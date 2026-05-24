Teselli, istihza, kahkaha: 1940’lar Amerikan sinemasında kaçışçılık

Ayşecan Ay

Beni anneannem ve anneannemle izlediğimiz Yeşilçam filmleri büyüttü. Bir yandan annemle babam da film festivallerine sürüklüyordu. Yani o meşhur ulusal sinema-Sinematek çatışması şahsımda hiç yaşanmadı; zihnimde, kalbimde hepsine yer vardı. Gelgelelim üniversitede sosyal bilimler okumak, Yeşilçam’ın yerini epey sarstı hâliyle. Meğer yok yokmuş: cinsiyetçilik, heteronormativite, milliyetçilik, militarizm, sıradanlaştırılan şiddet, kutsal aile, göz alabildiğine muhafazakârlık, ne ararsan… İdeal ulus-devlet vatandaş kiti. Demem o ki yapıyı boz, vidayı sök derken bir küstüm, uzun yıllar barışamadım.

Ta ki… barışana dek. Bugün tüm marazlarını 16K görebilsem de, star sistemine dayalı salon melodramları usul usul döndüler hayatıma. Bilhassa Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim Aile, Mavi Boncuk ve diğer Arzu Film masallarını izlemekten ölene dek bıkmayacağım. Dahası, kaçışçılığın (escapism) kendisinde başlı başına yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum artık. Nitekim Amerikalı yönetmenler Frank Capra ve Preston Sturges, taban tabana zıt dünya görüşlerine karşın, savaş ve ekonomik kriz yıllarında seyirciyi yaşadığı gerçeklikten birkaç saatliğine uzaklaştırmaya çalıştılar. Ne var ki her kaçış aynı değil ve gidiş yoluna (veya bu durumda kaçış yoluna) puan vermek gerekiyor!

Savaş, ekonomik kriz, yükselen sağ, naklen soykırım ve hesaplaşılmamış faili malûm katliamların gölgesinde güncel sinema sert politik tartışmalara hâlâ sahne oluyor. Sinema ile politika arasındaki ilişki hararetini yitirmeyen bir mesele. Algoritmik dolaşım rejiminin şekillendirdiği bugünün parçalanmış dijital kamusal alanıyla 1930’ların kolektif beyazperde deneyimini birebir kıyaslamak mümkün değilse de Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hollywood’un en popüler iki yönetmenine bakmak ilham verici. Frank Capra’nın ahlakçı, uzlaşmacı popülizmi ile Preston Sturges’ın toplumsal rolleri ve Amerikan mitlerini altüst eden sinizmi, tüm karşıtlıklarına rağmen aynı ihtiyaca cevap veriyordu: İnsanları birkaç saatliğine de olsa yaşadıkları dünyadan “kaçırıp” uzaklaştırmak. İyi de, her kahkaha eşit midir?

SİCİLYA’NIN KÖYÜNDEN AMERİKAN RÜYASINA FRANK CAPRA

1897’de Sicilya’da Francesco Rosario Capra adıyla dünyaya gelen Frank Capra, yoksul bir göçmen çocuğundan Hollywood’un en güçlü yönetmenlerinden birine dönüşmesiyle bizzat Amerikan rüyasının cisimleşmiş hâlidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusu bünyesinde çektiği propaganda filmlerinin adı, Why We Fight (Neden Savaşıyoruz), muhafazakâr cumhuriyetçi Capra’nın sinemasının özünü ele verir: Amerikalılara neden uğruna savaşmaya değer bir toplumda yaşadıklarını anlatmak.



