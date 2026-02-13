Temizlik seferberliği aralıksız sürüyor

BirGün/EGE

Çiğli Belediyesi ilçenin dört bir yanında yürüttüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Atatürk, Evka 5, Esentepe, Egekent ve Çağdaş mahallelerinde cadde ve sokaklar detaylı şekilde temizlendi. Ekipler, süpürme, yıkama, moloz ve atık toplama çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temizlik çalışmalarının program içinde süreceğini belirterek, “Çiğli’mizin her mahallesinde daha temiz, daha düzenli ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerimizle sahadayız. Cadde ve sokaklardan parklarımıza kadar ilçemizin dört bir yanında yoğun temizlik mesaisi yürütüyoruz. 26 mahallemizin tamamında planlı ve sürekli bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Temiz bir Çiğli hedefini hep birlikte, komşularımızın desteğiyle hayata geçireceğiz” dedi.