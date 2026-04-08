Temmuz’da ara zam kaçınılmaz: TÜİK ve DİSK-AR verileri ne gösteriyor?

Ücret tartışmaları çoğu zaman yıl başında yapılan artışlar üzerinden yürütülüyor. Oysa belirleyici olan, bu artışların yıl içinde ne kadar süreyle etkisini koruyabildiğidir. Bu noktada yalnızca Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakmak bile alım gücünde kaybın her ay arttığını gösterir. Bunun üzerine DİSK-AR araştırması eklendiğinde tablo daha da netleşiyor.

ENFLASYONUN AŞINDIRICI ETKİSİ

TÜİK’in Mart 2026 verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %30,87 artarken aylık bazda fiyatlar %1,94 yükseldi (TÜİK, Mart 2026). Bu rakamlar, fiyatların hâlen yüksek seyrettiğini ve yılbaşından bu yana özellikle temel ihtiyaç kalemlerinde ciddi artışlar olduğunu gösteriyor. Ücret ve emekli aylıkları sabit kaldığı sürece bu artışlar doğrudan alım gücünü aşağı çekiyor. Üstelik bu etki tek seferlik değil; her ay tekrar ettiği için birikerek büyüyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde daha belirgin hale geliyor.

DİSK‑AR’ın 2026 başına ait araştırması, yılın ilk çeyreğinde çalışanların reel ücret kaybını detaylandırıyor:

Ortalama ücret kaybı: %12,3

Düşük gelirli çalışanlarda kayıp: %14,7

Orta gelirli çalışanlarda kayıp: %11,2

Bu veriler, ücretlerin sabit kalsa da fiilen değer kaybettiğini ve alım gücünün ciddi biçimde eridiğini ortaya koyuyor.

HARCAMA KALIPLARI VE ENERJİ FİYATLARI

Ortalama enflasyon ile gerçek hayat arasındaki fark oldukça belirgin. Özellikle elektrik ve doğalgaz tarifelerindeki artışlar, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol piyasasına bağlı olarak yüksek seyri, hem doğrudan faturaları artırmakta hem de diğer fiyatları yukarı çekmektedir. Bu durum çalışan ve emekli bütçeleri üzerinde ciddi baskı yaratıyor.

FİYATLAR ARTIYOR ÜCRETLER SABİT

Ücretler ve emekli aylıkları çoğunlukla yılda bir kez güncellenirken fiyatlar aylık olarak değişiyor. Bu durum, yılbaşında yapılan artışların hızla aşınmasına ve alım gücünün her ay erimesine yol açıyor. DİSK‑AR verileri, düşük gelirli çalışanlar ve emekliler için kaybın daha derin olduğunu somut şekilde ortaya koyuyor.

Yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon ve kayıp göz önüne alındığında, Temmuz ayında yapılacak ücret ve emekli aylığı düzenlemesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Bu adım, yılın ilk yarısında oluşan kaybı telafi etmek ve alım gücünü yeniden dengelemek açısından kritik önem taşıyor.

DENGELEME İHTİYACI

Bugün tartışılan mesele bir “ek kazanç” değil, bozulan dengenin yeniden kurulmasıdır. Fiyatların düzenli olarak arttığı bir ortamda gelirlerin sabit tutulması sürdürülebilir değildir. Bu nedenle Temmuz ayında yapılacak düzenleme bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır.

SONUÇ

TÜİK verileri ve DİSK‑AR araştırması birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo açıktır: Fiyatların düzenli olarak arttığı bir ortamda, sabit ücret ve emekli aylıkları alım gücünü hızla eritir. Dolayısıyla Temmuz ayında yapılacak düzenleme hem çalışanlar hem de emekliler açısından kaçınılmazdır. Tartışılması gereken artık bu adımın gerekliliği değil; yapılacak zammın miktarı, ve yılın ilk yarısında oluşan kayıpları karşılayıp karşılamayacağıdır.