The Miracle of Morgan’s Creek (1943, Preston Sturges)

“CAPRA MİTİ”

1929 sonrası ekonomik buhranın gölgesinde yetişen kaçışçılık eğilimi, ekonomik ve toplumsal travmayı kahkahayla soğurmaya çalışıyordu. Sınıf ilişkilerindeki sarsıntı ve kadının toplumsal hayatta görünürlüğünün artması, zengin-yoksul temsilleriyle oynanmasının yanı sıra Barbara Stanwyck, Carole Lombard, Katharine Hepburn gibi baskın, zeki, güçlü kadın karakterleri de beraberinde getirdi. Capra’nın, screwball komedinin ilk örneklerinden sayılan It Happened One Night (1934) filmi sınıf farklılıklarını aşan bir aşk hikâyesi üzerinden Amerikan rüyasını yeniden canlandırır. Mr. Deeds Goes to Town (1936), küçük kasabalı saf ve dürüst bir adamın büyük şehrin yolsuzluğuna ve ikiyüzlülüğüne karşı zafer kazanmasını anlatır. You Can't Take It with You (1938) parayla saadet olmadığını söyler. Mr. Smith Goes to Washington (1939) ise “Capra miti”nin en yoğun ifadesidir: İdealist ve toy bir senatörün yolsuzluğa karşı verdiği mücadele sayesinde sistemin kendini onarabileceği inancını işler. Bugün bir Noel klasiği olan It’s a Wonderful Life (1946) hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmış küçük kasabalı bir adamın yaşamının aslında ne denli değerli olduğunu keşfetmesini anlatır. Film, 1970’lerde telif hakkının yenilenmemesiyle kamuya mal olması ve televizyon kanallarının filmi serbestçe yayınlamaya başlamasıyla klasik mertebesine erişmiştir.

YAZAN, YÖNETEN, ALAY EDEN: PRESTON STURGES

1898’de dünyaya gelen Preston Sturges, annesinin bohem çevresi ve Avrupa kültürüyle yoğrulmuş bir çocukluk geçirir. İlk oyunu 1929’da sahnelenir; ikincisi, onu Broadway’den Hollywood’a taşıyacak başarıyı getirir. 1930’larda büyük stüdyolara senaryolar yazar, ancak senaryolarının yönetmenler tarafından işlenme biçiminden hoşnut olmaz. 1939’da kendi senaryosunu kendi çekmeye karar verir. Bu fırsatı tanıması karşılığında Paramount’a senaryoyu sembolik bir bedele, yalnızca birkaç dolara satar. Bu anlaşmanın ürünü olan The Great McGinty (1940), art arda gelecek hitlerin ilki olur. Hollywood tarihinde senaristlikten yönetmenliğe geçen ilk isim kabul edilen Sturges’ın yarım kalan otobiyografisinin adı yönetmenin müstehzi kişiliğini özetler nitelikte: “Ölümümle Son Bulan Olaylar”.

Sturges özellikle 1940 ila 1944 yıllarında çektiği filmlerde, Amerikan muhafazakârlığına âdeta savaş açmıştır. Siyasi yolsuzluklar ve oy ticaretinden cinsellik ve evliliği çevreleyen ikiyüzlü ahlak anlayışına, kırılgan erkeklikten liberal entelektüelin kırılganlığına dek toplumun dokusuna işlemiş her şeyi sıradan geçiren Sturges’ın filmleri sivri bir mizahla sımsıkı örülü, yüksek tempolu, muazzam müstehzi ve açıkça sinik filmlerdir.

