TeosFest 2025 ‘Orhanlı Köy Şenliği’ ile sona erdi

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi ile Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ve 1-10 Ağustos arasında ‘Sanatçılar Şehri’ temasıyla gerçekleştirilen TeosFest 2025, Orhanlı Köy Şenliği ile unutulmaz bir final yaptı. Kapanış etkinliği, Orhanlı Köyü Piknik Alanı’nda gerçekleşti. Köy halkının açtığı stantlar, geleneksel ikramlar, halk dansları, çocuk oyunları ve atölyelerle renklenen şenlik, hem bölge halkının hem de misafirlerin keyifli anlarına sahne oldu.

Etkinlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, “TeosFest, Seferihisar’ın kültürel mirasını ve sanatla iç içe yaşamını dünyaya tanıtmak için büyük bir adım oldu. On gün boyunca Seferihisar’ın her köşesi sanatla, müzikle, üretimle ve dostlukla doldu. Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ekiplerimize, iş birliği yapan kurumlarımıza, yerel üreticilerimize, sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte Seferihisar’ı sanatın ve kültürün parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.