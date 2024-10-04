Temiz Petek Projesi

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcıların sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı başlattığı, yerel yönetimler arasında bir ilk olan ‘Temiz Petek Projesi’ 5’inci yılında da arıcılara destek oluyor. Köyceğiz, Milas ve Menteşe ilçelerinde yapılan petek şoklama işlemi bu yıl Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde hizmete sunuldu.

Kabartılmış peteklerin saklama döneminde Büyük Balmumu Güvesinin verdiği zararların engellenmesi ve balda kalıntı sorununun önüne geçmek için petekler -30°C’de şoklanıyor. Bu işlem sayesinde peteklerin Büyük Balmumu Güvesi, larva, pupa ve yumurtaları öldürülerek üreticilere teslim ediliyor. 2018’de başlayan projede bugüne kadar 8 ilçeden 202 bin 499 petek şoklanarak teslim edildi.

Projenin velinimet olduğuna dikkat çeken bal üreticisi Üstün Şimşek, “20 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Burada -30 derecede ürünlerimizi şoklatıp kimyasal kullanmadan doğal yollarla peteklerimizi hazır hale getiriyoruz. Bu proje sayesinde ürettiğim baldan da verim alıyorum. Bu proje ile ürünlerimizin değerini artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yüksek Gıda Mühendisi Övgü Ferek de, “Üreticilerimiz isterlerse kendileri paketledikleri petekleri getirebilirler ya da poşet isterlerse o desteği de sağlıyoruz. Bu şekilde arıcıların peteklerde en büyük sorunu Büyük Balmumu Güvesi, larvaları ve yumurtalarını arındırıyoruz. Kalıntısız doğal ürün üretimine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler belediyenin 444 48 01 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alabiliyorlar. Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabiliyorlar. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 16 Eylül 2024 ile 16 Aralık 2024 tarihleri arasında devam edecek.