STURGES VE YEDİ FİLMLER

Siyasi yolsuzluğun bir kariyer basamağı, hatta norm olarak sunulduğu The Great McGinty (1940) ile Sturges, En İyi Özgün Senaryo Oscar’ını kazanır. Aynı yıl çekilen Christmas in July (1940), yanlışlıkla büyük para ödülü kazandığını sanan hırslı bir ofis çalışanı üzerinden Amerikan rüyasını ince bir ironiyle ele alır. Deneyimli bir dolandırıcı kadının saf ve varlıklı bir adamı avcuna almasını konu alan The Lady Eve (1941), Barbara Stanwyck ve Henry Fonda’yı buluşturan ve sinema tarihinin en parlak screwball komedilerinden biri olarak kabul edilen bir başyapıt. Sullivan’s Travels (1941) ise toplumsal sorunları anlatma hevesine kapılıp önce onları anlamak için evsiz gibi yaşamaya karar veren bir Hollywood yönetmeninin maceralarını konu alır. The Palm Beach Story (1942), eşinin icatlarına finansman bulmak için bir kalantorla evlenmeye karar veren bir kadının firarını anlatır. The Miracle of Morgan’s Creek (1944), asker uğurlamasında hamile kalıp kimden hamile kaldığını bilmeyen bir kasabalı kızın hikâyesiyle dönemin ahlak ve sansür kurallarını ustalıkla tokatlar. Son olarak Hail the Conquering Hero (1944), saman nezlesi sebebiyle ordudan terhis edilmesine karşın memleketine kahraman gibi dönmek zorunda kalan bir adam üzerinden savaş dönemi milliyetçiliğini alaya alır.

Mr. Smith Goes to Washington (1939, Frank Capra)

STURGES: “ANTİ-CAPRA”

Capra’nın filmlerinde ısrarla geri döndüğü temalar açıktır: saf ve erdemli sıradan insan, yozlaşmış ama düzeltilebilir sistem, küçük kasabanın masumiyeti karşısında büyük şehrin ahlaki çöküşü, yoksulluğun bir trajedi değil erdem göstergesi olarak sunulması. Diğer bir deyişle, film kuramcısı André Bazin’in Preston Sturges’ı “anti-Capra” olarak tanımlaması nokta atışıdır. Aslına bakılacak olursa Sturges’ın yazıp yönettiği ilk film The Great McGinty, Capra’nın Mr. Smith Goes to Washington’unu alaşağı eder: İyi bir adamın çıkıp baştan aşağı çürük bir düzene meydan okuması o düzeni değiştirmez, aksine o düzen o adamı çürütüp yutar. Enayiliğin âlemi yok, der Sturges.

FRANK CAPRA, ERTEM EĞİLMEZ, JOHN L. SULLİVAN

Oysa Frank Capra’nın sinemasal evreninde iyiler ve kötüler nettir. Bozuk olan düzen değil, onu bozan birkaç çürük elmadır. Onlar da sonunda bu kadar iyiliğe dayanamayarak insafa gelir. “Fakir ama mutlu ve onurlu” insanlar saf, temiz ve ahlaklıdır. Yoksuldan iyisi yoktur, hani neredeyse yoksulluğumuza şükretsek yeridir. Ertem Eğilmez’in kurduğu Arzu Film evreninde Münir Özkul’un canlandırdığı aile babası da ister çocuklarına daha güzel şeyler alabilmek ama bu, “sermaye düşmanlığı”nı gerektirmez. Sermayeye, hem de “Dokunma!” tiradıyla kafa tutmanın ancak tek bir gerekçesi olabilir: “Kutsal” aileyi muhafaza etmek. Bununla birlikte Eğilmez her şeyden önce bir yapım şirketi sahibi, dolayısıyla patron olduğunu ve ticari kaygılarla hareket ettiğini; ayrıca, seyircinin salondan mutlu çıkmasını hedefleyerek, kendi deyişiyle “çaktırmadan morfinin dozunu artıra artıra” masallar anlattığını inkâr etmez. Bizzat Capra uyarlaması da çekmiş olan Eğilmez bu açıdan, Sturges’ın yönetmen karakteri John L. Sullivan’ı andırır: Zor zamanlarda bir yönetmenin yapabileceği en iyi şey seyirciyi güldürmek olabilir ve bu az şey değildir.

