Teslim olmayan irade

Gökhan GENÇAY

Bolivya Günlüğü tam manasıyla bir devrim manifestosu gibi okunmamalı. Çünkü Che, bir zaferin raporunu tutmaya çalışmıyor günlüğünde. Ya da pek çok devrimcinin anılarını kaleme alırken yaptığı gibi, tumturaklı bir dille politik iddiasını ortaya koymuyor; ajitasyon yapmıyor, belagata kapılmıyor. Peki ne yapıyor o zaman? Açık ve net biçimde bir geri sayıma girişiyor.

Günlüğün sayfaları ilerledikçe her şey eksiliyor. Gerillaların sayısı da, mühimmat da, yiyecek de… Kuşatma altındaki bir avuç savaşçının manevra yapabileceği coğrafi alan bile eksiliyor. Ve Che bunları olanca açıklığıyla, gerçekçilikten zerre taviz vermeden ifade ediyor.

Eksilen bunca şeye rağmen, Che açısından Bolivya’da sabit kalan bir şey var: Mücadeleden asla vazgeçmemek! Ne yaşanırsa yaşansın, hangi koşullar söz konusu olursa olsun, savaşı bırakmayı, oradan ayrılmayı düşünmüyor Che. Vazgeçmiyor, teslim olmuyor. Che Guevara’nın Bolivya’da tuttuğu notlar, Che’yi bir poster ikonu olarak görenleri rahatsız edecektir mutlaka. Çünkü burada Che’nin yüzü baskı mürekkebi kadar pürüzsüz değil. Burada karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle soluklaşmış bir yüz mevcut. Astım ilacı bir savaş silahı kadar önemli makilerin arasında. Nitekim günlük sürekli tekrarlanan ayrıntılarla ilerliyor: Parçalanan botlar, tükenen erzak, kaybolan rehberler, köylülerin mesafeli bakışları, sis, yağmur, hastalıklar, bölgeyi keşfetmek ve düşmana iz bırakmamak için girişilen manevralar… Che’nin Bolivya Günlüğü sadece kitle kültürü sevdalılarını rahatsız etmez, tabii ki. Kendilerini onun mücadelesini destekliyormuş gibi sunan, gerçekte ise Che’nin kıvılcımını çakmak için savaştığı Güney Amerika devrimini baltalamak için uğraşan sol bürokratlar da rahatsızdır Bolivya Günlüğü’nden ve o günlüğün arkasındaki iradeden. Öyle ki, Bolivya kırlarında özgürlük ve devrim uğruna onlarca zorluğa göğüs geren bu örnek devrimciyi Doğu Bloku’nun gazetelerinde “Marxizmden sapmış, maceracı küçük burjuva” olarak nitelemekten de geri kalmazlar. Nihayetinde Che, sadece ABD emperyalizmine ve onun uşaklığını yapan oligarşilere karşı değil, dost görünen düşmanların kumpaslarına karşı da isyan bayrağını göndere çekmiştir Bolivya’da.

O kadar mütevazıdır ki, günlüğün tek bir satırında kendini yüceltmez, mitlere sırtını yaslanmaz. Tam tersine rakamları yazar. Saatleri yazar. Koordinatları sıralar. Kimin kaldığını, kimin nereye gittiğini, kimin geride bırakıldığını yazar. Hainleri ve korkakları da aynı soğukkanlılıkla listeye ekler, tabii ki.

İşte tam da bu yüzden Bolivya Günlüğü, esas olarak politik bir metindir. Lakin bu günlükte devrim nutuk atarak değil, defterin kenarına sıkıştırılmış kısa cümlelerle dillendirilir. Che, okura seslenmez. Aslında tarihe de seslenmez. Sadece kendine not düşer: “Şu geçit kapalı.” “Yiyecek bitti.” “X hastalandı.” “Temas kurulamadı.” “Köylüler korkuyor.” Bu cümleler bir romanın dramatik zirvelerini temsil etmek için yazılmamıştır. Etten kemikten insanların bedenlerinin gün içinde kaç kez sendelediğinin matematiksel kaydını ortaya koymaktır amaç.

