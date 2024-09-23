Teröre karşı sahte savaş artık çöktü

Pepe ESCOBAR

“Sömürgecilik… Yaşlı ve zengin bir ülkenin girebileceği en iyi iştir. Medeni uluslar ile barbarlar arasında uluslararası ahlak kuralları geçerli değildir.” John Stuart Mill

11 Eylül 2001’de yaşananlar yeni bir istisnailik paradigmasını genç 21. yüzyıla dayatma ve yüceltme amacı taşıyordu. Ancak tarihin yargısı farklı gelişti.

11 Eylül 2001’de Amerikan topraklarını hedef alan saldırı aynı gün saat 11’de Teröre Karşı Küresel Savaşı (GWOT) başlattı. Pentagon’un daha en baştan “Uzun Savaş” olarak nitelendirdiği kavram, daha sonra Obama yönetimi tarafından yumuşatılarak, “Deniz Ötesi Acil Durum Operasyonları” olarak adlandırıldı.

ABD’nin ürettiği Teröre Karşı Savaş bir gölge düşmanı yenebilmek için takibi imkânsız bir şekilde sekiz trilyon dolar harcayıp büyük çoğunluğu Müslüman olan yarım milyon insanı katletti ve yedi Müslüman yoğunluklu ülkede illegal savaşlara doğru genişledi.

KİMİN İŞİNE YARADI?

“Cui Bono? (Kimin işine yaradı?)” sorusu hala 11 Eylül 2001’e dair her konudaki en önemli soru olmaya devam ediyor. Ateşli İsrail fanatiği yeni muhafazakarların oluşturduğu bir dar grup, dönemin Başkan Yardımcısı – ve baba Bush’un savunma bakanı- Dick Cheney tarafından savunma ve ulusal güvenlik kurumlarındaki stratejik pozisyonlara yerleştirilerek Yeni Amerikan Yüzyılı Projesinin (PNAC) uzun vadeli gündemlerinin eyleme geçirilmesini sağladı. Bu çok kapsamlı gündemler, doğru an gelene kadar bekletildi. “Yeni bir Pearl Harbor” ile Batı Asya’nın tamamını hedef alan rejim değiştirme operasyonları ve savaşlarla küresel jeopolitiğin İsrail çıkarına dönüştürülmesi için harekete geçildi.

Amerikan generali Wesley Clark, Cheney ekibinin Suriye, Irak, Libya ve İran dahil 7 büyük orta doğu ülkesini beş yılda yok etmeyi hedefleyen gizli planını sızdırarak, tüm bu gelişmelerin önceden planlandığını ortaya çıkardı. Hedef alınan ülkelerin tamamının tek bir ortak noktası bulunuyordu: İşgal devletinin dirençli düşmanları ve Filistin haklarının sıkı destekçileri olmaları.

Tel Aviv açısından karlı kısmı, Teröre Karşı Savaşın ABD ve Batılı müttefiklerinin tüm bu hali hazırda İsrail çıkarına olan savaşlara sözde “medeniyet” için “barbarlara” karşı girilmesiydi. İsrailliler gidişattan daha mutlu olamazdı.

7 Ekim 2023’ün, 11 Eylül 2001’in bir yansıması olması şaşırtıcı değil. İşgalci devlet bizatihi kendisi olanları İsrail’in “11 Eylül’ü” olarak pazarladı. Benzerlikleri çok fazla olsa da İsrail fanatiklerinin ya da Tel Aviv’i yöneten aşırıcılar grubunun beklediği yönde değil.

SURİYE: DÖNÜM NOKTASI

Bu noktaya gelene kadar, “Yeni bir Orta Doğu” inşa etmeye yönelik “5 yılda 7 ülke” takıntısı her anlamda yoldan çıkmıştı. Suriye dönüm noktasıydı, her ne kadar kimileri Lübnan direnişinin İsrail’i önce 2000, ardından 2006’da yenilgiye uğratmasıyla çoktan falın açıldığını iddia etse de.

Ancak bağımsız Suriye’nin yıkılabilmesi egemenlerin -ve İsrail’in- kızıl elmasının yolunu açacaktı: İran’da rejim değişikliğinin. Amerikan işgal güçleri 2014 sonlarında “terörle” mücadele bahanesi ile Suriye’ye girdi. Bu Obama’nın Deniz Ötesi Acil Operasyonlarının eyleme geçmesiydi. Gerçekte ise Washington iki kritik terör yapısını Şam’ı yok edebilmek için kullanıyordu: IŞİD ve El Nusra.

Rusya’nın 2015 Eylül’ünde Şam’ın davetiyle Suriye sahnesine girmesi ise işeri değiştirdi. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, terörle Rusya Federasyonu sınırlarına ulaşmasını beklemeden Suriye topraklarında verilecek bir savaşa doğrudan girmeye karar verdi. Bu karar, dönemin Moskova’sının standart çözümlemesi ile açılanıyordu: Halep ve Grozni arası yalnızca 900 kilometre.

9/11’İN MİRASINI GÖMMEK

7 Ekim 2023’te yaşananlar bölgesel direniş güçlerinin karakterini bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Her ne kadar İsrail 11 Eylül sonrası gelişmelerden karlı çıkmış olsa da Tel Aviv’in 7 Ekim sonrası eylemleri çözülmesini hızlandırdı. Bugün, İsrail’in Gazze soykırımına kürenin büyük çoğunluğunun güçlü itirazı karşısında işgalci devlet firavuna dönüştü-müttefiklerini lekeliyor ve egemenlerin ikiyüzlülüğünü her geçen gün farklı şekilde açığa çıkarıyor. Brzezinski’nin 1997’deki uyarısını hatırlatıyorlar:

Avrasya’ya egemen olabilecek, dolayısıyla ABD ile çekişebilecek bir aktörün çıkmaması zaruridir.

Washington birden teröre dair her şeyi unuttu. Şu an asıl “düşman”- Amerika’ya yönelik en büyük iki “stratejik tehdit” Çin ve Rusya.

Ve bu da bir şekilde Sinofobyaya dönüşmek zorunda çünkü aynı batılı istihbarat örgütleri Çin’in yükselişini 21. Yüzyılın “en büyük jeopolitik ve istihbarat mücadelesi” olarak görüyor.

Teröre karşı savaş çürüyordu, şimdi ise öldü. Ancak şimdi denizlere, zemine ya da anlatıya hakim olmamaya alışkın olmayan egemenlerin terör savaşlarına hazırlıklı olmalıyız.

Kaynak: mronline.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