SULLİVAN YOKSULLAR ÜLKESİNDE

John L. Sullivan, Preston Sturges’ın başyapıtı sayılan Sullivan’s Travels (1941) filminin başkahramanı yönetmendir. Sullivan şöhretini ve servetini, çektiği hafif komedilere borçludur fakat bir gün, toplumsal gerçekçilik perilerinin etkisine girerek, (Upton Sinclair, Sinclair Lewis ve John Steinbeck isimlerinin amalgamı) Sinclair Beckstein’in O Brother, Where Art Thou? romanını çekmeye karar verir (Altmış yıl sonra Coen Kardeşler bu konuya el atacaktır). Gelgelelim, toplumun gerçeklerinden bihaber olması nedeniyle ilk iş, beş kuruşsuz yollara düşüp yoksulluğu, sefaleti ilk elden deneyimlemek ister. Uşağı onu “Yoksullar yoksulluğu zaten bilir, bu konuyu göz alıcı bulan yalnızca ölesiye zenginlerdir” diyerek uyarsa da aldırış etmez. Sturges, yol boyunca kurmaca meslektaşının başına gelenleri yumuşatmadan gösterir. Öyle ki seyircinin gülüşü donakalır yüzünde, o dipsiz çaresizliğin kasvetini iliklerinde hisseder. Aaahh Belinda (1986) misali kabulleniş ânına tanık olmamıza karşın isteriz ki oradan çıksın. Ne var ki kurtuluşu, yollarının kesiştiği mahkûmlardan daha eşit olduğunu kanıtlayabilmesine bağlıdır en nihayetinde…

VATAN, MİLLET, MİLLİ KAHRAMAN

Alaycılığı isminden başlayan Hail the Conquering Hero filmi, kahraman sanılan sıradan adam, küçük kasaba, vatanperverlik ve benzeri Capra sineması öğeleri taşımakla birlikte hikâye Sturges’ın elinde kolektif yanılsamaların, toplumsal performansların ve kahraman üretme arzusunun teşhir edildiği histerik bir fars hâline dönüşür. Halkın “kahraman” yaratma ihtiyacı, Capra’daki gibi umut değil, kolektif bir yanılsamadır. Filmde kahraman aslında kahraman filan değildir; toplumun kahraman üretme ihtiyacı onu kahramana dönüştürür. İnsanlar mit yaratmaya ve ona inanmaya meraklı ve hazırdır; ayaküstü uyutulmayı neredeyse talep ederler.

NARKOZA KARŞI SİLAH OLARAK POLİTİK SİNEMA

“Morfin” benzetmesi dikkat çeken Eğilmez’in karşısında, “anestezi değil silah olarak” sinemayı, yani politik sinemayı savunan Jean Vigo’yu anmayalım mı? Sinemanın politik niteliği özellikle son yıllarda başlıca film festivallerinin en sıcak gündemlerinden biri. Wim Wenders’in Berlin’de politikadan azade sinema tasavvuruyla sinefillerin kalbini kırmasından yalnızca aylar sonra Park Chan-wook Cannes’da bu ikisinin birbirinden ayrılamayacağını söyledi. “Bir sanat eserinin politik bir söylem taşıması, onu sanatın düşmanı ilan etmek için yeterli gerekçe değil. Öte yandan, politik bir söylem taşımayan bir film de görmezden gelinmemeli. Dahiyane bir politik söylem bile olsa, eğer yeterince sanatsal bir biçimde ifade edilmemişse, bu propaganda olmaktan öteye geçemez.” Politik söylem taşımayan film ne ola ki? 1988’in Wenders’i buna şöyle cevap veriyor: “Her film politiktir. En politiği ise politik olmadığını iddia edenlerdir: ‘eğlence’ filmleri. Bunlar var olan en politik filmlerdir çünkü değişim olasılığını reddederler. Her karede size her şeyin olduğu hâliyle gayet iyi olduğunu söylerler.” Capra’nın ifadesiyle “Şahane bir hayat!”

