bir yıl oldu. Yılgınlık yok, aksine umudumuz daha da büyüyor. Biz burada ilk günden beri geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Burada maaş kavgası da olabilirdi ki bu da bizim en doğal hakkımız. Ama aslında biz burada bir gelecek kavgası verdik. İnsanca yaşamak için, insanca çalışmak için mücadele verdik. Mücadelemiz de zafere kadar devam edecek. Bir yıldır burada soğuğu, yağmuru, çamuru, sıcağı, her şeyi yaşadık. Ama pes etmedik, etmeyeceğiz. Umudumuz var olacak; biz o fabrikaya sendikayı sokacağız” dedi.