Günlük ilerledikçe ritim değişir. Başlarda keşif vardır. Haritalar vardır. Küçük başarılar vardır. Henüz bölge tam manasıyla tanınmamaktadır. Köylülerle temas kurmak istenmektedir. Velhasıl ihtimaller çoğuldur. Sonra cümleler giderek kısalmaya başlar. Tarihler sıklaşır. Günler giderek birbirine benzer. Gerilla birliği bölünür. Aralarındaki iletişim kopar. Orman artık içinde var oldukları bir coğrafya olmaktan çıkar ve ölümcül bir tuzağa dönüşür. Devrimi romantik kahramanlık anlarından ibaret sananlara, işin aslının öyle olmadığını gösterir Che; devrim gün be gün, her dakika ısrarla, yorulmadan faaliyeti sürdürmektir esas olarak. İşte bu nedenle Che notlarında tekrar tekrar disiplin meselesini gündeme getirir. Günlüğünde sadece düşmanın adımlarını kaydetmez, kendi içlerindeki çatlakları da ortaya koyar. Geç kalanlar, emirleri sorgulayanlar, paniğe kapılanlar, sessizce uzaklaşanlar… Che bunları da süsleyerek yazmaz. İsimleri verir, yaptıkları hataları not düşer, o hatalar nedeniyle ödenen bedelleri aktarır. Bu yüzden metin kutsallıktan arınmıştır. Yenilgi ihtimalini de göz önünde bulunduran bir savaşçının not defteri gibi okunmalıdır.

Sık sık silahlar sayılır. Mermiler sayılır. Tüfekler çalışıyor mu çalışmıyor mu, kaydedilir.

Bolivya Günlüğü, bu bağlamda retorikten ziyade istatistiktir, aslında.

Günlükte halkın katılımı meselesi merkezi bir yer tutar. Sürekli köylülerin desteği beklenir. Fakat gelmez. Korku hâkimdir. Devlet baskısı vardır. İhbarlar yaşanır. Che bu kırılmayı saklamaz: “Sessizler.” “Yaklaşmıyorlar.” “Bilgi vermiyorlar.” Bundan hayal kırıklığına uğramış mıdır peki? Hayır! O nedenle de hiçbir kötü gelişmeyi dramatize etmez, sadece olduğu biçimiyle kayda geçirir. Kayıtları okuyan herkes de yavaş yavaş farkına varır ki, metnin ağırlık merkezi değişir ve devrim kitlelerin desteğine sahip ol(a)mayan bir avuç savaşçının omuzlarına yüklenir.

Günlüğün ortalarından itibaren satırların çoğu kimin yaralı, kimin kayıp, kimin öldüğünü içermeye başlar. Yaşanan her ayrılık ve acı deftere bir çizik gibi girer. Che elinden geldiğince duygusallaşmaktan kaçınır ama sevdiklerine, savaşçılarına, ideallerine olan bağlılığını her kelimesinde hissedersiniz. Bu noktada tonu sertleşmez, sadece daha da samimi hâle gelir. Yiyecek bitmiştir. Çorba suludur. Av bulunmaz. Yürüyüşler uzar. Pusular artar. Günlükte sık sık “Gece ilerledik,” “Çok yorgunduk,” “Yağmur yağdı,” gibi tekrarlar görülür. Okur bir süre sonra şunu fark eder ki, bu tekrarlar edebi değil, fizyolojiktir. Günlerin bedenler üzerinde yol açtığı aşınma, cümlelere de yansır.

Ancak yine de, her hâlükârda metin çökmez, çünkü irade dimdik ayaktadır. Che, kaderle pazarlık etmeye tenezzül etmez. Hayatını sürdüğü gibi yazar; günlüğünün tek bir satırında ağlamaz, diz çökmez, kendine acımaz. Son satırlarına yaklaşırken bile savaşçı bir komutana has üslubunu korur. Günlüğün kendisi de nesne olarak bunu yansıtır: Kısa paragraflar, tarih başlıkları, gün gün ilerleyen yapı ve not defteri estetiği.

Ve trajik son. Okur, daha en baştan sonunda ne olacağını bilmektedir zaten. Yaralı olarak yakalanma. Kalleşçe infaz. Fotoğraflar. İşte Bolivya Günlüğü tam o aşamada durur; ormanın içinde, cümlelerin bittiği yerde. Metin, o sonu anlatmaz, onu dışarıda bırakır. Son cümleler bir dramatik kapanış değil, bir kesinti gibidir. Sanki defter masadan düşmüştür. Bolivya Günlüğü bu yüzden bir yenilgi anlatısı değildir. Teslim olmayan bir iradenin son kaydıdır. Bu kayıtlarda devrim gerçekleştirilememiş olsa da asla terk edilmemiştir. Günlüğün kuşaklar boyunca canlılığını korumasının, hâlâ okunmasının nedeni de budur. Çünkü bazen tarih, ne mutlu ki, sadece kazananların değil, son ana kadar sözüne sahip çıkmayı sürdürenlerin hikâyesini de yansıtır.