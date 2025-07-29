Tesadüfi mezarlarda adalet arayışı

Cumartesi meydanından bir anneyi daha kaybettik. 27 Mayıs 1995’ten beri orada olan, 30 yıldır adalet arayan bir anneyi: Emine Ocak. 89 yaşında, bu meydandan son yolculuğuna uğurlandı. Adalet mücadelesi, aynı yerde devam edecek.

Oğlu Hasan Ocak, Gazi Mahallesi direnişinden bir hafta sonra gözaltına alındı, işkence edilerek öldürüldü. Cenazesi “tesadüfen” bulundu, 19 Mayıs'ta Gazi Mezarlığı'na defnedildi. Ocak Ailesi ve diğer kayıp yakınları 27 Mayıs'ta Galatasaray Meydanı'na oturarak Cumartesi Anneleri eylemini başlattı.

HAFTADA BÖYLE 2-3 CESET GELİYOR

Hasan Ocak’ın kardeşi Hüseyin Ocak ile 12 yıl önceki söyleşimizde, “Devlet katilleri hala koruyor” demişti:

“Kardeşim Hasan, Gazi olaylarında ön saflardaydı, bir sosyalist olarak katliamda halkın yanındaydı. Devlet bu olayı birilerinin üzerine yıkmak için ‘Gazi provokasyonu’ adı altında bir operasyon başlattı, 30 kişi gözaltına alındı. Kardeşim de 21 Mart'ta gözaltına alındı. Hemen Emniyet'e ve diğer kurumlara başvurduk, kardeşimi aramaya başladık. Beşiktaş'taki Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittik, oradaki savcı önce Hasan'ın gözaltına alındığını, Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu söyledi, ancak biz dilekçeyle başvurunca cevabını değiştirdi, resmi yanıtı ‘Gözaltına alınmamış’ oldu. Gözaltına alındıktan beş gün sonra, vücudunda işkence izleri ve kırıklar olduğu halde ölmüş olarak bulunmuş. Üzerinde sigara söndürülmüş. Elektrik verildiğine, askıda bekletildiğine dair izler, kızarıklıklar, yanıklar vardı. Telle boğarak öldürmüşler. Yüzünde de kırıklar ve kesikler vardı. Kemeri, saati, ayakkabı bağcıkları yokmuş, bunlar da gözaltına alındığının kanıtı. Beykoz Buzhaneler mevki Dedeler köyünde, köylüler bulmuş cesedini, jandarmaya haber vermişler. Jandarma da cesedini Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürmüş. Sonradan görüştüğüm Beykoz'daki memurlar, ‘Haftada bize böyle 2-3 ceset geliyor, raflarda onlarca dosya var’ dediler. Altı gün sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Ben sürekli Adli Tıp'a gidiyordum, bir gün kayıpların olduğu deftere bakarken fotoğrafını gördüm, öyle bulduk cenazesini. 26 gün morgda bekletmişler, belki de hiç bulamayacaktık. Ölümünden yaklaşık iki ay sonra Gazi Mezarlığı'na defnettik.”

Fatih Cumhuriyet Savcısı, otopsi raporlarına rağmen verdiği takipsizlik kararına, "Ben devletin polisinin insan öldüreceğine inanmıyorum" yazmıştı.

Ocak ailesi, Hasan’ı ararken yine gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç’un cenazesini de tesadüfen bulmuştu. Hasan Karakoç, kardeşinin nasıl bulunduğunu şöyle anlatıyor:

“30 Haziran 1994’te gece yarısı evimize baskın yapıldı, Rıdvan evde değildi, beni gözaltına aldılar. 14 gün Gayrettepe’de işkence gördüm, beni bırakıp abim hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardılar. Abim eve gelemiyor ama sürekli telefonla bizi arıyordu, en son 15 Şubat 1995’te aradı. Bu tarihten sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Aradık ama izine ulaşamadık. Gayrettepe siyasi şubeye de karakollara da başvurduk, hiçbir bilgi yoktu. Abimin arandığı dönem polisler sürekli ev ve işyerlerimize baskın yapardı, onu teslim etmezsek buldukları yerde öldüreceklerini söylemişlerdi. 2 Mart 1995’te abimin işkenceyle öldürülmüş cesedini köylüler bulmuş, jandarmaya haber vermişler. Jandarma da Adli Tıp’a haber vermiş, bir süre sonra kimsesizler mezarlığına defnedilmiş. O tarihte yine gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ı arayan ailesi, abim Rıdvan Karakoç’un fotoğrafını kimsesizler mezarlığı kayıtlarında gördü.”

Ailesi her yerde Rıdvan'ı ararken, onun cansız bedeni savcılık dâhil tüm resmi kurumlarda kayda geçmiş, günlerce Adli Tıp Kurumu’nda bekletilmiş ve ailesine haber verilmeden “kimliği meçhul kişi” olarak Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’na gömülmüştü. Rıdvan Karakoç’un da halen parmaklarında mürekkep izi vardı, ayakkabısında bağcık yoktu. Yani, gözaltına alınmıştı…

Hasan ve Rıdvan’ın cenazeleri tesadüfen bulundu, cenazeleri bulunmayan onlarca gözaltında kayıp var. Hiçbirinin katilleri yargı önüne çıkarılmayı bırakın soruşturulmadı bile... Ama değil 30 yıl, 130 yıl da geçse onlar için adalet arayanlar her Cumartesi aynı meydanda olacak, Emine Ocak’ın bıraktığı yerden…