It’s a Wonderful Life (1946, Frank Capra)

ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİ…

1929’da borsanın çöküşü ve ardından gelen ekonomik bunalım yalnızca ekonomik bir kriz değildir, sisteme duyulan güvenin kendisi sarsılır. 1931’de ortaya atılan “Amerikan rüyası” kavramının rüya mı gerçek mi olduğu ilk kez kitlesel ölçekte sorgulanmaya başlar. Bu kritik dönemde sinema basit bir eğlenceden ibaret değildir artık. Halkın moralini yükseltmek ve yüksek tutmak politik bir araçtır. İnsanlar birkaç sent mukabilinde sinemaya gidip iki saatliğine krizi unuturlar. Fred Astaire–Ginger Rogers müzikalleri ile Busby Berkeley’nin görkemli koreografileri, bu yılların en belirgin kaçışçı sinema örnekleridir.

1930’ların sonunda tablo değişmeye başlar. Avrupa’da faşizm yükselirken propaganda teknikleri incelir; gerçeklikle temsil arasındaki sınırın bulanıklaştığı bu yeni dünyada Amerika, toplumsal mitlerin ve kolektif duyguların kitle iletişim araçlarıyla sürekli yeniden üretildiği bir gösteri toplumuna dönüşmektedir. Capra ile aynı yaşta olmalarına karşın Preston Sturges bu yeni dünyanın yönetmenidir.

Capra’nın sinemasında görülen, küçük kasaba ahlâkına sahip sıradan insan o heyula gibi sisteme karşı ses çıkarabilir çünkü sistem kusurlu olsa da ahlaki çekirdeği sağlam, özü hâlâ meşrudur. Bankerler açgözlü olabilir, politikacılar yozlaşmış olabilir, medya manipülatif olabilir ama “halk”ın özü temizdir. Sorun iktidar değil, iktidarı yanlış insanların ele geçirmesidir. Bu nedenle Capra sineması, savaş ekonomisinin ve ulusal birlik söyleminin yükseldiği dönemde “uğruna savaşılacak şeyler”in hâlâ olduğunu göstermek bakımından işlevseldir.

Sturges ise aynı topluma çok daha anarşik, sınıfsal ilişkiler konusunda çok daha ayık ve daha kuşkucu bir yerden bakar. Amerika sürekli bir performans, şarlatanlık, tesadüf ve sınıf taklidi üzerine kurulu gibidir. İnsanlar rol yapar, kimlik değiştirir, yalan söyler, yanlış anlaşılır. Capra kendi filmlerinin ahlâki merkezine inanır, Sturges ahlâki merkez fikrinin kendisiyle oynar.

Savaş yılları Amerika’sı hiç kuşkusuz ikisine birden ihtiyaç duyuyordu. Capra ulusal birlik ve meşruiyet duygusunu güçlendirirken, Sturges modern Amerikan hayatının performatif tabiatını görünür kılıyordu. Biri umut üretirken, diğeri “Uyuma!” diyor fakat son kertede her ikisi de ışıklar yandığında seyircinin salondan gülümseyerek çıkmasını istiyordu.

KOMİK Mİ ŞİMDİ BU?

Aşikâr ki kadraj kurmak başlı başına politik bir tercih; neyi gösterdiğin, gösterdiğin şeyi hangi açıdan sunduğun ve elbette neyi dışarıda bıraktığın. Yönetmenleri koşullarından bağımsız düşünemesek de filmlerini pekâlâ koşullu sevebiliriz. Her kaçış aynı değildir. Seyircisinin zihnini boşaltıp kendini hiç var olmamış mitik bir altın çağın ılık koynuna bırakmasını isteyen filmler ile her gün bizzat deneyimlediğimiz eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ve şarlatanlıkları tüm acıklı ve gülünç yanlarıyla gösterirken zihni diri tutan, seyirciyi sivri dikenleriyle gıdıklayan filmler açıkça bir değil. Tıpkı birbirinin karşısında konumlandırılan filmlerden nefret etmeye mecbur olmadığımız gibi, tüm kahkahaları eşit görmek zorunda da değiliz.